Импортозамещение ИЦК Индустриальные центры компетенций
Александр Павлов, Генеральный директор, РФРИТ "Замещение ключевых ИТ-решений на предприятиях российской промышленности. Статус реализации особо значимых проектов" - Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 676 24
|Чернышенко Дмитрий 565 15
|Шадаев Максут 1008 13
|Паршин Максим 316 9
|Путин Владимир 3171 8
|Абакумов Евгений 205 5
|Лихачев Алексей 44 4
|Кравченко Константин 90 4
|Столбова Екатерина 19 4
|Чаркин Евгений 296 4
|Христолюбов Вячеслав 12 4
|Панченко Иван 138 4
|Павлов Александр 88 4
|Дунаев Сергей 55 3
|Козак Николай 161 3
|Сивцев Илья 140 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Емельченков Сергей 140 3
|Перминова Светлана 25 3
|Рюмин Андрей 3 2
|Смирнов Алексей 242 2
|Шевелев Александр 7 2
|Калганов Игорь 51 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Комаров Андрей 15 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Порошин Тимур 30 2
|Бочкарев Владимир 13 2
|Шереметцев Эдуард 3 2
|Богданов Андрей 41 2
|Кубарев Алексей 52 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Макаров Валентин 220 2
|Баканов Дмитрий 29 2
|Волин Алексей 120 2
|Ульянов Николай 112 2
|Ушаков Вадим 3 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Когогин Сергей 18 1
|Рахманов Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.