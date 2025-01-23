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Полигон НПП



23.01.2025 Уфимский «Полигон» разработал коммутатор для обеспечения связи в энергетике 1
18.11.2024 Уфимский «Полигон» начал серийный выпуск модернизированного коммутатора для ЦОД 2
09.11.2022 Axoft делает ставку на российское «железо»: контракт с «Полигоном» 2
30.06.2015 Минкомсвязи и ФСБ объяснят, что такое «отечественные микросхемы» 1
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
08.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». АСИ сражается против Минпромторга 2
10.04.2014 Путину представили план объединения российских производителей телеком-оборудования 1
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного 2
22.09.2006 "Полигон" разработал новый оптический мультиплексор 1
31.05.2006 "Полигон" разработал мультиплексор "ПолиКом-200Т" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Полигон НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 4
ИнформИнвестГрупп 22 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
Т8 НТЦ 83 1
Вайнах Телеком 47 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Цифровые технологии НПП 3 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 323 1
Инзер ТВК 1 1
Супертел 14 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10764 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4163 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 960 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2657 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 66 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7880 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4025 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица 111 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 926 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 192 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 1
Мантуров Денис 106 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Сватков Леонид 8 2
Путин Владимир 3172 1
Никифоров Николай 1136 1
Дворкович Аркадий 210 1
Калугин Сергей 168 1
Аполлонова Светлана 10 1
Темняков Андрей 1 1
Хозин Леонид 11 1
Хамитов Рустэм 9 1
Никитин Андрей 45 1
Якубов Тагир 1 1
Аветисян Артем 4 1
Слюсарь Юрий 9 1
Ким Олег 12 1
Майшев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4009 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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