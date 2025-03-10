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Геология Geology Сейсмология Seismology совокупность наук о строении Земли геологоразведка сейсморазведка
- Геологическая история Земли
- Землетрясение
- Единая геофизическая служба Российской академии наук
- Геодезия
СОБЫТИЯ
|10.03.2025
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Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна»
Т-ландшафта ИЦК «Нефтегаз» больше всего удобренных проектов — 11 — относится к направлению «Системы геологического моделирования, обработки и интеграции геолого-геофизической информации». Шесть
|06.05.2024
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Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro
системы проверки уязвимостей ПО на основе актуальных баз данных, сформированных разработчиком ОС. Какие ИС входят в «Росгеолфонд» «Росгеолфонд» осуществляет государственное информационное обеспечение геологического изучения недр и использования минеральных ресурсов в России. Организация собирает, хранит и предоставляет доступ к геологическим данным, созданным геологическими организациями СС
|18.03.2024
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Государство избавит российских геологов от иностранного ПО
ора информации в поле до передачи данных в Росгеофонд. Фото: Image by wirestock on Freepik Одинокий геолог в горной пещере По мнению замминистра природных ресурсов Константина Цыганова, разраба
|06.01.2024
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Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
концентраций легких элементов, таких как водород или кремний, намекают на менее плотный и медленный сейсмический слой жидкого металла.Однако согласование сейсмических наблюдений с динамической
|07.10.2022
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Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе
зованием цифровых моделей и предиктивной аналитики». Предиктивная аналитика для поиска нефти и газа Цифровой двойник сейсморазведки разработали для эффективного планирования и мониторинга геоло
|01.02.2018
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Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС»
Polymedia помогла оснастить Геологический музей имени В.В. Ершова в НИТУ «МИСиС» интерактивным оборудованием, а также расширила возможности посетителей в изучении экспозиции. Благодаря внедрению решений Polymedia, совмест
|13.10.2015
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ЭЛАР завершила работы по пополнению электронного архива Башкирского государственного геологического фонда
Корпорация ЭЛАР завершила работы по пополнению электронного архива Башкирского государственного геологического фонда (БГГФ). Электронный архив геологической информации Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан введен в промышленную эксплуатацию в 2011 г. с целью к
|09.04.2013
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Геологические издания оцифруют на оборудовании «Элар»
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского подвёл итоги открытого запроса ценовых котировок
|29.01.2013
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Космические шахтеры готовят к отправке роботов-геологов
используя новейшие достижения НАСА. FireFу будет построен на базе недорогих компонент наноспутников. Запускать "Светлячков" на орбиту планируют вместе с большими спутниками связи, что удешевит вывод "геологов" на орбиту. Роботы-разведчики изучат близлежащие астероиды на предмет наличия ценных редкоземельных материалов, стоимость которых ежегодно растет. В перспективе технология микрогравита
|09.08.2012
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«Элар» создаст «геологический» архив в Башкортостане
дарственного контракта получила корпорация «Элар». Реализация проекта обеспечит своевременное предоставление электронных госуслуг гражданам и организациям, позволит сформировать информационный ресурс геологического фонда, а так же повысит эффективность работы сотрудников центрального аппарата Минэкологии РБ.
|21.09.2011
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Углеродный цикл захватывает глубины земных недр
тав бразильских алмазов. Это исследование демонстрирует углеродный цикл Земли в масштабах всей планеты и объединяет химические и биологические процессы, которые происходят на поверхности и в глубинах земных недр. Данная работа дает более широкое представление о планете Земля как о комплексной, динамической системе. Алмазы перед огранкой проверяются на предмет посторонних включений – так юве
|08.08.2008
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В Осло открылся 33-й Всемирный геологический конгресс
Как сообщает агентство Синьхуа, 6 августа в Осло открылся 33-й Всемирный геологический конгресс. Форум продлится 7 дней, его участниками являются свыше 6 тыс. представителей из более 100 стран и районов мира. Основной девиз конгресса «Через научные достижения к всем
|22.07.2008
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Сейсмологи: перед землетрясением в Сычуани не наблюдалось аномальных явлений
Согласно заявлению заместителя начальника Сейсмологического управления КНР Инь Чаоминя, из-за сложности геологической структуры в районе, где 12 мая 2008 года произошло разрушительное землетрясение (пров. Сычуань, Юго-Западный Китай),
|16.06.2008
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Геологическая история Тибета подлежит ревизии
Как сообщает Physorg со ссылкой на пресс-службу университета штата Флорида (США), группа американских геологов обнаружила на высокогорном плато Тибет, на высоте свыше 5 тыс. м над уровнем моря толстый слой осадочных пород, образовавшихся на дне древнего моря и наполненных окаменелостями растите
|30.10.2006
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Сейсмический тремор встречается чаще, чем считалось ранее
из Вашингтонского университета под руководством проф. Джона Видейла (John Vidale), показывает, что сейсмический тремор – последовательности из нескольких несильных землетрясений – наблюдаются
|30.10.2006
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Сейсмический тремор встречается чаще, чем считалось ранее
из Вашингтонского университета под руководством проф. Джона Видейла (John Vidale), показывает, что сейсмический тремор – последовательности из нескольких несильных землетрясений – наблюдаются
Геология и организации, системы, технологии, персоны:
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