Индексная книга (каталог) CNews*
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Рогозин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 115
Рогозин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 21
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Никифоров Николай 1138 9
|Борисов Юрий 122 6
|Ананьев Алексей 110 5
|Сердюков Анатолий 84 4
|Соколов Максим 27 4
|Гурко Александр 139 4
|Недосеков Андрей 25 4
|Зверев Андрей 59 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Мантуров Денис 126 4
|Кайгородов Михаил 5 3
|Левитин Игорь 35 3
|Комаров Игорь 8 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Ананьев Дмитрий 83 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Полтавченко Георгий 23 2
|Сурков Владислав 73 2
|Чуприян Александр 9 2
|Комиссаров Алексей 26 2
|Миллер Алексей 21 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Потанин Владимир 91 2
|Слюсарь Юрий 13 2
|Боев Сергей 25 2
|Попов Павел 24 2
|Сечин Игорь 37 2
|Урличич Юрий 52 2
|Якунин Александр 50 2
|Дианов Алексей 17 2
|Таболкин Алексей 8 2
|Зиничев Евгений 3 2
|Переверзев Николай 8 2
|Тюлин Андрей 6 2
|Шеремет Игорь 3 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.