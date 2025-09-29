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РВК Российская венчурная компания

РВК - Российская венчурная компания

Российская венчурная компания (РВК) — институт развития России в создании национальной инновационной системы и достижения технологического лидерства в приоритетных сферах экономики. РВК является оператором Национальной технологической инициативы, реализуемой по поручению Президента РФ для развития перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики.

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29.09.2025 «Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ

й. Государственная Дума «Аренадата» приобрела компанию «Убик», в которую ранее инвестировали ФРИИ и РВК Также, согласно сообщению «Аренадата», основатель «Убик», обладая инженерным и предприним
24.03.2025 Со старейшего в российской отрасли производителя полупроводников требуют миллионы за «негативное воздействие на канализацию»

Негативное воздействие Как выяснил CNews, водоканал Воронежа («РВК-Воронеж») подал иск из-за негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения к воронежскому производителю микроэлектроники «ВЗПП-Микрон». Это следует из картотеки Арби
20.06.2024 Университет Иннополис и «РВК.Цифровые решения» подписали соглашение о сотрудничестве

лит тиражировать успешные ИТ-практики в рамках отрасли городского хозяйства, изучать опыт группы компании «Росводоканал», и выстроить долгосрочное сотрудничество». Сергей Путин, генеральный директор «РВК.Цифровые решения» (входит в группу компаний «Росводоканал»): «Опыт и возможности университета Иннополис, как отраслевого партнера Минстроя и Минцифры России, качественно поддержат развитие

01.02.2024 «РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес

атчики и бортовые устройства помогли снизить расход топлива на 20%, контролировать местонахождение и техническое состояние автомобилей в реальном времени и автоматизировать бизнес-процессы. Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87 автомобилей и 3 дизел
24.02.2022 Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей

Ведомости». Эти деньги планировалось передать в новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК) в 2022-2023 гг. На момент публикации материала не были известны мотивы, приведшие к смен
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн

«Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»

ействовать за рубежом». Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, отметил: «Мы видим высокий потенциал роста стоимости компании за счет расширения линейки
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии

щей NB-Fi Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) при участии компании «Телематические решения» (бренд WAVIoT) и Ассоциации интернета веще
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей

Отстранение Повалко Суд отстранил гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, находящегося под следствием, от должности. Повалко обвиняется в злоу
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов»

) «Кибер-физические системы» на базе государственного фонда фондов «Российская венчурная компания» (РВК). Стандарты, пишет ресурс «Экспертный центр электронного государства», прорабатывались с

03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

провели обыски в офисе государственного фонда фондов и института развития венчурного рынка России (РВК), а также в квартире генерального директора компании Александра Повалко, сообщил «Коммерс
20.01.2020 РВК и РЖД вошли состав учредителей организации «Цифровая экономика»

«Российские железные дороги» (РЖД) и «Российская венчурная компания» (РВК) вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика». Решение о принятии новых уч
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК

тельных технологий не смогли выбрать управляющего Совет директоров «Российской венчурной компании» (РВК) принял решение о завершении процедуры открытого отбора управляющей компании для целей со
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов

Фонд образовательных стартапов остается управляющего товарищества «Российская венчурная компания» (РВК) три месяца не может утвердить итоги конкурса по выбору управляющего товарищества для вен
23.09.2019 РВК начала отбор проектов НТИ с фокусом на ИИ и большие данные

Российская венчурная компания (РВК) объявила о начале нового этапа открытого отбора проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Первая волна ориентирована на технологический бизнес с новыми разработками и продукт
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту

«Российская венчурная компания» (РВК) и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллект
27.06.2019 РВК формирует экспертную группу для участия в разработке международных стандартов ИИ

Технический комитет «Искусственный интеллект», создаваемый на базе РВК, объявил о начале приема заявок от представителей рынка для участия в работе Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной технической комиссии (IEC). Разработка междуна
24.06.2019 РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей

арте представил для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки документов выступила РВК. По технологии промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT) предложен проект стандарта «Информационные технологии. Промышленный (индустриальный) интернет вещей. Терми
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий

«Система», РВК и «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для решения социальных проблем. Документ подписали президент АФК «Система» А
28.05.2019 РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

Российская венчурная компания (РВК) объявила о запуске новых программ поддержки бизнеса в Национальной технологической иници
20.05.2019 На базе РВК начнет работу Технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта

Государственный фонд фондов РВК при поддержке Минпромторга России и Росстандарта инициировал создание Технического комитета «Искусственный интеллект», в сферу ответственности которого войдет широкий спектр вопросов, связа
17.05.2019 РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям

Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершит
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке

Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ) поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, о разработке стандарта «Artificial intelligence. Concepts and terminology» на русском языке в дополнение к базовой английской версии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе РВК. Терм
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики

«Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures). Он с
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018»

технологичных быстроразвивающихся компаний «Техуспех-2018». В этом году в рейтинг вошло 129 компаний, их совокупная выручка достигла 207 млрд руб. Рейтинг «Техуспех», организатором которого выступает РВК, ежегодно составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Методология рейтинга разработана PW
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог

получит 175 млн руб. 13 команд станут участниками первых в России испытаний беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог. В квалификационный этап конкурса Up Great «Зимний город», организованного РВК, АСИ и Фондом «Сколково», прошли команды разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей.

26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система»

Рейтинг венчурных инвесторов Российский государственный фонд РВК и британская аудиторско-консалтинговая компания EY составили список наиболее активных в 2018 г. российских венчурных фондов. Места в рейтинге были распределены согласно количеству проектов,
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ

инвестирования. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Соглашение предусмат
24.12.2018 Подведены итоги исследования «Венчурный Барометр 2018»

кус которых должен быть направлен на максимально возможное расширение воронки проектов, а рынок выведет наверх лучших сам». Алексей Басов, заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК, партнер исследования, сказал: «Из основных результатов исследования хотелось бы выделить дальнейшее укрепление оптимистичных настроений инвесторов, их планы по экспансии на азиатские рынки
18.12.2018 РВК анонсировала стратегию развития венчурного рынка до 2030 г.

по стимулированию инновационного развития России, утвержденным распоряжением Правительства России в июне 2017 г. По заказу Министерства экономического развития России проект стратегии был разработан РВК совместно с международной консалтинговой компанией PWC. Цель стратегии – создание в России зрелой индустрии венчурного инвестирования, что предполагает увеличение годового объема сделок на

21.11.2018 РВК стала партнером правительства Пермского края в области развития НТИ

е в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее соглашение подписали на Межрегиональном Экспортном Форуме в Перми губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор РВК Александр Повалко. Соглашение предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, разв
15.11.2018 РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса»

«Алроса» начала отбор технологических стартапов на базе корпоративного акселератора GenerationS от РВК. Лучшим проектам будет предоставлена возможность совместной доработки решений и сотрудничества с корпорацией в дальнейшем. «Алроса» ищет возможности для повышения операционной эффективности
12.11.2018 РВК и PwC: инвестиции в российский финтех увеличились вдвое

Объем инвестиций в финансовые технологии в России увеличился в 2017 г. в два раза по сравнению с 2016 г. Общая сумма сделок в этом сегменте в прошлом году составила $30,8 млн. Такие данные приводят РВК и PwC в совместном исследовании «Money Tree: Навигатор венчурного рынка». При этом по сравнению с годом ранее, в 2017 г. значительно увеличился средний чек венчурной сделки – с $1,7 млн до

06.11.2018 Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет

он достиг отметки $165,7 млн. Анализ рынка провели компании PwC и «Российской венчурной компании» (РВК). Полученные данные опубликованы в ежегодном обзоре «MoneyTree: Россия». В нем приведены

06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии»

Технический комитет «Кибер-физические системы», созданный на базе РВК, начал разработку стандартов терминологии и архитектуры для распределенных энергетических систем. Технические стандарты разрабатываются по инициативе проекта «Архитектура Интернета энергии»
16.10.2018 РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий

ороны также заинтересованы в реализации проектов, направленных на увеличение объема китайских инвестиций в российские инновационные проекты. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и заместитель генерального директора TUS-S&T Service Group Мяо Чунь в рамках III Российско-Китайского Форума «Инвестиции в инновации» в Москве. Документ открывает новые во
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности

венностью, умение грамотно ею распоряжаться необходимы для компаний нового технологического уклада. РВК заинтересована в развитии деловых практик и координации усилий институтов развития для фо
02.10.2018 Минэк через РВК выделит на ИТ-стартапы миллиарды рублей

Новый фонд под эгидой РВК Минэкономразвития намерено создать на базе Российской венчурной компании (РВК) фонд для финансирования стартапов в образовании, социальной сфере и ИТ-отрасли. Запланированный объем ф
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК

istema SICAR был совместно создан АФК «Система» и «Роснано», а Skolkovo Ventures — это общее детище РВК и «Сколково». Сам Ivideon является резидентом ИТ-кластера «Сколково». Функции инвестицион
13.09.2018 РВК запустила Экспортный акселератор для компаний НТИ по выходу на азиатские рынки

Участникам акселератора также будет предложен комплексный набор инструментов по выходу на международные рынки со стороны институтов развития, оказывающих поддержку внешнеэкономической деятельности. «РВК создает новый сервис в периметре НТИ, направленный на содействие международной экспансии российских высокотехнологических компаний. Участники акселератора получат доступ к быстрым и эффекти

Публикаций - 571, упоминаний - 869

РВК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 60
Microsoft Corporation 25775 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 48
Yandex - Яндекс 9215 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Vocord - Вокорд 185 28
МегаФон 10742 25
Google LLC 12688 24
Intel Corporation 12811 21
Softline - Софтлайн 3743 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
VK - Mail.ru Group 3602 18
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 18
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 14
9594 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Oracle Corporation 7074 12
Dell EMC 5180 12
Cisco Systems 5372 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
SAP SE 5601 11
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Samsung Electronics 11064 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Promobot - Промобот 168 7
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 34
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 33
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 32
Газпром нефть 725 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 19
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 19
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 19
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 25 19
Газпром ПАО 1493 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 14
РВК - Russian Venture Capital 14 14
Русагро Группа Компаний 379 12
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 12
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 12
Institutional Venture Partners 26 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Runa Capital 158 11
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 11
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 11
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 11
Почта России ПАО 2370 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 10
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 10
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 10
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 10
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 165
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 83
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 71
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 61
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 42
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 35
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 33
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 29
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 18
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Совет при президенте Российской Федерации 205 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 10
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 10
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росстандарт - РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 14 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 11
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 6
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 146
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 88
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 87
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 82
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 53
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 50
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 39
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 36
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 36
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 35
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 34
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 34
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 28
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 25
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Стандартизация - Standardization 2339 21
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Vocord FaceControl 39 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Google Android 15243 7
Microsoft Azure 1526 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Vocord Видеоэксперт 7 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Microsoft Kinect 201 4
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 3
Агамирзян Игорь 74 48
Путин Владимир 3454 39
Повалко Александр 36 34
Медведев Дмитрий 1665 30
Рязанцев Ян 29 29
Биккулова Гульнара 24 23
Уткин Никита 40 22
Аммосов Юрий 46 21
Кузнецов Евгений 56 17
Коробов Алексей 19 17
Галицкий Александр 123 14
Шалаев Антон 26 13
Рейман Леонид 1065 12
Дворкович Аркадий 216 11
Набиуллина Эльвира 123 11
Чубайс Анатолий 222 10
Басов Алексей 117 10
Введенский Андрей 10 10
Щеголев Игорь 699 9
Белоусов Сергей 254 9
Петров Михаил 139 9
Песков Дмитрий 129 9
Беляев Владислав 104 9
Шевченко Владимир 153 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Касперская Наталья 319 8
Никифоров Николай 1138 8
Петрова Екатерина 21 8
Векилов Тимур 28 8
Васютинский Дмитрий 13 8
Греф Герман 485 7
Прянишников Николай 316 7
Телешев Алексей 7 7
Локтев Александр 9 7
Черкашин Павел 38 7
Вышегородцев Михаил 8 7
Россия - РФ - Российская федерация 166166 528
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 109
Европа 24963 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 30
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Индия - Bharat 5869 21
Израиль 2856 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 20
Япония 13807 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 12
Казахстан - Республика 6047 12
Канада 5081 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 11
Франция - Французская Республика 8177 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Европа Восточная 3138 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Украина 7928 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Южная Корея - Республика 7051 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Америка - Американский регион 2206 6
Ближний Восток 3154 6
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Независимая газета 25 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
MIT Technology Review 66 1
Компьютерра 45 1
РБК Инновации 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InformationWeek 241 1
Intelligent Enterprise 27 1
ТАСС Телеком 38 1
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Инфобизнес 24 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Temasek Holdings - Mediacorp 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
IDC - International Data Corporation 4975 13
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 6
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Microsoft Research 144 2
Frost & Sullivan 207 2
comScore 379 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
IBM Research 111 1
Samsung Research 20 1
НМГ - Медиалогия 37 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
IoT Analytics 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Венчурный барометр 2 1
StartupIndex - Стартап Индекс 6 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 26
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 16
РАН - Российская академия наук 2122 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 15
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 5
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 3
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
МГУ - НИИ Механики 5 3
МТИ - Московский технологический институт - МосТех ОАНО ВО 9 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 15
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
День молодёжи - 27 июня 1087 9
Up Great - серия технологических конкурсов 10 8
Московский Венчурный форум 9 8
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 6
Microsoft Imagine Cup 60 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
Up Great - Зимний город - конкурс 6 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Финансовая элита России - премия 5 2
IBM Бизнес-Форум 21 2
Raiffeisen Award 5 2
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Kaspersky Start 3 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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