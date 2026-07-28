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Правительство РФ Правительства Российской Федерации

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Росреестр реализует пилотный проект по внедрению ИИ на основе опыта Аппарата Правительства

реестре апробируют типовой проект внедрения искусственного интеллекта, разработанный с учетом опыта Аппарата Правительства Российской Федерации. ИИ планируют использовать для автоматизации внут
21.07.2026 Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

м» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения, также информацию подтвердил собеседник, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государ
03.07.2026 Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719

я с номерами 10864902 и 10864901. Они набрали 115 баллов из 115 возможных по методике постановления Правительства России № 719 — это подтверждает, что изделия полностью производятся в России. В
09.06.2026 Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

России, а перечень товаров, размер сбора и методику его определения — Минпромторг. Согласно данным Правительства России, изменения вступят в силу 1 декабря 2026 г. Технический сбор будет зачис
06.02.2026 Правительство России прорабатывает рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ

На площадке Правительства России прорабатывается рамочный законопроект, направленный на регулирование ИИ. Об этом CNews сообщили представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирую
09.01.2026 Не оставят без ноутов и iPhone. Мишустин на год продлил упрощенный ввоз электроники в Россию

овление от 23 декабря 2025 г. №2109 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение позволит не допустить дефицита этих товаров на внутреннем рынке из-за санкционного давления. По информации Правительства России, упрощенный ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлен еще на один год — до конца 2026 г. Постановление об этом подписано. Упрощенный порядок касается проц
05.01.2026 Власти создают оперативный штаб по борьбе с кибермошенниками в России

ниям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод», об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Основная задача — предотвращение мошеннических транзакций. В 2026 г. Пр
25.12.2025 Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России. В числе таковых инициатив Владимир Путин назвал блокировку вызовов с т
27.11.2025 Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

рновики протоколов, маркировать документы и направлять их ответственным исполнителям. Wikipedia Дом Правительства России Дмитрий Григоренко также напомнил о существовании Центра развития ИИ. Ег
22.08.2025 Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России

Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный це
07.08.2025 Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

работа реализуется под руководством заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко. Photogenica - Violin Российские власти переходят на

19.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

ИТ-холдинг «Т1» подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Вместе с вузами «Т1» будет реализовывать образовательные проекты, н
12.05.2025 Правительство России создает центр по развитию ИИ

ию в секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Официальный сайт Правительства России Новый центр развития ИИ при Правительстве России создадут на базе Аналит
16.04.2025 Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

орменной экономике, отметил на пленарной дискуссии конференции Data Fusion заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. «Платфор
14.02.2025 В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты г
02.01.2025 Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем

ент России Владимир Путин поручил Правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований в ИИ-сфере, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству России совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) Сбербанк: обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследовани
27.12.2024 «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами

«Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили партнерское соглашение. В аудиториях, компьютерных классах и на мобильных рабочих местах установят ОС «Альт», преподаватели вуза пройдут сертификацию по работе с опер
09.12.2024 Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

мики. Председателем Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерац
06.12.2024 Россия сменит подход к управлению цифровой трансформацией. Госпроекты будут оценивать и финансировать по результатам

вления. Минцифры разрабатывает соответствующий документ, говорится в сообщении на официальном сайте Правительства России. В частности, с 2025 года будет внедрена новая система управления цифров
23.09.2024 Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен

нопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – приводит ТАСС официальный отзыв Правительства России. Подробнее о законопроекте Документ, который частично поддержало Правите
31.07.2024 Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге

Pik Правительство продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 года с новыми условиями Со слов председателя Правительства России Михаила Мишустина, укрепление кадрового потенциала ИТ-индустрии – наш пр
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

енным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом говорится в распоряжении правительства России, выложенном на сайте официального опубликования правовых актов 16 апреля
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии

ции или взятые из открытых источников, но важные для понимания всего ландшафта событий, которые могут произойти в ближайшие пять лет. Дорожная карта развития видеоигровой индустрии будет представлена Правительству России через рабочую группу по развитию видеоигровой индустрии, созданную в конце прошлого года. Реализация карты будет в дальнейшим синхронизирована с заявленными организациями:

26.12.2023 Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА

2024 г. На эти цели будет выделено 2,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Из документа следует, что эти деньги будут выделены «Го
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию искусственного интеллекта, где обсуждалось обновление по поручению Президента России Владимира Путина Национальной

10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд»

Госкорпорация «Росатом» представила председателю Правительства России Михаилу Мишустину систему предиктивной аналитики «Атоммайнд» на основе т
16.06.2023 Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона
05.06.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России подход к полному импортозамещению индустриального ПО

ли представители «Росатома». В ходе представления выставочной экспозиции госкорпорации председателю Правительства России Михаилу Мишустину генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчер
18.04.2023 Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли
06.03.2023 При поддержке Правительства России вышла Белая книга цифровой экономики за 2022 год

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и м
14.02.2023 Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX
26.12.2022 Разработку голосового ввода для рентгенологов отметили премией Правительства России

Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы компаний ЦРТ получили премию Правительства России за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований. В основе – решение Voice2Med – продукт на
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen

Проектный офис Правительства России совместно с Федеральным казначейством при участии ведомственных и регион
28.10.2022 Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для ИТ-ипотеки
17.10.2022 Правительство Удмуртии внедряет интеллектуальные сервисы Directum для обработки входящей корреспонденции
04.10.2022 Власти урезали бюджет «удержания ИТ-шников в России». Отрасль недополучит десятки миллиардов
03.10.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года

в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане. Постановление Правительства России от 19 сентября 2022 г. N 1659 «Об утверждении Правил предоставления и ра
30.09.2022 Sitroniсs Group и правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере развития ИКТ

Публикаций - 6540, упоминаний - 9170

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 737
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 280
Microsoft Corporation 25775 259
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 252
Yandex - Яндекс 9215 248
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 233
МегаФон 10742 229
9594 154
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 148
VK - Mail.ru Group 3602 145
Oracle Corporation 7074 123
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 122
IBM - International Business Machines Corp 9699 115
Google LLC 12688 115
Intel Corporation 12811 108
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 98
Apple Inc 13154 94
SAP SE 5601 93
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 92
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 89
Восход ФГБУ НИИ 721 87
Huawei 4675 86
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 86
Ростелеком - Связьинвест 1719 82
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 79
Cisco Systems 5372 77
Samsung Electronics 11064 70
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 69
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 68
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 68
Meta Platforms - Facebook 4621 64
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 64
Telegram Group 2940 64
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 63
Крок - Croc 1964 62
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 60
Softline - Софтлайн 3743 59
HP Inc. 5883 58
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 55
X Corp - Twitter 2938 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 378
Почта России ПАО 2370 199
РЖД - Российские железные дороги 2096 135
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 134
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 120
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 91
Альфа-Банк 1979 91
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 88
ГПБ - Газпромбанк 1273 70
Газпром ПАО 1493 69
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 62
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 62
РВК - Российская венчурная компания 571 61
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 53
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 50
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 49
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 48
ПСБ - Промсвязьбанк 963 43
Газпром нефть 725 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 42
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 40
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 39
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 37
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 37
НСПК - Национальная система платежных карт 948 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 35
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 35
Роснефть НК - нефтяная компания 562 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 30
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 29
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 26
Visa International 1993 26
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 26
Россети Ленэнерго 1699 26
Связной ГК 1401 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Транснефть 335 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2184
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1094
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 929
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 768
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 703
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 636
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 431
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 371
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 361
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 358
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 300
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 274
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 273
Федеральное казначейство России 1949 269
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 245
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 243
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 195
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Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 149
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 145
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 143
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Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 99
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 99
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 86
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 72
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 54
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 50
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 50
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 49
Единая Россия - Политическая партия 321 40
ГосИнформСистемы 160 32
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 31
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 26
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 25
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 25
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 22
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 19
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 18
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 16
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 16
ЛДПР 116 15
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 15
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 12
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 11
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 11
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1988
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 1475
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1274
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 892
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 819
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 757
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 661
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 580
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 579
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 512
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 492
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 489
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 435
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 411
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 407
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 396
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 379
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 377
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 369
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 357
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 354
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 352
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 345
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 306
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 297
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 285
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 264
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 257
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 256
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 248
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 243
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 239
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 236
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 231
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 224
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 221
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 220
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 219
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 213
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 210
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 870
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 402
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 269
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 230
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 205
Linux OS 11533 176
FreePik 1841 144
Microsoft Windows 16882 126
Google Android 15243 116
Microsoft Windows 2000 8678 115
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 109
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 99
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 92
Apple iOS 8583 77
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 76
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 75
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 75
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 73
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 72
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 72
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 70
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 69
Новые облачные технологии - МойОфис 958 68
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 66
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 66
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 65
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 65
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 64
Apple iPhone 6 4861 58
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 58
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 53
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 53
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 52
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 51
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 48
Microsoft Office 4170 48
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 47
Apple iPad 4011 42
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 42
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 41
Путин Владимир 3454 805
Медведев Дмитрий 1665 463
Мишустин Михаил 787 361
Чернышенко Дмитрий 580 297
Шадаев Максут 1210 264
Никифоров Николай 1138 248
Рейман Леонид 1065 200
Григоренко Дмитрий 249 183
Паршин Максим 323 120
Щеголев Игорь 699 110
Лысенко Эдуард 317 87
Носков Константин 241 85
Акимов Максим 192 79
Шпак Василий 279 79
Иванов Сергей 405 77
Попов Алексей 339 77
Фрадков Михаил 161 76
Албычев Александр 168 71
Соловьев Владимир 108 63
Петрушин Андрей 110 63
Осеевский Михаил 350 61
Собянин Сергей 538 60
Греф Герман 485 58
Дворкович Аркадий 216 58
Кудрин Алексей 125 58
Власов Сергей 101 57
Разумовский Дмитрий 125 56
Ермолаев Артем 379 55
Меджитов Тимур 85 55
Белоусов Андрей 149 54
Ципорин Павел 103 53
Борисов Юрий 122 51
Хайруллин Айрат 108 49
Мантуров Денис 126 48
Козырев Алексей 328 47
Терещенко Денис 95 46
Федулов Владислав 86 46
Херсонцев Алексей 93 44
Слышкин Василий 129 41
Массух Илья 239 41
Россия - РФ - Российская федерация 166166 6043
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 1533
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 688
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 559
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 362
Европа 24963 356
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 327
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 309
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 290
Украина 7928 199
Земля - планета Солнечной системы 10865 171
Германия - Федеративная Республика 13221 163
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 159
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 146
Казахстан - Республика 6047 146
Россия - УФО - Тюменская область 1365 143
Беларусь - Белоруссия 6289 139
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 138
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 134
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 133
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 131
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 127
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 126
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 125
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 120
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 120
Индия - Bharat 5869 119
Япония 13807 115
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 113
Россия - УФО - Челябинская область 1512 111
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 110
Россия - СФО - Новосибирск 4875 109
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 108
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 105
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 101
Франция - Французская Республика 8177 99
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 98
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 97
Россия - УФО - Свердловская область 1951 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4232
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 1430
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1332
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1026
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 877
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 827
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 721
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 634
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 632
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 604
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 595
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 546
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 507
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 481
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 454
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 453
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 428
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 411
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 399
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 395
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 320
Энергетика - Energy - Energetically 5855 311
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 305
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 305
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 302
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 286
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 284
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 274
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 255
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 255
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 238
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 226
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 225
Паспорт - Паспортные данные 2848 221
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 217
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 217
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 209
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 201
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 272
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РИА Новости 1033 68
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 122
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 17
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 17
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 16
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 16
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 15
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 15
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 15
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 14
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 13
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
ИИИ - Институт исследований интернета 66 11
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 10
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