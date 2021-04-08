«Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн

«Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили о намерении создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы.

Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории России или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем. Стороны планируют поддерживать развитие компаний с привлечением широкой сети международных партнеров РФПИ и синергии с проектами, которые входят в экосистему «Сбера».

«Создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — первый шаг к реализации стратегии инновационного развития РФ и реформе институтов развития, разрабатываемой Правительством РФ. Ранее такого элемента поддержки и развития малого инновационного бизнеса в России не существовало. Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоемкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособны на мировой арене», – сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«В рамках передачи РВК под управление РФПИ мы планируем активную работу над инвестициями в новые фонды. Рады объявить о намерении создать первый фонд совместно со Сбербанком в рамках новой модели управления РВК. Считаем, что благодаря опыту и экспертизе наших компаний будут созданы новые возможности для отбора, поддержки и успешного развития перспективных проектов, которые внесут значимый вклад в создание инновационных технологий и станут важными драйверами роста российской экономики», – отметил Кирилл Дмитриев, генеральный директор «Российского фонда прямых инвестиций».

«Создание совместного фонда со Сбербанком является важной частью новой стратегии РВК, направленной на прорывной рост венчурных инвестиций и укрепление позиций России на мировом рынке высоких технологий. Мы объединяем усилия с партнерами для полноценной реализации потенциала российских инновационных стартапов, повышения их конкурентоспособности и превращения в глобальных технологических лидеров в будущем», – сказал первый заместитель генерального директора «Российского фонда прямых инвестиций» Анатолий Браверман.