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РВК
Российская венчурная компания


05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 2
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн 5
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 2
24.03.2021 Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 2
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
22.01.2021 Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer 1
19.01.2021 Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 3
12.01.2021 Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 3
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 9
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1
23.11.2020 Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 3
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 2
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 12
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 1
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 5
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 4
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 4
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 4
20.07.2020 В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 1
09.07.2020 Путин оценил разработку южно-сахалинской ИТ-компании в области борьбы с коронавирусом 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 5
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 4
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 2
21.05.2020 Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1
18.05.2020 Минкомсвязи хочет по-крупному субсидировать онлайн-образование. Минфин раскритиковал эту идею 1
08.05.2020 В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным 1

Публикаций - 476, упоминаний - 1368

РВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 54
Microsoft Corporation 10997 47
Vocord - Вокорд 98 26
Ростех - Ростехнологии 2230 24
Yandex - Яндекс 4098 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 22
VK - Mail.ru Group 2482 17
Google LLC 7124 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 9
IBM 3524 9
Robokassa - Робокасса 44 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
Samsung Electronics 5627 8
SAP SE 3207 8
InfoWatch - Инфовотч 600 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Rambler Group - Рамблер ГК 483 7
АФК Система ПАО 990 5
3726 4
Ланит ГК 1154 4
Код Безопасности 365 4
Ангстрем-Т 95 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Nvidia Corp 2005 3
Академия криптографии РФ 4 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Verysell - Верисел 90 3
Synpatic 3 3
АвтоТрекер 95 3
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 8 3
Cisco Systems 2035 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 3
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
Honeywell 138 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 35
Лидер-инновации 27 24
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Газпром нефть 380 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 13
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 12
Русагро Группа Компаний 139 10
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Инвар - Invar 10 9
Черкизово ГК 73 9
Sanofi - Санофи 33 9
Сбербанк страхование 47 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
Ингосстрах СПАО 210 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 25 9
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 9
ITM Group 12 9
Водоканал МУП 10 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 6
Аэрофлот 492 6
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 6
Газпром ПАО 518 5
Северсталь ПАО 204 4
ЭФКО ГК 9 4
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 4
Роснефть НК 367 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 3
Qiwi 783 3
ВТБ24 583 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Gett 60 3
Яндекс.Такси 271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 37
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 33
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 26
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Роснано 456 11
Правительство РФ 2198 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 8
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 4
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
Руссофт - Russoft 250 6
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Ассоциация Заслуженных врачей России 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 34
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 9
Big Data - Большие данные 1136 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 4
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 4
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Безопасный город 347 2
Сервер - Серверные платформы 168 2
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 4
Vocord Видеоэксперт 6 4
Nvidia GeForce GTX 2048 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Microsoft Azure 1171 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Linux OS 4236 2
Apple iOS 5741 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Симбиотел - EZTalk 10 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
НТИ Экспортный акселератор Национальной технологической инициативы 2 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Apple iPad 3263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1916 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Symbian OS 755 1
Microsoft Windows 849 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Cortana 141 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SQL Server 789 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Google Gmail 599 1
Повалко Александр 36 34
Уткин Никита 24 19
Биккулова Гульнара 23 17
Путин Владимир 1820 12
Шалаев Антон 14 12
Басов Алексей 79 10
Болотюк Дмитрий 12 9
Тетерина Элла 13 9
Петров Михаил 88 9
Гурко Денис 11 9
Лоевский Илья 12 9
Беляев Владислав 65 9
Четвернин Алексей 651 9
Шевченко Владимир 135 9
Гребельный Антон 14 9
Дворкович Аркадий 169 8
Петрова Екатерина 16 8
Касперская Наталья 197 8
Медведев Дмитрий 1433 6
Волож Аркадий 181 6
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Гарбук Сергей 16 5
Ковнир Евгений 71 5
Осоченко Евгений 7 5
Шульгинов Роман 13 5
Векилов Тимур 28 5
Никифоров Николай 1126 4
Галицкий Александр 82 3
Чубайс Анатолий 105 3
Дроздов Игорь 19 3
Теплов Олег 17 3
Дмитриев Кирилл 93 2
Колесников Андрей 78 2
Семенов Александр 69 2
Южаков Алексей 23 2
Семенихин Кирилл 11 2
Акимов Максим 167 2
Носков Константин 201 2
Морозов Сергей 47 2
Лящ Михаил 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 30
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Казахстан - Республика 2618 10
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Европа 3725 7
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