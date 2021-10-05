РВК - Российская венчурная компания

В России написан национальный стандарт в области больших данных 1

На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1

Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 2

Российским разработчикам цифровых технологий урезали господдержку в три раза 3

Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 9

Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1

Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 2

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1

Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 12

Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1

Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1

Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 4

В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 1

Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 5

Разработчики цифровых технологий получат от властей дополнительные 174 миллиарда 1