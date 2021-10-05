Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РВК
Российская венчурная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 476, упоминаний - 1368
РВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Повалко Александр 36 34
|Уткин Никита 24 19
|Биккулова Гульнара 23 17
|Путин Владимир 1820 12
|Шалаев Антон 14 12
|Басов Алексей 79 10
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Петров Михаил 88 9
|Гурко Денис 11 9
|Лоевский Илья 12 9
|Беляев Владислав 65 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Гребельный Антон 14 9
|Дворкович Аркадий 169 8
|Петрова Екатерина 16 8
|Касперская Наталья 197 8
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Волож Аркадий 181 6
|Песков Дмитрий 65 5
|Гарбук Сергей 16 5
|Ковнир Евгений 71 5
|Осоченко Евгений 7 5
|Шульгинов Роман 13 5
|Векилов Тимур 28 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Галицкий Александр 82 3
|Чубайс Анатолий 105 3
|Дроздов Игорь 19 3
|Теплов Олег 17 3
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Колесников Андрей 78 2
|Семенов Александр 69 2
|Южаков Алексей 23 2
|Семенихин Кирилл 11 2
|Акимов Максим 167 2
|Носков Константин 201 2
|Морозов Сергей 47 2
|Лящ Михаил 32 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755136, в очереди разбора - 658826.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755136, в очереди разбора - 658826.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru