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Правительство РФ Правительства Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
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Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства
реестре апробируют типовой проект внедрения искусственного интеллекта, разработанный с учетом опыта Аппарата Правительства Российской Федерации. ИИ планируют использовать для автоматизации внут
|21.07.2026
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Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии
м» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения, также информацию подтвердил собеседник, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государ
|03.07.2026
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Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719
я с номерами 10864902 и 10864901. Они набрали 115 баллов из 115 возможных по методике постановления Правительства России № 719 — это подтверждает, что изделия полностью производятся в России. В
|09.06.2026
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Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам
России, а перечень товаров, размер сбора и методику его определения — Минпромторг. Согласно данным Правительства России, изменения вступят в силу 1 декабря 2026 г. Технический сбор будет зачис
|06.02.2026
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Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ
На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирую
|09.01.2026
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Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию
овление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления. По информации Правительства России, упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлен еще на один год — до конца 2026 г. Постановление об этом подписано. Упрощенный порядок касается проц
|05.01.2026
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Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России
ниям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод», об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Основная задача — предотвращение мошеннических транзакций. В 2026 г. Пр
|25.12.2025
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Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать
рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России. В числе таковых инициатив Владимир Путин назвал блокировку вызовов с т
|27.11.2025
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Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств
рновики протоколов, маркировать документы и направлять их ответственным исполнителям. Wikipedia Дом Правительства России Дмитрий Григоренко также напомнил о существовании Центра развития ИИ. Ег
|22.08.2025
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Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России
Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный це
|07.08.2025
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Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство
работа реализуется под руководством заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко. Photogenica - Violin Российские власти переходят на
|19.06.2025
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ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии
ИТ-холдинг «Т1» подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проекты, н
|12.05.2025
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Правительство России создает центр по развитию ИИ
ию в секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Официальный сайт Правительства России Новый центр развития ИИ при Правительстве России создадут на базе Аналит
|16.04.2025
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Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы
орменной экономике, отметил на пленарной дискуссии конференции Data Fusion заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. «Платфор
|14.02.2025
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В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы
России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты г
|02.01.2025
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Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем
ент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству России совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) Сбербанк: обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследовани
|27.12.2024
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«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами
«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, компьютерных классах и на мобильных рабочих местах установят ОС «Альт», преподаватели вуза пройдут сертификацию по работе с опер
|09.12.2024
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Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»
мики. Председателем Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерац
|06.12.2024
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Россия сменит подход к управлению цифровой трансформацией. Госпроекты будут оценивать и финансировать по результатам
вления. Минцифры разрабатывает соответствующий документ, говорится в сообщении на официальном сайте Правительства России. В частности, с 2025 года будет внедрена новая система управления цифров
|23.09.2024
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Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен
нопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – приводит ТАСС официальный отзыв Правительства России. Подробнее о законопроекте Документ, который частично поддержало Правите
|31.07.2024
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Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге
Pik Правительство продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 года с новыми условиями Со слов председателя Правительства России Михаила Мишустина, укрепление кадрового потенциала ИТ-индустрии – наш пр
|17.04.2024
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Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках
енным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16 апреля
|27.02.2024
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Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии
ции или взятые из открытых источников, но важные для понимания всего ландшафта событий, которые могут произойти в ближайшие пять лет. Дорожная карта развития видеоигровой индустрии будет представлена Правительству России через рабочую группу по развитию видеоигровой индустрии, созданную в конце прошлого года. Реализация карты будет в дальнейшим синхронизирована с заявленными организациями:
|26.12.2023
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Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА
2024 г. На эти цели будет выделено 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Из документа следует, что эти деньги будут выделены «Го
|27.09.2023
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Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ
Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию искусственного интеллекта, где обсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной
|10.07.2023
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«Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд»
Госкорпорация «Росатом» представила председателю Правительства России Михаилу Мишустину систему предиктивной аналитики «Атоммайнд» на основе т
|16.06.2023
|Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов
|15.06.2023
|«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона
|05.06.2023
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«Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО
ли представители «Росатома». В ходе представления выставочной экспозиции госкорпорации председателю Правительства России Михаилу Мишустину генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчер
|18.04.2023
|Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли
|06.03.2023
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При поддержке Правительства России вышла Белая книга цифровой экономики за 2022 год
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и м
|14.02.2023
|Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX
|26.12.2022
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Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России
Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований. В основе – решение Voice2Med – продукт на
|09.12.2022
|Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти
|29.11.2022
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Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen
Проектный офис Правительства России совместно с Федеральным казначейством при участии ведомственных и регион
|28.10.2022
|Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для ИТ-ипотеки
|17.10.2022
|Правительство Удмуртии внедряет интеллектуальные сервисы Directum для обработки входящей корреспонденции
|04.10.2022
|Власти урезали бюджет «удержания ИТ-шников в России». Отрасль недополучит десятки миллиардов
|03.10.2022
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Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года
в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане. Постановление Правительства России от 19 сентября 2022 г. N 1659 «Об утверждении Правил предоставления и ра
|30.09.2022
|Sitroniсs Group и правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере развития ИКТ
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 805
|Медведев Дмитрий 1665 463
|Мишустин Михаил 787 361
|Чернышенко Дмитрий 580 297
|Шадаев Максут 1210 264
|Никифоров Николай 1138 248
|Рейман Леонид 1065 200
|Григоренко Дмитрий 249 183
|Паршин Максим 323 120
|Щеголев Игорь 699 110
|Лысенко Эдуард 317 87
|Носков Константин 241 85
|Акимов Максим 192 79
|Шпак Василий 279 79
|Иванов Сергей 405 77
|Попов Алексей 339 77
|Фрадков Михаил 161 76
|Албычев Александр 168 71
|Соловьев Владимир 108 63
|Петрушин Андрей 110 63
|Осеевский Михаил 350 61
|Собянин Сергей 538 60
|Греф Герман 485 58
|Дворкович Аркадий 216 58
|Кудрин Алексей 125 58
|Власов Сергей 101 57
|Разумовский Дмитрий 125 56
|Ермолаев Артем 379 55
|Меджитов Тимур 85 55
|Белоусов Андрей 149 54
|Ципорин Павел 103 53
|Борисов Юрий 122 51
|Хайруллин Айрат 108 49
|Мантуров Денис 126 48
|Козырев Алексей 328 47
|Терещенко Денис 95 46
|Федулов Владислав 86 46
|Херсонцев Алексей 93 44
|Слышкин Василий 129 41
|Массух Илья 239 41
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