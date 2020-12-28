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Рогозин Дмитрий


28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 2
05.10.2020 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
17.12.2019 Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb 1
18.02.2019 Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
22.02.2018 Шойгу просит Путина построить военный технополис и отобрать у Рогозина военный R&D-фонд 2
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
05.12.2017 В России создан единый оператор высокоточной навигации 1
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
18.10.2017 Власти хотят запретить в госорганах иностранное ПО с нераскрытым кодом 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
17.04.2017 Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео 1
22.12.2016 Опыт Вологодской области по внедрению АПК будут применять в других регионах 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
24.08.2016 На «Ангстреме» прошли обыски из-за кражи денег Минобороны 1
01.07.2016 ОПК готова поставить автобусы «Гемоэкспресс» для донорских операций в Казахстан и Белоруссию 1
27.06.2016 «Росэлектроника» ищет стратегических партнеров в сфере медицины 1
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика 1
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
05.10.2015 Развитие технологий на транспорте в России обсудили на конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
30.07.2015 На «путинский» проект телефонизации автодорог не хватает 2,5 млрд рублей 1
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 2
15.04.2015 Четыре спутника могут составить арктическую группировку России 1
03.04.2015 Программу Минкомсвязи по импортозамещению будет контролировать Аркадий Дворкович 1
27.03.2015 Путин рассказал, что сделают с интернетом в России 1
10.03.2015 В России создается система кибербезопасности 4
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК 1
04.12.2014 Проект «УЭК» по внедрению Единой транспортной карты Московской области получил одобрение членов правительства РФ 1
27.11.2014 Финансирование системы «112» сократят почти в 2 раза 1
30.10.2014 Россия и Индия договорились о сотрудничестве в сфере ГЛОНАСС-технологий 1
20.06.2014 Предприятия «Росэлектроники» разрабатывают систему видеослежения для космодрома «Восточный» 1

Публикаций - 79, упоминаний - 103

Рогозин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Qualcomm Technologies 1003 4
АФК Система ПАО 995 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
OneWeb Satellites 4 3
ГЛОНАСС АО 82 3
Microsoft Corporation 11110 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Google LLC 7158 2
Ростелеком Дальсвязь 207 1
Zelax - Зелакс 43 1
Thuraya 17 1
Globalstar - Глобалстар 30 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Морсвязьспутник ФГУП 15 1
Intervale - Интервейл 45 1
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 1
Boston Dynamics 13 1
М2М телематика 165 1
Золотая Корона 280 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 1
Virgin Group 28 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
РКС - Российские космические системы 100 5
SoftBank Group 101 4
Airbus Group 71 4
Газпром ПАО 523 2
Airbus Defence and Space 10 2
Arianespace 5 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Tesla Motors 241 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Роснефть НК 367 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Транснефть 159 1
Связь-банк 78 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Новатэк 27 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Бинбанк 184 1
Восточный Банк 108 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Вертолеты России 114 1
Альфа-Групп 321 1
Россети ПАО 168 1
Альфа-Банк 1126 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Норникель - Норильский никель 178 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 6
Президент Российской Федерации 1440 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Правительство РФ 2206 4
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
ФГАУ Военный инновационный технополис ЭРА 3 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 4
Безопасный город 347 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
3D-печать 135 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 4
SpaceX 34 3
АПК БГ - Безопасный город 42 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Союз - ракета-носитель среднего класса 7 2
Amazon Kuiper 3 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Aladdin JaCarta 147 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Гонец-ВЭБ 4 1
Путин Владимир 1826 9
Никифоров Николай 1126 6
Медведев Дмитрий 1434 5
Зверев Андрей 52 4
Дворкович Аркадий 169 3
Гурко Александр 129 3
Кайгородов Михаил 4 3
Усманов Алишер 241 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Евтушенков Владимир 130 2
Сурков Владислав 59 2
Чуприян Александр 6 2
Комиссаров Алексей 17 2
Миллер Алексей 13 2
Фурсенко Андрей 27 2
Потанин Владимир 19 2
Сечин Игорь 27 2
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Щеголев Игорь 676 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Греф Герман 205 1
Волож Аркадий 181 1
Собянин Сергей 211 1
Чубайс Анатолий 106 1
Чамара Денис 57 1
Чемезов Сергей 121 1
Касперский Евгений 218 1
Песков Дмитрий 65 1
Титов Борис 27 1
Борисов Юрий 91 1
Нестеров Алексей 79 1
Иванов Александр 71 1
Мордашов Алексей 29 1
Костин Андрей 45 1
Солодухин Константин 89 1
Володин Вячеслав 62 1
Лихачев Алексей 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Земля - планета Солнечной системы 868 5
Индия - Республика 2175 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Арктика 141 4
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Канада 1307 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Казахстан - Республика 2637 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Франция - Гвиана 13 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Европа 3766 2
Япония 2792 2
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Северный Ледовитый океан 16 1
США - Аляска 30 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Украина 3374 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
США - Вашингтон 334 1
Россия - Сыктывкар 130 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
США - Флорида 143 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Курская область 339 1
Космодром Байконур 97 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
Космодром Куру - Гвианский космический центр 10 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Русский язык 985 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 5
Bloomberg 785 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
РИА Новости 654 1
The Bell - Издание 34 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
CNews Analytics 1991 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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