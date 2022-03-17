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Правительство РФ Правительства Российской Федерации

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации


17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта
08.02.2022 Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД
28.01.2022 В России применение криптовалют станет отягчающим обстоятельством
13.01.2022 Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки
30.12.2021 «Почта России» и правительство Югры договорились вместе развивать беспилотную доставку
10.12.2021 Аналитический центр при Правительстве России и НП «Руссофт» подписали соглашение об информационном взаимодействии
03.11.2021 Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г.
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику
25.08.2021 Правительство Новосибирской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве
24.08.2021 Правительство хочет раздать деньги разработчикам ИТ-комплексов для ИИ. Можно взять до 3 миллиардов
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона
07.07.2021 Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана
30.06.2021 Правительство России и Ростех дали старт разработке комплексного решения для сетей 5G
23.06.2021 «Сбер» и Правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо»
04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции
04.06.2021 МТС и правительство Воронежской области подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры региона
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка
28.05.2021 Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации
24.05.2021 Правительство раздаст бизнесу 5 миллиардов на внедрение искусственного интеллекта
07.05.2021 Минцифры упростит электронный документооборот
07.04.2021 Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года
07.04.2021 Правительство одобрило расширение возможности взаимодействия с судом в режиме онлайн
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»
02.03.2021 Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии
12.01.2021 Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве
11.01.2021 Правительство расширило перечень услуг, доступных в электронной форме
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК

Публикаций - 8292, упоминаний - 10092

Правительство РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 971
Microsoft Corporation 22497 483
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 379
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 303
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 302
Yandex - Яндекс 5015 254
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 244
IBM - International Business Machines Corp 8941 216
Google LLC 10352 212
Apple Inc 10683 181
Intel Corporation 11262 155
Samsung Electronics 9333 136
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 136
VK - Mail.ru Group 3057 134
6072 129
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 126
Huawei 3222 122
Meta Platforms - Facebook 4267 113
Ростелеком - Связьинвест 1698 95
Элемент ГК - Elementec 1523 94
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 94
Oracle Corporation 6035 88
АФК Система ПАО 1638 88
Восход ФГБУ НИИ 529 87
Twitter 2493 77
Крок - Croc 1616 75
Cisco Systems 4720 72
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 66
Программный продукт ГК 3960 64
Amazon Inc - Amazon.com 2650 64
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 61
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 60
Siemens AG - Siemens Group 2311 57
Yahoo! 3603 57
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 57
Orange France Télécom 654 54
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 53
SAP SE 4595 53
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 341
Почта России ПАО 1853 238
РЖД - Российские железные дороги 1458 159
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 127
Альфа-Банк 1476 87
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 82
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 78
Газпром ПАО 1008 67
ГПБ - Газпромбанк 842 54
РВК - Российская венчурная компания 530 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 48
Аэрофлот - Aeroflot 648 46
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 45
Самолёт ГК 216 45
ПСБ - Промсвязьбанк 682 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 37
Открытие ФК 2713 36
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 36
Точка 1820 34
Альфа-Групп 613 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 30
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 30
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 27
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 27
Газпром нефть 439 26
Visa International 1809 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 24
Роснефть НК 434 24
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 23
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 22
Сургутнефтегаз - СНГ 193 22
Lockheed Martin 730 21
Транснефть 232 21
eBay Inc 1576 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 19
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 19
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3160
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2208
Президент Российской Федерации 3770 968
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 763
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 717
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 380
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 380
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 364
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 350
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 315
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 310
Правительство Москвы 1640 281
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 267
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 259
Администрация Президента РФ 904 246
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 228
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 207
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 203
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 191
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 189
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 188
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 186
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 184
Счётная палата РФ 628 181
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 180
Федеральное казначейство России 1345 180
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 163
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 161
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 131
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 130
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 128
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 122
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 116
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 113
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 113
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 109
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 98
Верховный суд Российской Федерации 709 96
Таможня - Таможенная служба 421 95
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 95
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 95
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 84
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 78
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 78
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 64
Единая Россия - Политическая партия 246 39
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 39
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 38
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 28
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 28
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 21
ЛДПР 98 20
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 16
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 16
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 15
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 15
ГИС-Ассоциация 231 14
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 13
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 12
АФТ - Ассоциация Финтех 251 11
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 11
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 10
АРБ - Ассоциация российских банков 176 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 10
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 10
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 9
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
Greenpeace - Гринпис 115 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 8
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 7
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 7
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 7
OLPC - One Laptop per Child 81 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 7
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1076
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1006
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 899
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 895
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 888
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 420
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 405
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 394
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 389
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 301
Website - Вебсайт 9736 288
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 278
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 273
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 272
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 261
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 254
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 243
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 224
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 215
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 203
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 197
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 196
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 185
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 178
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 175
Мобильное приложение - Mobile app 4966 173
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 173
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 170
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 165
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 159
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 158
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 155
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 151
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 143
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 141
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 140
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 139
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 139
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 139
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 853
Microsoft Windows 2000 2856 241
Linux OS 7669 203
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 190
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 182
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 171
Google Android 11959 163
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 161
Microsoft Windows 10 11713 140
ЭОС Дело СЭД 4365 128
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 120
Apple iOS 6422 96
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 85
LG 75SM99 2832 72
Новые облачные технологии - МойОфис 381 64
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 63
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 61
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 60
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 60
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 57
Google YouTube - Видеохостинг 2277 53
Microsoft Office 3247 53
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 52
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 51
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 47
Apple iPhone 6 2649 43
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 42
Apple iPad 3663 42
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 41
Microsoft Windows 2104 40
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 40
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 171 37
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 37
Google Gmail 802 36
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 34
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 34
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 33
Google Play - Google Store - Android Market 2732 32
Microsoft Windows XP 2291 32
Oracle Java - язык программирования 2554 32
Путин Владимир 2542 804
Медведев Дмитрий 1604 458
Исанин Антон 9365 458
Никифоров Николай 1161 273
Мишустин Михаил 376 242
Чернышенко Дмитрий 320 201
Рейман Леонид 1009 186
Шадаев Максут 460 151
Щеголев Игорь 685 110
Акимов Максим 170 104
Носков Константин 221 104
Паршин Максим 200 95
Фрадков Михаил 159 73
Попов Алексей 329 71
Ермолаев Артем 348 69
Собянин Сергей 222 58
Массух Илья 202 57
Греф Герман 345 56
Иванов Сергей 360 56
Осеевский Михаил 264 52
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