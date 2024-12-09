Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков реализации проектов по замещению зарубежного ПО

Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков проектов по замещению зарубежного программного обеспечения, которые реализуются на средства государственных грантов. Об этом шла речь на совещании с руководителями индустриальных центров компетенций (ИЦК), на площадках которых ведется разработка и внедрение ПО.

Особое внимание на совещании было уделено проектам, получившим безвозмездную субсидию от государства в виде гранта. Сегодня таких – 32, все они имеют статус особо значимых. Общий бюджет их финансирования - около 30 млрд рублей, из которых сумма грантов – почти 20 млрд рублей. Все они разрабатываются и внедряются на площадках ИЦК. Ход их реализации курируют отраслевые комитеты при профильных министерствах.

«Подчеркну, что проекты направлены на замещение зарубежного ПО отечественными решениями. Но важно не просто заместить продукты, а сделать так, чтобы все эти отечественные разработки можно было массово внедрять и тиражировать. В том числе, речь об экспортном потенциале. Акцент делаем на разработке тиражируемых решений, как в отдельных отраслях, так и в межотраслевом контексте», - прокомментировал вице-премьер.

У грантовых проектов уже есть первые результаты: успешно реализованы три решения. Например, проект по доработке платформы проектирования месторождений по заказу АО «Росгео» (государственный холдинг, объединяющий геологоразведочные предприятия РФ). Российское решение позволяет более, чем в 2,5 раза повысить операционную эффективность геологоразведки. Разработку уже приобрели 34 российские и 4 зарубежные компании. Выручка разработчика ООО «ГЕОМИКС» от реализации решения составила 337 млн рублей. По словам Григоренко, финансовая эффективность – важный итог реализации проекта, а вложенные государством средства вернутся в бюджет в виде налогов.

Близятся к завершению еще два грантовых проекта: ПО для агропромышленного сектора (производство молочной продукции) и ПО для управления судостроением и судоремонтом в цифровом контуре. В течение 2025 и 2026 годов должны быть сданы еще 26 грантовых ПО. Как заявили отраслевые комитеты при профильных министерствах (Минпромторг, Минцифры, Минстрой, Минсельхоз, Минприроды), ход реализации этих проектов идет в установленных сроках согласно календарным планам. За исключением одного проекта, в котором из-за смены разработчика произошло отставание в несколько месяцев. Несмотря на оптимистичные прогнозы, вице-премьер – глава Аппарата Правительства поручил сделать дополнительную оценку рисков по грантам в части сроков и качества исполнения.

Следующее совещание с ИЦК состоится по теме проектов, которые реализуются полностью на средства бизнеса. По словам Григоренко, отсутствие в таких проектах бюджетных средств не означает отсутствие внимания за ходом их исполнения со стороны государства: «Если мы договорились с бизнесом, что они возьмут на себя разработку проекта, то значит, мы рассчитываем на них», - сказал в заключении вице-премьер.

Также Дмитрий Григоренко отметил, что в скором времени Правительство будет готово обсуждать гранты для проектов второй волны отбора.

В совещании приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, руководители федеральных ведомств и индустриальных центров компетенций (ИЦК). ИЦК объединяет ведущих индустриальных заказчиков и разработчиков программного обеспечения.