Индексная книга CNews*
Правительство РФ Правительства Российской Федерации
Публикаций - 8292, упоминаний - 10092
Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 804
|Медведев Дмитрий 1604 458
|Исанин Антон 9365 458
|Никифоров Николай 1161 273
|Мишустин Михаил 376 242
|Чернышенко Дмитрий 320 201
|Рейман Леонид 1009 186
|Шадаев Максут 460 151
|Щеголев Игорь 685 110
|Акимов Максим 170 104
|Носков Константин 221 104
|Паршин Максим 200 95
|Фрадков Михаил 159 73
|Попов Алексей 329 71
|Ермолаев Артем 348 69
|Собянин Сергей 222 58
|Массух Илья 202 57
|Греф Герман 345 56
|Иванов Сергей 360 56
|Осеевский Михаил 264 52
|Дворкович Аркадий 196 51
|Козырев Алексей 274 51
|Борисов Юрий 107 47
|Лысенко Эдуард 238 44
|Евраев Михаил 228 43
|Иванов Олег 131 40
|Албычев Александр 86 40
|Левин Леонид 112 40
|Кисляков Евгений 91 37
|Калугин Сергей 168 37
|Соколов Алексей 129 36
|Кудрин Алексей 94 36
|Петрушин Андрей 73 36
|Пак Олег 95 35
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 34
|Волин Алексей 114 34
|Власов Сергей 83 34
|Меджитов Тимур 63 34
|Малков Павел 48 33
|Ковнир Евгений 74 33
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru