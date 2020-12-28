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Рогозин Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 103
Рогозин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 9
|Никифоров Николай 1126 6
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Зверев Андрей 52 4
|Дворкович Аркадий 169 3
|Гурко Александр 129 3
|Кайгородов Михаил 4 3
|Усманов Алишер 241 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Сурков Владислав 59 2
|Чуприян Александр 6 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Миллер Алексей 13 2
|Фурсенко Андрей 27 2
|Потанин Владимир 19 2
|Сечин Игорь 27 2
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Греф Герман 205 1
|Волож Аркадий 181 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Чамара Денис 57 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Касперский Евгений 218 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Титов Борис 27 1
|Борисов Юрий 91 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Иванов Александр 71 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Костин Андрей 45 1
|Солодухин Константин 89 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 5
|Bloomberg 785 2
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|РИА Новости 654 1
|The Bell - Издание 34 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763994, в очереди разбора - 667681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru