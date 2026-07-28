Правительство РФ - Правительства Российской Федерации

Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства реестре апробируют типовой проект внедрения искусственного интеллекта, разработанный с учетом опыта Аппарата Правительства Российской Федерации. ИИ планируют использовать для автоматизации внут

Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии м» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения, также информацию подтвердил собеседник, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государ

Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719 я с номерами 10864902 и 10864901. Они набрали 115 баллов из 115 возможных по методике постановления Правительства России № 719 — это подтверждает, что изделия полностью производятся в России. В

Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам России, а перечень товаров, размер сбора и методику его определения — Минпромторг. Согласно данным Правительства России, изменения вступят в силу 1 декабря 2026 г. Технический сбор будет зачис

Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирую

Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию овление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления. По информации Правительства России, упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлен еще на один год — до конца 2026 г. Постановление об этом подписано. Упрощенный порядок касается проц

Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России ниям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод», об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Основная задача — предотвращение мошеннических транзакций. В 2026 г. Пр

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России. В числе таковых инициатив Владимир Путин назвал блокировку вызовов с т

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств рновики протоколов, маркировать документы и направлять их ответственным исполнителям. Wikipedia Дом Правительства России Дмитрий Григоренко также напомнил о существовании Центра развития ИИ. Ег

Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный це

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство работа реализуется под руководством заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко. Photogenica - Violin Российские власти переходят на

ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии ИТ-холдинг «Т1» подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проекты, н

Правительство России создает центр по развитию ИИ ию в секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Официальный сайт Правительства России Новый центр развития ИИ при Правительстве России создадут на базе Аналит

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы орменной экономике, отметил на пленарной дискуссии конференции Data Fusion заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. «Платфор

В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты г

Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем ент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству России совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) Сбербанк: обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследовани

«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, компьютерных классах и на мобильных рабочих местах установят ОС «Альт», преподаватели вуза пройдут сертификацию по работе с опер

Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» мики. Председателем Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерац

Россия сменит подход к управлению цифровой трансформацией. Госпроекты будут оценивать и финансировать по результатам вления. Минцифры разрабатывает соответствующий документ, говорится в сообщении на официальном сайте Правительства России. В частности, с 2025 года будет внедрена новая система управления цифров

Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен нопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – приводит ТАСС официальный отзыв Правительства России. Подробнее о законопроекте Документ, который частично поддержало Правите

Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге Pik Правительство продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 года с новыми условиями Со слов председателя Правительства России Михаила Мишустина, укрепление кадрового потенциала ИТ-индустрии – наш пр

Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках енным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16 апреля

Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии ции или взятые из открытых источников, но важные для понимания всего ландшафта событий, которые могут произойти в ближайшие пять лет. Дорожная карта развития видеоигровой индустрии будет представлена Правительству России через рабочую группу по развитию видеоигровой индустрии, созданную в конце прошлого года. Реализация карты будет в дальнейшим синхронизирована с заявленными организациями:

Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА 2024 г. На эти цели будет выделено 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Из документа следует, что эти деньги будут выделены «Го

Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию искусственного интеллекта, где обсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной

«Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» Госкорпорация «Росатом» представила председателю Правительства России Михаилу Мишустину систему предиктивной аналитики «Атоммайнд» на основе т

«Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО ли представители «Росатома». В ходе представления выставочной экспозиции госкорпорации председателю Правительства России Михаилу Мишустину генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчер

При поддержке Правительства России вышла Белая книга цифровой экономики за 2022 год Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и м

Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований. В основе – решение Voice2Med – продукт на

Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen Проектный офис Правительства России совместно с Федеральным казначейством при участии ведомственных и регион