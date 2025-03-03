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Слюсарь Юрий


03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники 2
20.02.2024 «ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
25.08.2015 ОАК будет развивать ИТ-инфраструктуру совместно с «Ростелекомом» 1
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга 1
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК 1
24.04.2014 Минпромторг представил стратегию развития российской радиоэлектронной промышленности до 2030 г. 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Слюсарь Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 3
Ростелеком 9770 2
Цифра ГК 2442 1
BFG Group - БФГ Групп - BFG-soft 11 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Полигон НПП 10 1
ИнформИнвестГрупп 22 1
8282 1
Top Systems - Топ Системы 68 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 7
Ростех - Вертолеты России 168 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Газпром ПАО 1346 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
БТК холдинг 7 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 82 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 3
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