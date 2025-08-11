Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

РАН ДВО Институт вулканологии и сейсмологии

РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 КамГУ им. Витуса Беринга запускает ИТ-программы с предпринимательским уклоном 1
05.10.2009 На Камчатке извергается вулкан Ключевской 1
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти 1
07.09.2009 Не стало первопроходца Долины Гейзеров 2
28.08.2009 У конференции по неогеографии GeyserValley 2009 появился новый партнёр 2
14.08.2009 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке 1
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана 2
08.07.2009 Новый гейзер на Камчатке: первые данные 2
02.07.2009 GeyserValley2009: Неогеография на Камчатке 1
26.02.2008 Пострадавшие от селя гейзеры Камчатки восстанавливаются 1
27.12.2006 Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса 2

Публикаций - 11, упоминаний - 16

РАН ДВО и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 296 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1164 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5744 7
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7097 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3043 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 658 1
Управляемость - Manageability 1833 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1869 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4714 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1440 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Леонов Владимир 17 2
Бугаев Александр 6 2
Дрознин Валерий 1 1
Ивановна Татьяна 1 1
Крупенин Анисифор 1 1
Мосолов Владимир 1 1
Шпиленок Тихон 2 1
Гордеев Евгений 8 1
Гершензон Владимир 22 1
Еремченко Евгений 17 1
Устинова Татьяна 8 1
Аверин Юрий 1 1
Клименко Станислав 11 1
Муравьев Ярослав 1 1
Никаноров Александр 1 1
Леонов Андрей 8 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 977 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 36 8
Россия - РФ - Российская федерация 151825 7
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 337 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2790 3
Земля - планета Солнечной системы 10519 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 2
Сингапур - Республика 1885 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 16 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 21 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Канада 4940 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 14 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 350 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52862 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 6
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 4
Информатика - computer science - informatique 1114 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4206 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6722 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 456 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 2
Зоология - наука о животных 2731 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 55 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4573 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
Планктон - Фитопланктон 35 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 108 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1874 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 543 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1517 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 635 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
РАН - Российская академия наук 1959 6
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 3
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще