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Геология Geology Сейсмология Seismology совокупность наук о строении Земли геологоразведка сейсморазведка

Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка

Клады земли. Геологоразведка полезных ископаемых (Бабин Н., Гаусман Г.) 1970 год Клады земли. Геологоразведка полезных ископаемых (Бабин Н., Гаусман Г.) 1970 год
Геологи, 1953г. Автор: Решин Е.И. Геологи, 1953г. Автор: Решин Е.И.
Плакат на тему трудовых будней геологов На плакате показана группа геологов, переправляющаяся вброд по шумной реке. У геологов с собой большие рюкзаки и рабочие инструменты. Плакат выдержан в духе романтизации профессии геолога: тяжелого труда, путешествий, приключений. Г. Пчелинцева, 1975г. Плакат на тему трудовых будней геологов На плакате показана группа геологов, переправляющаяся вброд по шумной реке. У геологов с собой большие рюкзаки и рабочие инструменты. Плакат выдержан в духе романтизации профессии геолога: тяжелого труда, путешествий, приключений. Г. Пчелинцева, 1975г.
«Геологи (Утро строителей на новой трассе)» 1960 г. Иван Нестеров «Геологи (Утро строителей на новой трассе)» 1960 г. Иван Нестеров
Владимир Чумак «Крайняя точка геологической разведки» (1967) Владимир Чумак «Крайняя точка геологической разведки» (1967)
Проведение маршрутов в тёмное время суток запрещается Плакат, посвященный технике безопасности и трудовым будням советских геологов. Графический лист выдержан в темных тонах, показано ночное время суток, геологи чуть освещены лунным светом, плотный еловый лес на заднем плане. В. Костиков, 1979г. Проведение маршрутов в тёмное время суток запрещается Плакат, посвященный технике безопасности и трудовым будням советских геологов. Графический лист выдержан в темных тонах, показано ночное время суток, геологи чуть освещены лунным светом, плотный еловый лес на заднем плане. В. Костиков, 1979г.
При наступлении непогоды уходите в укрытие! Плакат посвящен трудовым будням советских геологов, романтизирует тяжелый труд, путешествия и приключения. Г. Пчелинцева, 1975г. При наступлении непогоды уходите в укрытие! Плакат посвящен трудовым будням советских геологов, романтизирует тяжелый труд, путешествия и приключения. Г. Пчелинцева, 1975г.
Петров-Маслаков Всеволод Михайлович, 1972 год. «Камень цветет. Геологи» Петров-Маслаков Всеволод Михайлович, 1972 год. «Камень цветет. Геологи»
Будни геологов. Субботний день 1980 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) Будни геологов. Субботний день 1980 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997)
Игорь Агапов "Начало" (1965) Игорь Агапов "Начало" (1965)
«Геологи», 1963 год. Гадалов Олег. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (Санкт-Петербург). «Геологи», 1963 год. Гадалов Олег. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (Санкт-Петербург).
Дмитрий Архангельский "Геологи приехали" (1954) Дмитрий Архангельский "Геологи приехали" (1954)
Геологи 1980-е Вайс Юрий Прокопьевич Геологи 1980-е Вайс Юрий Прокопьевич
Евгений Короленко "Геологи. Изыскатели" (1982) Евгений Короленко "Геологи. Изыскатели" (1982)
Константин Сиротов "Геологи" (1984) Константин Сиротов "Геологи" (1984)
Николай Мартынов "Утро. Геологи" (1970е) Николай Мартынов "Утро. Геологи" (1970е)
Владимир Тарасенко "Первопроходцы" (1978) Владимир Тарасенко "Первопроходцы" (1978)

СОБЫТИЯ


10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна»

Т-ландшафта ИЦК «Нефтегаз» больше всего удобренных проектов — 11 — относится к направлению «Системы геологического моделирования, обработки и интеграции геолого-геофизической информации». Шесть
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro

системы проверки уязвимостей ПО на основе актуальных баз данных, сформированных разработчиком ОС. Какие ИС входят в «Росгеолфонд» «Росгеолфонд» осуществляет государственное информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минеральных ресурсов в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СС
18.03.2024 Государство избавит российских геологов от иностранного ПО

ора информации в поле до передачи данных в Росгеофонд. Фото: Image by wirestock on Freepik Одинокий геолог в горной пещере По мнению замминистра природных ресурсов Константина Цыганова, разраба
06.01.2024 Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

концентраций легких элементов, таких как водород или кремний, намекают на менее плотный и медленный сейсмический слой жидкого металла.Однако согласование сейсмических наблюдений с динамической

07.10.2022 Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе

зованием цифровых моделей и предиктивной аналитики». Предиктивная аналитика для поиска нефти и газа Цифровой двойник сейсморазведки разработали для эффективного планирования и мониторинга геоло
01.02.2018 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»

Polymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции. Благодаря внедрению решений Polymedia, совмест
13.10.2015 ЭЛАР завершила работы по пополнению электронного архива Башкирского государственного геологического фонда

Корпорация ЭЛАР завершила работы по пополнению электронного архива Башкирского государственного геологического фонда (БГГФ). Электронный архив геологической информации Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан введен в промышленную эксплуатацию в 2011 г. с целью к
09.04.2013 Геологические издания оцифруют на оборудовании «Элар»

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского подвёл итоги открытого запроса ценовых котировок

29.01.2013 Космические шахтеры готовят к отправке роботов-геологов

используя новейшие достижения НАСА. FireFу будет построен на базе недорогих компонент наноспутников. Запускать "Светлячков" на орбиту планируют вместе с большими спутниками связи, что удешевит вывод "геологов" на орбиту. Роботы-разведчики изучат близлежащие астероиды на предмет наличия ценных редкоземельных материалов, стоимость которых ежегодно растет. В перспективе технология микрогравита
09.08.2012 «Элар» создаст «геологический» архив в Башкортостане

дарственного контракта получила корпорация «Элар». Реализация проекта обеспечит своевременное предоставление электронных госуслуг гражданам и организациям, позволит сформировать информационный ресурс геологического фонда, а так же повысит эффективность работы сотрудников центрального аппарата Минэкологии РБ.
21.09.2011 Углеродный цикл захватывает глубины земных недр

тав бразильских алмазов. Это исследование демонстрирует углеродный цикл Земли в масштабах всей планеты и объединяет химические и биологические процессы, которые происходят на поверхности и в глубинах земных недр. Данная работа дает более широкое представление о планете Земля как о комплексной, динамической системе. Алмазы перед огранкой проверяются на предмет посторонних включений – так юве
08.08.2008 В Осло открылся 33-й Всемирный геологический конгресс

Как сообщает агентство Синьхуа, 6 августа в Осло открылся 33-й Всемирный геологический конгресс. Форум продлится 7 дней, его участниками являются свыше 6 тыс. представителей из более 100 стран и районов мира. Основной девиз конгресса «Через научные достижения к всем
22.07.2008 Сейсмологи: перед землетрясением в Сычуани не наблюдалось аномальных явлений

Согласно заявлению заместителя начальника Сейсмологического управления КНР Инь Чаоминя, из-за сложности геологической структуры в районе, где 12 мая 2008 года произошло разрушительное землетрясение (пров. Сычуань, Юго-Западный Китай),

16.06.2008 Геологическая история Тибета подлежит ревизии

Как сообщает Physorg со ссылкой на пресс-службу университета штата Флорида (США), группа американских геологов обнаружила на высокогорном плато Тибет, на высоте свыше 5 тыс. м над уровнем моря толстый слой осадочных пород, образовавшихся на дне древнего моря и наполненных окаменелостями растите
30.10.2006 Сейсмический тремор встречается чаще, чем считалось ранее

из Вашингтонского университета под руководством проф. Джона Видейла (John Vidale), показывает, что сейсмический тремор – последовательности из нескольких несильных землетрясений – наблюдаются

30.10.2006 Сейсмический тремор встречается чаще, чем считалось ранее

из Вашингтонского университета под руководством проф. Джона Видейла (John Vidale), показывает, что сейсмический тремор – последовательности из нескольких несильных землетрясений – наблюдаются


Публикаций - 486, упоминаний - 579

Геология и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Microsoft Corporation 25774 16
Kaos Studios - Trauma Studios 35 13
Yandex - Яндекс 9215 10
Бука - Buka Entertaiment 493 10
МегаФон 10742 9
Intel Corporation 12811 9
Spirit DSP - Спирит Корп 482 8
SAP SE 5601 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Google LLC 12687 7
Ростелеком 10948 6
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Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
THQ 299 5
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 4
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ИКС 538 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
SAS Institute 1082 3
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Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Micromine 6 2
Paradigm Geophysical - Парадайм Геофизикал 10 2
Adicom - Адиком Системс 9 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 2
Газпром нефть 725 13
Газпром ПАО 1493 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Татнефть 243 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 3
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 3
ВЫГОН Консалтинг 3 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
Гранит 57 3
Baker Hughes 11 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 2
The Beatles 11 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 11
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 11
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 11
Linux OS 11533 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 7
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 7
NASA Viking Orbiter 14 5
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 5
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 4
Apple iPhone 6 4861 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 3
FreePik 1841 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 3
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 3
Apple iPad 4011 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
МТС Big Data 324 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
NASA Mars Odyssey orbiter 59 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Bentley MicroStation 30 2
OpenAI - ChatGPT 719 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 26 2
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Игнатова Мария 143 4
Платэ Николай 4 3
Рахманов Максим 47 3
Садовничий Виктор 64 3
Шипунов Аркадий 2 2
Zalasiewicz Jan - Заласевич Ян 2 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 2
Каган Юрий 3 2
Durian Douglas - Дьюриан Дуглас 2 2
Beauchamp Benoit - Бешамп Бенуа 2 2
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Rosing Minik - Розинг Миник 2 2
Сиволобов Александр 18 2
Okal Emile - Окал Эмиль 2 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Чудинов Дмитрий 103 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Saito Makoto - Сайто Макото 2 2
Солошенко Владимир 2 2
Юшкин Николай 2 2
Гриднев Антон 33 2
Stewart Simon - Стюарт Саймон 2 2
Толич Николай 2 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Osinski Gordon - Озиньски Гордон 2 2
Бойко Денис 50 2
Выгон Григорий 2 2
Metcalfe Travis - Меткалф Тревис 2 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 2
Mustard John - Мастард Джон 2 2
Bruneau Michel - Брюно Мишель 3 2
Gross Richard - Гросс Ричард 2 2
Vidale John - Видейл Джон 2 2
Devey Colin - Дэви Колин 2 2
Kennedy Brett - Кеннеди Бретт 2 2
Payne Anthony - Пейн Энтони 2 2
Herzberg Claude - Херцберг Клод 2 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 186
Россия - РФ - Российская федерация 166163 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 132
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 44
Солнечная система - Solar system 2569 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 38
Европа 24962 37
Япония 13807 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 27
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 23
Франция - Французская Республика 8176 22
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 21
Германия - Федеративная Республика 13220 20
Индия - Bharat 5869 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 19
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Канада 5081 17
Мировой океан - World Ocean 528 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 16
США - Калифорния 4828 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Африка - Африканский регион 3640 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 13
США - Колумбия - Вашингтон 1486 13
Юпитер - планета Солнечной системы 557 12
США - Нью-Йорк 3180 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 10
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Казахстан - Республика 6047 9
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 9
США - Аляска 246 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 128
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 75
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 65
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 47
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 43
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 42
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 37
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Физика - Physics - область естествознания 2940 30
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 25
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 25
Зоология - наука о животных 2887 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 22
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 20
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 18
Ботаника - Растения - Plantae 1167 18
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 16
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 13
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 12
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Nature 832 16
Phys.org 972 15
New Scientist 1448 14
AP - Associated Press 2007 11
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 11
Nature Geoscience 22 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
TerraDaily 141 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Future - Space.com 200 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
ScienceDaily 399 4
PhysicsWeb 184 4
Ведомости 1466 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Universe Today 34 2
Sydney Morning Herald 36 2
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LiveScience 154 2
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Geophysical Research Letters 31 2
Geodiversitas 1 1
Казинформ 30 1
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