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Слюсарь Юрий
Слюсарь Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Рогозин Дмитрий 101 2
|Мантуров Денис 109 2
|Путин Владимир 3196 1
|Богачев Игорь 180 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Басов Алексей 115 1
|Евсягин Алексей 3 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Богинский Андрей 4 1
|Сечин Игорь 35 1
|Белов Василий 44 1
|Миллер Алексей 21 1
|Калугин Сергей 168 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Якубов Тагир 1 1
|Никитин Андрей 46 1
|Сватков Леонид 8 1
|Темняков Андрей 1 1
|Погосян Михаил 21 1
|Хозин Леонид 11 1
|Рубцов Евгений 1 1
|РИА Новости 924 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
|НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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