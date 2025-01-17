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Импортозамещение ИЦК Индустриальные центры компетенций

Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций

 

Александр Павлов, Генеральный директор, РФРИТ "Замещение ключевых ИТ-решений на предприятиях российской промышленности. Статус реализации особо значимых проектов" -  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва


17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 3
26.12.2024 Власти выделили 2,5 миллиарда на закрытие 27 «белых пятен» в ПО для российской ракетно-космической отрасли 1
23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
20.12.2024 Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе 1
19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
16.12.2024 Игорь Панов, ПСБ: Затраты на импортозамещение значительны, но это инвестиции в безопасность и операционную надежность финансовой системы 1
13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
13.12.2024 «Росатом» расширил функционал платформы программной роботизации «Атом.РИТА» 1
11.12.2024 Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным 2
09.12.2024 Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков реализации проектов по замещению зарубежного ПО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
08.11.2024 Александр Пестунов -

Александр Пестунов, «Сигма»: На российском ИТ-рынке всего за 2 года кардинально изменилась структура продуктового предложения

 1
22.10.2024 В группе «Россети» создан центр компетенций по импортозамещению ПО 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
16.10.2024 IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
13.09.2024 Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений 1
06.09.2024 Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов 1
09.08.2024 В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 1
19.07.2024 «Россети» предложили создать единый реестр программно-аппаратных средств для электроэнергетики 1
11.07.2024 Разработчики ИТ-платформы обещают плюс 30% к производительности в промышленности. За счет чего? 1
08.07.2024 Налоговые вычеты, контроль цен. Правительство готовит новые меры по внедрению российского «железа» и ПО 1
20.06.2024 В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту 1
13.06.2024 Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» в интервью CNews: Перейти на импортонезависимые решения металлургам мешает нехватка отечественного «железа» 1
11.06.2024 ДОМ.РФ стал индустриальным партнером Университета МИСИС 1
03.06.2024 Как вывести внутренний продукт на внешний рынок: чек-лист 1
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
22.05.2024 «Россети» и ГК «Цифра» объединяют компетенции для цифровой трансформации ТЭК и ЖКХ 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
22.05.2024 «Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах 1
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники 1
14.05.2024 Дома в России становятся «умными» благодаря отечественной ИТ-платформе 1
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
15.04.2024 Валерий Черепанов, «Еврохим» в интервью CNews: Нельзя многомиллиардную компанию ставить в зависимость от производителя АСУТП, у которого нет сопоставимых гарантий 1
12.04.2024 В России хотят запретить полеты БПЛА без спецмодемов на борту 1
12.04.2024 «Росатом»: перспективные технологии повысят конкурентоспособность промышленности 1
05.04.2024 Конкуренты «Триколор» отказались от его системы кодирования. Государству пришлось создать свою 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1

Публикаций - 128, упоминаний - 154

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 26
SAP SE 5276 20
8213 19
Ростелеком 9699 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 11
Siemens AG - Siemens Group 2589 11
Microsoft Corporation 24623 11
Цифра ГК 2426 10
Oracle Corporation 6687 10
Yandex - Яндекс 7339 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 5
Северсталь Инфоком 63 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 4
Salesforce.com 427 4
Новые облачные технологии (НОТ) 444 4
Рексофт - Reksoft 418 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Telegram Group 1983 4
МегаФон 8803 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 4
Top Systems - Топ Системы 64 4
Intermech - Интермех НПП 21 3
Huawei 3932 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
ANSYS 75 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
К2Тех 130 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 10
Северсталь ПАО - Severstal 478 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 8
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 8
Газпром нефть 618 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 8
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Почта России ПАО 2112 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 4
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 4
Русагро Группа Компаний 277 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 3
Газпром ПАО 1342 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
ФосАгро 126 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 42
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 28
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 10
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
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ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
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РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 114
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 12
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 10
Новые облачные технологии - МойОфис 777 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 7
Linux OS 9936 6
Microsoft Windows 15656 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
FreePik 980 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 5
Google Android 13994 5
Северсталь - MES металлургия 8 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 4
Siemens Teamcenter 66 4
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 44 4
1С:ERP Управление предприятием 550 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Office 3734 3
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 8 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Top Systems T-Flex PLM 17 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 3
Минцифры РФ - Госключ 136 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 3
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
OSIsoft PI System 10 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Lua - язык программирования 54 2
Мишустин Михаил 676 24
Чернышенко Дмитрий 565 15
Шадаев Максут 1008 13
Паршин Максим 316 9
Путин Владимир 3171 8
Абакумов Евгений 205 5
Лихачев Алексей 44 4
Кравченко Константин 90 4
Столбова Екатерина 19 4
Чаркин Евгений 296 4
Христолюбов Вячеслав 12 4
Панченко Иван 138 4
Павлов Александр 88 4
Дунаев Сергей 55 3
Козак Николай 161 3
Сивцев Илья 140 3
Солнцева Екатерина 58 3
Емельченков Сергей 140 3
Перминова Светлана 25 3
Рюмин Андрей 3 2
Смирнов Алексей 242 2
Шевелев Александр 7 2
Калганов Игорь 51 2
Киселёв Алексей 60 2
Комаров Андрей 15 2
Дорожко Алексей 6 2
Порошин Тимур 30 2
Бочкарев Владимир 13 2
Шереметцев Эдуард 3 2
Богданов Андрей 41 2
Кубарев Алексей 52 2
Кирьянова Александра 135 2
Макаров Валентин 220 2
Баканов Дмитрий 29 2
Волин Алексей 120 2
Ульянов Николай 112 2
Ушаков Вадим 3 2
Мельникова Алиса 90 2
Когогин Сергей 18 1
Рахманов Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 12
Беларусь - Белоруссия 5637 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
Германия - Федеративная Республика 12681 7
Азия - Азиатский регион 5528 7
Африка - Африканский регион 3478 5
Казахстан - Республика 5525 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 4
Индия - Bharat 5431 4
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Канада 4881 3
Бразилия - Федеративная Республика 2361 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Европа 21767 3
Украина 7608 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 121 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Украина - Запорожская область 81 2
Беларусь - Минск 631 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 2
Израиль 2730 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Америка Латинская 1811 2
Россия - СФО - Кемеровская область 897 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 78
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 70
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 28
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 18
Энергетика - Energy - Energetically 5082 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 15
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 10
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
Льготы - Льготные кредиты 140 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 9
Экономический эффект 1067 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 9
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 7
Ведомости 996 4
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
АиФ - Аргументы и факты 46 2
Известия ИД 624 1
Игромания 10 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Комсомольская правда ИД 67 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
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Markets&Markets Research 112 1
Mordor Intelligence 29 1
Gartner - Гартнер 3556 1
A2:Research 10 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
Минцифры РФ - Код будущего 17 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
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Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
1С:Проект года 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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