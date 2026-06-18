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Рогозин Дмитрий

СОБЫТИЯ


18.06.2026 «Ростелеком» сделал доставку домой проще 1
04.03.2026 Депутатов принудительно отлучают от iPhone. Apple устроила им избирательные блокировки 2
02.12.2025 Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома 1
06.02.2025 Уволен глава «Роскосмоса». Он не продержался на посту и трех лет. Преемник найден 1
14.08.2024 В России создан «ускоренный» ГЛОНАСС для смартфонов - аналог американского A-GPS 1
04.07.2024 В России создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi 1
20.05.2024 В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны 1
13.09.2023 «Яндекс» выпустил «Карты» и «Навигатор» для мест, где глушат GPS 1
07.06.2023 «Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители 1
30.05.2023 Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты» 1
27.07.2022 Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года 1
21.07.2022 Новый куратор микроэлектроники в Правительстве собирается отменить параллельный импорт 1
15.07.2022 В Правительстве сменился куратор микроэлектроники 1
22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS 1
13.04.2022 Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера» 1
07.02.2022 Власти: «Безопасный город» становится финансовой обузой для властей и предприятий 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 2
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 2
05.12.2017 В России создан единый оператор высокоточной навигации 1
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
18.10.2017 Власти хотят запретить в госорганах иностранное ПО с нераскрытым кодом 2
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
22.12.2016 Опыт Вологодской области по внедрению АПК будут применять в других регионах 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
24.08.2016 На «Ангстреме» прошли обыски из-за кражи денег Минобороны 1
01.07.2016 ОПК готова поставить автобусы «Гемоэкспресс» для донорских операций в Казахстан и Белоруссию 1
27.06.2016 «Росэлектроника» ищет стратегических партнеров в сфере медицины 1

Публикаций - 104, упоминаний - 115

Рогозин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Ростелеком 10948 11
Yandex - Яндекс 9216 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
X Corp - Twitter 2938 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
OneWeb - WorldVU 46 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 7
Google LLC 12690 6
МегаФон 10742 6
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
ГЛОНАСС АО 278 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Qualcomm Technologies 1974 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
OneWeb Satellites 4 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Microsoft Corporation 25775 3
Huawei 4677 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Apple Inc 13156 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 3
РТИ 155 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 7
Газпром ПАО 1493 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
SoftBank Group 284 4
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Ангстрем Инвест 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Arianespace 87 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Цезарь Сателлит 43 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Контрактфинансгрупп МФО 14 2
Связной ГК 1401 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Tesla Motors 461 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Boeing 1031 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Деловые Линии ГК 93 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Коал Трейдинг 3 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 34
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Робототехника - Боевой робот - Военный робот - Робовоины 9 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Экзоскелет - Exoskeleton 114 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Google Android 15244 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 5
Космодром Байконур 1072 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 11 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 2
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 2
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
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