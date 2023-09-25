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Сокольники ПКиО Парк культуры и отдыха



25.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Тынде 1

12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 1

27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1

27.02.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена 1

16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1

05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1

31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1

14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 1

03.10.2018 Шаги к жизни 1

30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1

03.04.2018 В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли 1

02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 1

04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1

14.09.2017 В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли» 1

10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» 1

19.06.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника 1

13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1

11.11.2015 20 ноября в Москве откроется III Ежегодная выставка робототехники Robotics Expo 2015 1

15.10.2015 Дроны доставили около тысячи SIM-карт клиентам Yota 1

02.09.2015 Yota начала доставку SIM-карт с помощью беспилотников 1

01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 1

18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1

06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1

16.09.2014 В Москве пройдет выставка 3D Print Expo 1

21.08.2014 В Москве состоится международная конференция Business Information Security Summit’2014 1

26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 1

26.03.2014 15 апреля в Москве начнет работу Avaya Experience Tour для партнеров и заказчиков Avaya 1

17.02.2014 27 марта в Москве начнет работу выставка-конференция SNCE 2014 1

03.02.2014 В Москве пройдет конференция 3D Print Expo 1

13.11.2013 В рамках «Teradata Форума 2013» обсудят тенденции в области управления «Большими данными» 1

21.08.2013 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2013 1

26.06.2013 На портале «Открытые данные» появилась карта с местами расположения сетей бесплатного Wi-Fi в столичных парках 1

14.05.2013 Adobe проведет серию мастер-классов Adobe Creative Day в Москве 1

27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1

20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1

21.09.2012 Mimio представила интерактивную доску MimioBoard 1

01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 1

16.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1

10.04.2012 26 апреля состоится финансовый форум IBM «Разумная аналитика» 1

31.01.2012 В ВАО Москвы начал работу первый МФЦ оказания госуслуг 1


Публикаций - 112, упоминаний - 114

Сокольники ПКиО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1098 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 7
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 100 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 5
Ланит - Comptek - Комптек 188 5
Microsoft Corporation 23868 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 4
Canon 1374 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 4
Pirit - Пирит 80 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
Brocade Communications Systems 203 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 236 3
Eastman Kodak - Кодак 172 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 124 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 94 2
Informatica 119 2
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 31 2
Oracle Corporation 6389 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
Lenovo Motorola 3506 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Google LLC 11109 2
Promobot - Промобот 77 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 69 2
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 266 2
Apple Inc 11211 2
Nikon 606 2
Центел - Центральный телеграф 395 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 2
HP Inc. 5559 2
Softline - Софтлайн 2211 2
Accenture plc 652 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1022 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 2
Konica Minolta 279 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 38 40
Holiday Inn - Холидей ИНН 60 30
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 45 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 6
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 8 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 3 4
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 11 4
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 7 4
Правительство Москвы - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 126 3
Роснефть НК - нефтяная компания 471 3
РЖД - Российские железные дороги 1705 3
Интеррос - Росбанк АКБ 551 2
ВТБ - ВТБ24 608 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 2
Газпром ПАО 1179 2
Bank of America - Банк Америки 222 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
Родник 86 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 36 2
iTech Capital 14 2
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 3 2
Tesla Motors 358 1
Ингосстрах СПАО 359 1
Unilever - Юнилевер Русь 96 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер 55 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
Политех - Политехнический музей 28 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 30 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Линия жизни 6 1
LinkedIn 601 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 121 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 5
Правительство Москвы 1871 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
Музеон - парк искусств 14 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Парк Зарядье 30 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 2 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 65 1
Кабинет Министров Египта 1 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 13 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 2 1
МФЦ Мои документы Москвы 10 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы 1 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 5 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 31 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 37 1
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 97 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 125 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 249 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 1 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 21 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 52 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 9
Стандартизация - Standardization 1583 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 8
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 384 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 854 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 7
Электронный документ - Electronic document 1229 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2231 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 187 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 5
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 465 4
ЭОС eDocLib 101 4
ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 8 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 111 3
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 54 3
IBM Cognos Insight 2 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 2 2
Apple iMac - Серия моноблоков 423 2
Apple macOS 1792 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 353 2
Microsoft Skype 1973 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 196 2
Microsoft Windows 2000 940 2
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 97 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management 17 1
Citrix Presentation Server 24 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 301 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 189 1
Dell Wyse 37 1
Citrix NetScaler 56 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 130 1
Huawei Mate - серия смартфонов 235 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 9 1
Seiko Epson Stylus Photo 59 1
МегаФон - GSMЛайт 51 1
Seiko Epson AcuLaser 14 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы 5 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
Casio Exilim 44 1
Eastman Kodak EasyShare Software 36 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 94 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 5 1
МегаФон Wi-Fi FREE 4 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 244 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 401 1
Касимов Николай 15 3
Северов Дмитрий 41 3
Сергунина Наталья 328 2
Добрынин Владимир 34 2
Курин Вадим 8 2
Кириллов Леонид 2 2
Кучейко Алексей 22 2
Хайлов Михаил 4 2
Скиба Владимир 40 1
Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
Куликов Роман 12 1
Розанова Валентина 1 1
Тимошенко Олег 7 1
Скворцов Алексей 10 1
Ушакова Юлия 1 1
Школьников Григорий 1 1
Храмцовская Наталья 46 1
Баранов Александр 11 1
Клепа Евгения 1 1
Беспалов Евгений 6 1
Тарасов Дмитрий 9 1
Никонов Олег 3 1
Степанов Андрей 30 1
Батурин Денис 1 1
Старыгин Александр 3 1
Полетаев Роман 1 1
Мякишев Антон 11 1
Лепский Виктор 1 1
Калабин Андрей 1 1
Шумаков Андрей 1 1
Лавров Виктор 3 1
Ветцель Ирина 8 1
Харламов Сергей 2 1
Oerting Troels - Эртинг Троэльс 1 1
Денисов Игорь 4 1
Удовенко Лина 5 1
Клягин Максим 27 1
Шереметев Сергей 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Матафонов Денис 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 76
Россия - РФ - Российская федерация 127081 75
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Европа 11993 7
Европа Восточная 3026 7
Москва - ВАО - Перово 23 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Москва - ВАО - Гольяново 11 4
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 22 4
Земля - планета Солнечной системы 8368 4
Москва - СЗАО - Тушино 13 4
Москва - ЮВАО - Марьино 57 4
Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 10 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Москва - Сокольники 12 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 3
Москва - ЮВАО - Кузьминки-Люблино Природно-исторический парк 5 3
Франция - Французская Республика 5484 3
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Индия - Bharat 4474 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 156 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 268 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 31 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 65 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 708 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы 111 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Латвия - Латвийская Республика 690 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 70 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 548 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 8
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 446 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
Информационное общество - Государственная программа 1304 6
Абонентская база - Абонентская плата 1372 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 913 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 82 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 2
Порнография - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 251 2
Логистика - Курьерские услуги 318 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 147 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 2
Черкизон - Черкизовский рынок 137 2
CNews RND - R&D.CNews 0 6
National Geographic 76 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 174 1
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КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 5 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
Euronews - телеканал 46 1
Discovery Channel 1 1
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Из рук в руки - irr.ru 6 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 462 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
Gartner - Гартнер 3316 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 1
IMS Research 31 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 1
РАН - Российская академия наук 1779 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 176 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 32 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 50 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 4 1
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 1 1
РАН ИФ - Институт философии 4 1
МГУ - Географический факультет 3 1
Infosecurity - выставка 3 10
ЭОС Осенний документооборот 23 7
GeoВласть 43 5
DigiPrintMedia - Международная выставка цифровых технологий для дизайна, полиграфии, фото индустрии и рекламы 5 4
Robotics Expo 5 4
Фотофорум 45 3
Авиационный IT форум 5 2
CSTB Telecom & Media 59 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 2
Robotics Conference 2 2
День молодёжи - 27 июня 5 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 43 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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