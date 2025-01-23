Полигон НПП
Полигон НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
|РВК - Российская венчурная компания 549 1
|Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 9 1
|G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Мантуров Денис 106 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Сватков Леонид 8 2
|Путин Владимир 3172 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Калугин Сергей 168 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Темняков Андрей 1 1
|Хозин Леонид 11 1
|Хамитов Рустэм 9 1
|Никитин Андрей 45 1
|Якубов Тагир 1 1
|Аветисян Артем 4 1
|Слюсарь Юрий 9 1
|Ким Олег 12 1
|Майшев Александр 2 1
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