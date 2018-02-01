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Геология Geology Сейсмология Seismology совокупность наук о строении Земли геологоразведка сейсморазведка

Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка

  • Геологическая история Земли
  • Стихийные бедствия - Сейсмология - Seismology - Землетрясение - Earthquake


01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»
13.10.2015 ЭЛАР завершила работы по пополнению электронного архива Башкирского государственного геологического фонда
09.04.2013 Геологические издания оцифруют на оборудовании «Элар»
29.01.2013 Космические шахтеры готовят к отправке роботов-геологов
09.08.2012 «Элар» создаст «геологический» архив в Башкортостане
08.08.2008 В Осло открылся 33-й Всемирный геологический конгресс
16.06.2008 Геологическая история Тибета подлежит ревизии

Публикаций - 317, упоминаний - 362

Геология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 16
Microsoft Corporation 23395 10
IBS Platformix - СИЛА 830 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
Элемент ГК - Elementec 25 6
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 6
Spirit DSP - Спирит Корп 443 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Yandex - Яндекс 5551 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
Прогноз 1647 4
HP Inc. 5500 4
SAP SE 4833 4
Google LLC 10865 3
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 540 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 14 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 2
Meta Platforms - Facebook 4332 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 229 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 2
Сбер - Dialog - Диалог 1 2
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 29 2
Цифра ГК 2132 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 2
Kometa - Комета 158 2
Apple Inc 11103 2
Intel Corporation 11624 2
Базальт СПО - BaseALT 335 1
Ростех - Автоматика Концерн 1460 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
SAP CIS - САП СНГ 828 1
Schneider Electric 511 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 159 1
SAS Institute 906 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 1
Корус Консалтинг ГК 1062 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 14
Газпром нефть 489 6
Газпром ПАО 1144 5
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 66 4
Точка 3765 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 223 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
Гранит 48 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
Baker Hughes 9 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 101 2
Норникель - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 17 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
ЕКА Топливная компания 139 1
GoTech Innovation 8 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 21 1
Восточный Банк 279 1
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 17 1
Технология здоровья 8 1
Азия Цемент 11 1
Викинг 34 1
Генезис 16 1
Камни Алтая 1 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Самолёт ГК 1649 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Почта России ПАО 1973 1
Связной ГК 1327 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 142 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 6
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 2
Екатеринбургский метрополитен 7 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Администрация Краснодарского края 38 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 514 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 241 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 60 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 109 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 11 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 27 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 11 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 18
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 9
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 174 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 6
Оцифровка - Digitization 3706 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 5
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 622 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2370 4
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11618 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3208 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 4
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5162 4
Collaboration - Совместная работа 4599 4
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 11
ЭОС Дело СЭД 202 10
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 8
LG 75SM99 7892 8
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 7
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 73 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Apple iPhone 6 6131 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 4
Apple iPad 3726 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 132 2
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 2
Microsoft Windows 10 13409 2
ЭЛАР Саперион 43 2
ЭЛАР ПланСкан 107 2
Age of Kings 3441 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 457 1
МТС Cloud - CloudMTS 204 1
Merlion iRU Brava 16 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 1
Microsoft Azure 1315 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 1
Linux OS 8153 1
Google Dragonfly 29 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 197 1
Microsoft Surface - Планшет 409 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 30 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 691 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 226 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 1
VMware vSphere 499 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1791 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Кравченко Константин 77 2
Баранов Виталий 10 2
Белов Юрий 13 2
Жебенев Константин 5 1
Захаров Артем 5 1
Эзрохи Андрей 12 1
Биктимиров Рустам 2 1
Кропачев Николай 3 1
Тиунов Леонид 14 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Корнильев Кирилл 64 1
Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Макаров Станислав 117 1
Новохатский Александр 5 1
Колесников Александр 21 1
Мазуров Александр 10 1
Дзюбин Алексей 5 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Чучелов Андрей 44 1
Ломоносов Михаил 9 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобан Олег 7 1
Bonatti Enrico - Бонатти Энрико 2 1
Pataki George - Патаки Джордж 9 1
Chadderton Lewis - Чаддертон Льюис 1 1
Вербицкий Владимир 2 1
Митрофанов Игорь 3 1
Мелихов Артем 4 1
Лаверов Николай 6 1
Ярушина Алена 5 1
Смолко Ирина 5 1
Катчан Илья 6 1
Янушкевич Владимир 6 1
Гречко Олег 7 1
Лактионов Дмитрий 8 1
Колесникова Ольга 8 1
Сергеев Константин 12 1
Сютин Олег 16 1
Ямалов Ильдар 11 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 59
Россия - РФ - Российская федерация 121478 49
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 34
Солнечная система - Solar system 2449 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 12
Европа 21235 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 11
Индия - Республика 5035 10
Германия - Федеративная Республика 11760 9
Канада 4697 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 9
Луна - спутник Земли 1316 9
Арктика - Арктический регион 478 9
Япония 12847 9
Франция - Французская Республика 7068 8
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 8
Юпитер - планета Солнечной системы 532 8
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 7
Африка - Африканский регион 3256 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 6
США - Нью-Йорк 2807 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 997 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 5
Сатурн - Титан (спутник) 424 5
Италия - Итальянская Республика 4211 5
Африка - Сахара - пустыня 87 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1130 5
Россия - Сибирь 2004 5
Америка Северная 2827 5
Сатурн - Энцелада (спутник) 120 5
США - Аляска 237 4
Великобритания - Лондон 2360 4
Египет - Арабская Республика 748 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 22
Зоология - наука о животных 2299 16
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 12
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 10
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 9
Метан - methanum - болотный газ 341 9
Физика - Physics - область естествознания 2423 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3455 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 6
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 5
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 4
Энергетика - Energy - Energetically 4158 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 3
Топливо - Контроль топлива 1466 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2994 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1152 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 3
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