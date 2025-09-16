Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Российские нефтегазовые компании не стали делиться данными друг с другом из-за коммерческих тайн. Обмен информацией нужен для создания ИТ-платформы, чтобы анализировать ИТ-инциденты, связанные с отказом оборудования или авариями, когда данных в отдельно взятой компании не так много. Ни один из участников рынка в 2025 г. не готов делиться конфиденциальными данными с коллегами для обучения нейронной сети.

Трудности при создании общеотраслевой ИТ-платформы

Нефтегазовые компании не стали делиться данными друг с другом, пишут «Ведомости». Обмен информацией нужен для обучения и функционирования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли.

В 2024 г. «Выгон консалтинг» совместно с «Газпром нефтью» предложили создать общеотраслевую ИТ-платформу на базе ИИ в рамках мероприятий индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование». ИЦК были сформированы в 2022 г. по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина как консорциумы индустриальных заказчиков и ИТ-компаний для разработки отечественного программного обеспечения (ПО) взамен зарубежного.

«Роснефть» Обмен данными для обучения и работы генеративного ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности игроков рынка

Как сообщил 11 сентября 2025 г. генеральный директор консалтинговой компании «Выгон консалтинг» Григорий Выгон, компании нефтегазового сектора отказались от совместного создания ИТ-платформы на базе генеративного ИИ. Ни один игрок рынка не готов обмениваться конфиденциальной информацией с конкурентами для обучения нейронных сетей.

Однако идея отраслевой ИТ-платформы до сих пор не получила поддержки от участников ИЦК, подчеркнул Григорий Выгон. ИТ-платформа была представлена как один из методов решения инженерных задач в отрасли — реверс-инжиниринга и генеративного проектирования при разработке новых материалов и технологий.

Данные для ИТ-плафтормы

Разработка ИТ-решений на основе генеративного ИИ обходится дорого для одной компании, поэтому и возникла идея совместной ИТ-платформы, пояснил Григорий Выгон «Ведомостям». Для дообучения базовых языковых ИИ-моделей и создания ИТ-решений под конкретные отраслевые задачи необходима соответствующая ИТ-инфраструктура. Прежде всего, по словам эксперта, требуются видеокарты, мультимодальные исходные данные, датасеты для обучения и тестирования, открытые репозитории, а также, возможно, коммерческие большие языковые модели (LLM) и прототипы ИТ-решений.

По словам Григория Выгона, обмен информацией необходим в первую очередь для анализа ИТ-инцидентов, связанных с отказами оборудования или авариями, когда данных одной компании недостаточно. В таких случаях дообучить ИИ-модель и создать качественное ИТ-решение сложно, поэтому приходится использовать синтетические данные.

Генеративные ИИ-модели от «Яндекса», Сбербанка или Open Source решения нельзя напрямую применять для задач нефтегазовой отрасли. Например, геолог должен знать методику расчета запасов по российской или международной классификации, быть в курсе актуальной нормативной базы и процедур экспертизы в государственных органах. Для этого нужно подобрать актуальные материалы, многие из которых недоступны публично. Это пример относительно простой задачи персонализации в процессах делопроизводства, характерной для крупной нефтяной компании. Господин Выгон отмечает, что в одном функциональном блоке таких задач могут быть десятки, а в бизнес-блоках они еще сложнее, поэтому объединение усилий для ИТ-разработки их прототипов было бы целесообразным.

Необходимо настроить процесс регулирования

Представитель «Сибура» отметил «Ведомостям», что компания заинтересована в разработке эффективных отраслевых ИТ-решений и готова рассматривать любые инициативы. Однако для этого необходима регуляторная база в России, обеспечивающая безопасные механизмы взаимодействия и защиту конфиденциальных данных, уточнил он.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Сибур Холдинг» — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. ИТ-компания зарегистрирована в Тобольске по месту нахождения ключевой производственной площадки, управляющая компания расположена в Москве.

«Сибур» активно исследует возможности генеративного ИИ. «Мы тестируем пилотные ИТ-решения для ключевых направлений бизнеса, включая отдел исследований и разработок, финансы, закупки, а также внедряем интеллектуальных помощников для всех сотрудников», — сообщил представитель компании. Параллельно «Сибур» развивает собственные компетенции в создании специализированных ИИ-моделей, адаптированных под бизнес-процессы. 16 сентября 2025 г. ИТ-компания разворачивает ИТ-инфраструктуру LLM во внутреннем контуре, что позволит расширить применение генеративного ИИ в ключевых процессах, сохраняя при этом стандарты информационной безопасности (ИБ).

Моя прелесть т.е. собственность

Теоретически данные российских нефтегазовых компаний можно объединить на единой ИТ-платформе и разработать отечественный аналог IHS EDIN — одного из ключевых ИТ-ресурсов, содержащих информацию по геологоразведке, добыче и транспортировке углеводородов в разных регионах мира, — считает менеджер практики «Стратегия» компании «Рексофт консалтинг» Сергей Ермилов. Например, по его словам, в «Газпром нефти» существует хорошо структурированная внутренняя база данных, которая собирает информацию по российским активам (месторождениям) в сегменте upstream (сектор нефтяной индустрии включающий поиск потенциальных мест залегания нефти, бурение разведочных и эксплуатационных скважин) с детализацией до отдельных скважин.

Российские вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) охватывают всю производственную цепочку: от разведки и добычи до транспортировки, переработки и реализации продукции конечным потребителям, поясняет Сергей Ермилов. За годы работы ВИНК накопили обширные массивы данных о нефтегазоносных провинциях России, включая детальную информацию о геолого-технических условиях месторождений, их примерной стоимости и требованиях к разработке. По мнению эксперта, нефтяная компания не увидит выгоды в предоставлении доступа к своим внутренним ИТ-системам другим участникам рынка, если итоговый ИТ-продукт будет иметь такую же детализацию и охват, как уже имеющиеся у нее данные. Объединить данные ВИНК на единой ИТ-платформе возможно только при наличии политической воли у российских властей, например, со стороны Министерства энергетики (Минэнерго) России, считает Ермилов.

Технический директор MD Audit (группы компаний (ГК) Softline) Юрий Тюрин предлагает ИТ-решение в виде защищенных дата-спейсов, где данные анонимизируются или агрегируются, что позволяет использовать их в обезличенном виде для обучения ИИ, сохраняя их ценность, но не раскрывая конфиденциальную информацию.

Нефтегазовые компании пока осторожно относятся к внедрению генеративного ИИ в высокорисковые процессы из-за рисков некорректных ответов и предпочитают тестировать точечные решения в непроизводственных функциях, отмечает Сергей Ермилов. В сентябре 2023 г. «Татнефть» и Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий (ИТМО) представили цифрового помощника «Акела» — чат-бота, который помогает получать инструкции по бизнес-процессам, искать корпоративные данные и тестировать специалистов с проверкой ответов. В 2024 г. «Газпром нефть» совместно с Университетом Иннополис и Nedra Digital разрабатывает ИИ-платформу для геомеханического моделирования, предназначенную для оценки запасов, продуктивности и выбора методов разработки.

В мире существуют примеры внедрения генеративного ИИ в процессы, охватывающие геологию, моделирование резервуаров, переработку углеводородов и реализацию, отмечает Господин Ермилов. Например, Saudi Aramco разработала и внедрила геологическую модель Aramco Metabrain AI, которая предоставляет рекомендации по оптимальным методам разработки и проектирования скважин. Британская Shell использует ИТ-платформу предиктивного обслуживания для мониторинга оборудования на добывающих платформах, которая заранее выявляет потенциальные проблемы и предлагает решения по их устранению. Однако, как подчеркнул партнер и лидер практики технологического консультирования компании Деловые Решения и Технологии (ДРТ) Тимофей Хорошев, крупные нефтегазовые компании активно инвестируют в цифровизацию, включая процессы до добычи, но чаще всего это реализуется через продвинутую аналитику данных, машинное обучение (ML) и предиктивный анализ, а не исключительно с помощью генеративного ИИ.