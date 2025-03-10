Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка

Клады земли. Геологоразведка полезных ископаемых (Бабин Н., Гаусман Г.) 1970 год Клады земли. Геологоразведка полезных ископаемых (Бабин Н., Гаусман Г.) 1970 год Геологи, 1953г. Автор: Решин Е.И. Геологи, 1953г. Автор: Решин Е.И. Плакат на тему трудовых будней геологов На плакате показана группа геологов, переправляющаяся вброд по шумной реке. У геологов с собой большие рюкзаки и рабочие инструменты. Плакат выдержан в духе романтизации профессии геолога: тяжелого труда, путешествий, приключений. Г. Пчелинцева, 1975г. Плакат на тему трудовых будней геологов На плакате показана группа геологов, переправляющаяся вброд по шумной реке. У геологов с собой большие рюкзаки и рабочие инструменты. Плакат выдержан в духе романтизации профессии геолога: тяжелого труда, путешествий, приключений. Г. Пчелинцева, 1975г. «Геологи (Утро строителей на новой трассе)» 1960 г. Иван Нестеров «Геологи (Утро строителей на новой трассе)» 1960 г. Иван Нестеров Владимир Чумак «Крайняя точка геологической разведки» (1967) Владимир Чумак «Крайняя точка геологической разведки» (1967) Проведение маршрутов в тёмное время суток запрещается Плакат, посвященный технике безопасности и трудовым будням советских геологов. Графический лист выдержан в темных тонах, показано ночное время суток, геологи чуть освещены лунным светом, плотный еловый лес на заднем плане. В. Костиков, 1979г. Проведение маршрутов в тёмное время суток запрещается Плакат, посвященный технике безопасности и трудовым будням советских геологов. Графический лист выдержан в темных тонах, показано ночное время суток, геологи чуть освещены лунным светом, плотный еловый лес на заднем плане. В. Костиков, 1979г. При наступлении непогоды уходите в укрытие! Плакат посвящен трудовым будням советских геологов, романтизирует тяжелый труд, путешествия и приключения. Г. Пчелинцева, 1975г. При наступлении непогоды уходите в укрытие! Плакат посвящен трудовым будням советских геологов, романтизирует тяжелый труд, путешествия и приключения. Г. Пчелинцева, 1975г. Петров-Маслаков Всеволод Михайлович, 1972 год. «Камень цветет. Геологи» Петров-Маслаков Всеволод Михайлович, 1972 год. «Камень цветет. Геологи» Будни геологов. Субботний день 1980 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) Будни геологов. Субботний день 1980 г. Бурак Александр Филиппович (1921-1997) Игорь Агапов "Начало" (1965) Игорь Агапов "Начало" (1965) «Геологи», 1963 год. Гадалов Олег. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (Санкт-Петербург). «Геологи», 1963 год. Гадалов Олег. Холст, масло. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств (Санкт-Петербург). Дмитрий Архангельский "Геологи приехали" (1954) Дмитрий Архангельский "Геологи приехали" (1954) Геологи 1980-е Вайс Юрий Прокопьевич Геологи 1980-е Вайс Юрий Прокопьевич Евгений Короленко "Геологи. Изыскатели" (1982) Евгений Короленко "Геологи. Изыскатели" (1982) Константин Сиротов "Геологи" (1984) Константин Сиротов "Геологи" (1984) Николай Мартынов "Утро. Геологи" (1970е) Николай Мартынов "Утро. Геологи" (1970е) Владимир Тарасенко "Первопроходцы" (1978) Владимир Тарасенко "Первопроходцы" (1978)