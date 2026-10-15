Об уходе из России объявила ИТ-компания, удаленно проверяющая россиян на Wildberries, «Авито» и в Belkacar

В России прекращает работу ИТ-компания IDnGo, которая занималась удаленной проверкой граждан и компаний. С ее юрлицом — «Кабутек» — сотрудничали в разное время VK, Wildberries, «Авито», Belkacar. Среди партнеров компания указала «Лигу ставок», «Модульбанк», «Профи.ру», «Цифра Брокер» и других. В планах IDnGo — сосредоточиться на развитии в Казахстане, там уже открыто подразделение, запущен сайт. Источники связывают российского KYC- и KYB-провайдера с глобальной Sumsub со штаб-квартирой в Лондоне.



«Кабутек» разослал письма

Как стало известно CNews, ИТ-компания ООО «Кабутек», занимавшаяся удаленной верификацией российских граждан и компаний под брендом IDnGo (до 2024 г. Cyberity), в числе клиентов которой успели побывать VK, Wildberries, Belkacar и «Авито», разослала клиентам сообщения о прекращении работы в России. Об этом изданию сообщили два источника в отрасли.

Один из клиентов BelkaCar также официально подтвердил CNews, что ему поступило уведомление от «Кабутек».

«Да, компания Кабутек уведомила нас о своем решении. Мы долгое время были партнерами и благодарны компании за сотрудничество», — заявили CNews в пресс-службе BelkaCar, отвечая на вопрос об уходе своего партнера из России.

Unsplash - Oleksandr Chumak «Кабутек» решил покинуть Россию, открывается в Казахстане

В компании добавили, что успешно реализовали свои замещающие проекты, а также сделали ставку в пользу государственных решений, но открыты к диалогу.

«Что касается деятельности BelkaCar — мы активно развиваем свои собственные продукты в области верификации и проверки пользователей. У нас также настроены прямые интеграции с государственными системами — с августа 2025 г. действует интеграция с MOS ID, которая позволяет аутентифицировать пользователей, идут переговоры по интеграции с другими системами», — заявили в пресс-службе компании.

В VK CNews сообщили, что давно не работают «Кабутек» и никаких писем не получали, а в Avito отметили, что не работают с «Кабутек» больше года, поставщиком нужного решения является «МТС». «Кабутек», правда, упоминался в документах компании, датированных 30 сентября 2026 г., как партнер, которого компания может привлекать для проверок благонадежности и поручает им обработку персональных данных пользователей. Но в «Авито» назвали эту информацию архивной.

В документации Wildberries для партнеров, которая вступила в силу с 1 октября 2026 г., также упоминался «Кабутек» в качестве контрагента, которому компания может отправить данные своих партнеров и пользователей для проверки. В качестве еще одного контрагента указано СКБ «Контур». В Wildberries не смогли пояснить, почему компания включена в документацию.

По данным российского сайта IDnGO, в числе ее партнеров также успели побывать помимо указанных компаний «Модульбанк», «Лига ставок», «Профи.ру», «Цифра.брокер», «Ситидрайв» и другие.

В «Кабутеке» не ответили на запрос CNews. При звонке на номер, который указан на сайте, ответила секретарь, которая сообщила, что передаст информацию ответственным сотрудникам, имеющим доступ к почте. 14 и 15 октября 2026 г. российский сайт IDnGo работал с перебоями.

Чем занимается «Кабутек»

«Кабутек» — это классический KYC- и KYB-провайдер, он продвигал себя как универсальную платформу для проверки документов, сверки информации и защиты от мошенничества. Технологии IDnGO предоставляют все необходимые инструменты для автоматической проверки информации, говорится на сайте компании. В частности, на сайте компании представлены сервисы KYC (распознавание и проверка документов, проверка изображений) и KYB (проверка бизнеса). Сервисы компании предлагали распознавание данных из документов с помощью технологий оптического распознавания символов (OCR), проверку полученной информации по разнообразным базам данных — от государственных реестров до санкционных списков (базы МВД, ГАИ, ФНС и другие). Компания также продвигала борьбу с мошенниками и комплексную оценку рисков на основе собранных данных.

В списке услуг указана «проверка живости» (Liveness Detection). Клиентов просят предстать перед камерой, а система с точностью 99% выявляет, не заменен ли человек на дипфейк. «Кабутек» помогал убедиться своему клиенту, что человек или компания, которые зарегистрировались на сайте или в приложении, — именно те, за кого себя выдают, что им можно доверять, рисков нет.

Клиенты пошли искать замену

В компании «Биорг», одном из крупнейших участников рынка идентификации, сообщили CNews, что в сентябре-октябре 2026 г. начали получать запросы от заказчиков, которые находятся в поисках нового провайдера.

«Верифицированной копии клиентского уведомления (об уходе IDnGo — прим. CNews) мы не получали. Возможно, действует NDA. Но мы получили запросы от новых заказчиков, которые ищут нового провайдера», — рассказала генеральный директор «Биорг» Дарья Джанкотти, отвечая на вопрос CNews.

По ее словам, рынок действительно обсуждает рассылку клиентам писем о прекращении работы сервиса и миграционных дедлайнах. С одной стороны, фигурирует дата 31 декабря 2026 г. как отсечка, к которой клиентам предстоит завершить переход к другим провайдерам. С другой стороны, часть клиентов ставит себе самостоятельные дедлайны по переходу на нового подрядчика, например с 1 декабря 2026 г.», — пояснила Дарья Джанкотти.

Руководитель «Биорг» отметила, что картина «свертывания» в отношении у «Кабутека» действительно видна в открытой отчетности: выручка 2025 г. — около 481 млн рублей, минус 21% год к году, прибыль снижена более чем вдвое (порядка минус 54%), численность сотрудников, по оценке Rusprofile, сократилась примерно на 61% (ушли более 100 человек). При этом на середину октября 2026 г. юрлицо, по данным ЕГРЮЛ, действует, процедур банкротства нет, а арбитражный портфель минимален: четыре дела на 23 тыс. руб.

«Это портрет контролируемого, бесконфликтного выхода, а не коллапса: компания дает клиентам время на миграцию, и это цивилизованная отраслевая практика. Миграция клиентов совпадает с тем состоянием рынка идентификации в России, которое вызывает некоторые вопросы по нормативной практике и регуляции», — отметила Дарья Джанкотти.

Переезд в Казахстан

Один из источников указал CNews, что владелец «Кабутек» Олег Рукинов уже зарегистрировал в Алматы юридическое лицо ТОО «Кабутек-Восток» и запустил локальный сайт для работы со странами СНГ. Сайт принадлежит российскому ООО «Кабутек». В отличие от российского он работает стабильно, но дозвониться на казахстанский номер компании CNews не удалось.

По словам источника, внутри России резко сократился сегмент целевых клиентов (финтех-стартапы, международные маркетплейсы, каршеринги и криптосервисы), которым требовалась глобальная или глубокая автоматизированная KYC/KYB-проверка контрагентов.

С другой стороны, в России кратно ужесточилось законодательство в сфере контроля и хранения персональных данных (включая оборот биометрии, скан-копий документов и штрафы за их утечки). Для сервисов распознавания лиц и паспортов выполнение всех требований регуляторов (РКН и др.) стало требовать слишком высоких операционных и инфраструктурных затрат при падающей маржинальности, указал источник.

При этом в Казахстане и СНГ спрос на KYC/Anti-fraud решения (системы распознавания документов, liveness-тесты) сейчас, напротив, активно растет на фоне цифровизации банковского и государственного секторов.

Причем тут иностранцы?

Один из источников в отрасли заявил CNews о якобы имеющейся связи компании «Кабутек» со стартапом из Великобритании, созданным выходцами из России, — Sumsub, который развивает глобальную платформу верификации (KYC, KYB, AML-проверок). Sumsub работал и в России, упоминался как партнер крупных отечественных компаний. В 2022 г. иностранная компания объявила об уходе из страны в связи с событиями на Украине, при этом ряд его клиентов переключились на сотрудничество с «Кабутеком». Официального подтверждения связи двух компаний нет.

Sumsub в 2020 г. сообщал, что привлек $6 млн инвестиций. Лид-инвестором стал разработчик программ для торговли на финансовых рынках MetaQuotes, в раунде также участвовал вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский и другие существующие инвесторы, сообщили в сервисе изданию VC. На тот момент стартап сообщал, что у него свыше 600 клиентов в более чем 200 странах. В России, уточняла платформа, ей пользуются BlaBlaCar, Делимобиль, Ozon, Gett, «ВКонтакте», YouDo, ЦИАН, Avito и другие.

По словам Дарьи Джанкотти, если проект был связан с иностранной компанией, то у него действительно могли появиться сложности работы в России. Причина тому — многочисленные требования регуляторов.

«Требования локализации, хранение персональных данных в России, ограничения 572-ФЗ на биометрию, требования ЦБ к инфраструктуре сделали подобные архитектуры уязвимыми, независимо от высокого уровня работы сервиса. Так что вероятный уход игрока с международными корнями, если это действительно так, можно рассматривать не как сенсацию, а как тектонику: рынок перестраивается, есть запрос на стек технологий с юридически чистой репутацией», — считает эксперт.

Ситуация на российском рынке

Потенциально освободившуюся нишу могут занять другие российские поставщики решений для идентификации и проверки клиентов, считает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Виталий Шапошников. Они предлагают сопоставимый набор сервисов, поэтому уход одного игрока, скорее всего, не приведет к сокращению самого рынка.

Уход заметного игрока — это повод не для аплодисментов, а для анализа, добавляет Дарья Джанкотти, генеральный директор «Биорг».

«Своим уходом компания сужает и без того невысокую конкуренцию в российских KYC-сервисах. Об этом можно только сожалеть, потому что именно здоровая конкуренция выводила качество российской удаленной идентификации на мировой уровень. При этом событие симптоматично: мы подводим черту под эпохой "сборных" глобальных решений и видим, как рынок становится локализованным и доверяет нативным архитектурам», — констатировала эксперт.

По словам Дарьи Джанкотти, в России на рынке идентификации наметился тренд на локализацию, и он не конъюнктурный.

По ее словам, надо учитывать, государство последовательно ужесточает требования. «Но если какие-то игроки уходят, то люди и технологии не уходят вместе с брендом: команды покинувших рынок игроков, как правило, растворяются в российских компаниях, повышая общий уровень инженерной культуры», — добавила Дарья Джанкотти.

«Уход "Кабутека" — это не потеря компетенций, а их перераспределение внутри рынка. Рынок адаптируется: клиенты получили миграционные дедлайны и выберут новых провайдеров. Для этого в России есть несколько технологически зрелых команд, включая, надеюсь, и нашу, способных принять нагрузку без снижения качества. Персональные данные граждан при использовании локализованных решений, которые работают в российском правовом контуре, остаются в России и под защитой закона», — заявила Дарья Джанкотти.

Джанкотти констатировала, в России началась эпоха юридически защищенной отечественной архитектуры, а задача поставщиков — «пройти этот путь, не потеряв в качестве проверок, не утратив доверия корпоративных заказчиков и их клиентов».