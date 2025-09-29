РВК - Российская венчурная компания

«Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ й. Государственная Дума «Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК Также, согласно сообщению «Аренадата», основатель «Убик», обладая инженерным и предприним

Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию» Негативное воздействие Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения к воронежскому производителю микроэлектроники «ВЗПП-Микрон». Это следует из картотеки Арби

Университет Иннополис и «РВК.Цифровые решения» подписали соглашение о сотрудничестве лит тиражировать успешные ИТ-практики в рамках отрасли городского хозяйства, изучать опыт группы компании «Росводоканал», и выстроить долгосрочное сотрудничество». Сергей Путин, генеральный директор «РВК.Цифровые решения» (входит в группу компаний «Росводоканал»): «Опыт и возможности университета Иннополис, как отраслевого партнера Минстроя и Минцифры России, качественно поддержат развитие

«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес атчики и бортовые устройства помогли снизить расход топлива на 20%, контролировать местонахождение и техническое состояние автомобилей в реальном времени и автоматизировать бизнес-процессы. Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87 автомобилей и 3 дизел

Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей Ведомости». Эти деньги планировалось передать в новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК) в 2022-2023 гг. На момент публикации материала не были известны мотивы, приведшие к смен

«Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн «Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили

Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» ействовать за рубежом». Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, отметил: «Мы видим высокий потенциал роста стоимости компании за счет расширения линейки

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии щей NB-Fi Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) при участии компании «Телематические решения» (бренд WAVIoT) и Ассоциации интернета веще

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей Отстранение Повалко Суд отстранил гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, находящегося под следствием, от должности. Повалко обвиняется в злоу

В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» ) «Кибер-физические системы» на базе государственного фонда фондов «Российская венчурная компания» (РВК). Стандарты, пишет ресурс «Экспертный центр электронного государства», прорабатывались с

ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов провели обыски в офисе государственного фонда фондов и института развития венчурного рынка России (РВК), а также в квартире генерального директора компании Александра Повалко, сообщил «Коммерс

РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика» «Российские железные дороги» (РЖД) и «Российская венчурная компания» (РВК) вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика». Решение о принятии новых уч

Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК тельных технологий не смогли выбрать управляющего Совет директоров «Российской венчурной компании» (РВК) принял решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей со

Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов Фонд образовательных стартапов остается управляющего товарищества «Российская венчурная компания» (РВК) три месяца не может утвердить итоги конкурса по выбору управляющего товарищества для вен

РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале нового этапа открытого отбора проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Первая волна ориентирована на технологический бизнес с новыми разработками и продукт

РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту «Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллект

РВК формирует экспертную группу для участия в разработке международных стандартов ИИ Технический комитет «Искусственный интеллект», создаваемый на базе РВК, объявил о начале приема заявок от представителей рынка для участия в работе Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной технической комиссии (IEC). Разработка междуна

РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей арте представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки документов выступила РВК. По технологии промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT) предложен проект стандарта «Информационные технологии. Промышленный (индустриальный) интернет вещей. Терми

«Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий «Система», РВК и «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для решения социальных проблем. Документ подписали президент АФК «Система» А

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ Российская венчурная компания (РВК) объявила о запуске новых программ поддержки бизнеса в Национальной технологической иници

На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта Государственный фонд фондов РВК при поддержке Минпромторга России и Росстандарта инициировал создание Технического комитета «Искусственный интеллект», в сферу ответственности которого войдет широкий спектр вопросов, связа

РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершит

РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ) поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, о разработке стандарта «Artificial intelligence. Concepts and terminology» на русском языке в дополнение к базовой английской версии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе РВК. Терм

«Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики «Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Он с

РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» технологичных быстроразвивающихся компаний «Техуспех-2018». В этом году в рейтинг вошло 129 компаний, их совокупная выручка достигла 207 млрд руб. Рейтинг «Техуспех», организатором которого выступает РВК, ежегодно составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Методология рейтинга разработана PW

РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог получит 175 млн руб. 13 команд станут участниками первых в России испытаний беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог. В квалификационный этап конкурса Up Great «Зимний город», организованного РВК, АСИ и Фондом «Сколково», прошли команды разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей.

Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» Рейтинг венчурных инвесторов Российский государственный фонд РВК и британская аудиторско-консалтинговая компания EY составили список наиболее активных в 2018 г. российских венчурных фондов. Места в рейтинге были распределены согласно количеству проектов,

РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ инвестирования. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Соглашение предусмат

Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018» кус которых должен быть направлен на максимально возможное расширение воронки проектов, а рынок выведет наверх лучших сам». Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, партнер исследования, сказал: «Из основных результатов исследования хотелось бы выделить дальнейшее укрепление оптимистичных настроений инвесторов, их планы по экспансии на азиатские рынки

РВК анонсировала стратегию развития венчурного рынка до 2030 г. по стимулированию инновационного развития России, утвержденным распоряжением Правительства России в июне 2017 г. По заказу Министерства экономического развития России проект стратегии был разработан РВК совместно с международной консалтинговой компанией PWC. Цель стратегии – создание в России зрелой индустрии венчурного инвестирования, что предполагает увеличение годового объема сделок на

РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ е в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее соглашение подписали на Межрегиональном Экспортном Форуме в Перми губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор РВК Александр Повалко. Соглашение предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, разв

РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса» «Алроса» начала отбор технологических стартапов на базе корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Лучшим проектам будет предоставлена возможность совместной доработки решений и сотрудничества с корпорацией в дальнейшем. «Алроса» ищет возможности для повышения операционной эффективности

РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое Объем инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до

Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет он достиг отметки $165,7 млн. Анализ рынка провели компании PwC и «Российской венчурной компании» (РВК). Полученные данные опубликованы в ежегодном обзоре «MoneyTree: Россия». В нем приведены

РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, начал разработку стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем. Технические стандарты разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии»

РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий ороны также заинтересованы в реализации проектов, направленных на увеличение объема китайских инвестиций в российские инновационные проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и заместитель генерального директора TUS-S&T Service Group Мяо Чунь в рамках III Российско-Китайского Форума «Инвестиции в инновации» в Москве. Документ открывает новые во

IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности венностью, умение грамотно ею распоряжаться необходимы для компаний нового технологического уклада. РВК заинтересована в развитии деловых практик и координации усилий институтов развития для фо

Минэк через РВК выделит на ИТ-стартапы миллиарды рублей Новый фонд под эгидой РВК Минэкономразвития намерено создать на базе Российской венчурной компании (РВК) фонд для финансирования стартапов в образовании, социальной сфере и ИТ-отрасли. Запланированный объем ф

Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК istema SICAR был совместно создан АФК «Система» и «Роснано», а Skolkovo Ventures — это общее детище РВК и «Сколково». Сам Ivideon является резидентом ИТ-кластера «Сколково». Функции инвестицион