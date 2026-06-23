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Сокольники ПКиО Парк культуры и отдыха

«Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013) «Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013)
«В Сокольниках», 1958 г. Эльза Давидовна Хохловкина «В Сокольниках», 1958 г. Эльза Давидовна Хохловкина
«Осенний день. Сокольники», 1879 год. Исаак Левитан. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Высокие, темные деревья, образующие коридор, пока не спешат расставаться с пышной листвой, красуясь буйством кроны, в отличие от молодых саженцев, которые уже успели пожелтеть и местами даже осыпаться. Листочки свои они сбрасывают неохотно, уступая место унылому осеннему пейзажу. Трава еще не успела пожухнуть, изо всех сил стараясь сохранить остатки былой зелени. «Осенний день. Сокольники», 1879 год. Исаак Левитан. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Высокие, темные деревья, образующие коридор, пока не спешат расставаться с пышной листвой, красуясь буйством кроны, в отличие от молодых саженцев, которые уже успели пожелтеть и местами даже осыпаться. Листочки свои они сбрасывают неохотно, уступая место унылому осеннему пейзажу. Трава еще не успела пожухнуть, изо всех сил стараясь сохранить остатки былой зелени.
«Лесная дорога в Сокольниках», 1871 год. Саврасов Алексей. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник мастерски соединяет в одной картине элементы романтического мировидения, воплощенные в величественности мотива уходящей в даль бесконечной дороги, мощи стволов деревьев, подпирающих небо, беспредельности небесного пространства, – с темой обыденной жизни. «Лесная дорога в Сокольниках», 1871 год. Саврасов Алексей. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник мастерски соединяет в одной картине элементы романтического мировидения, воплощенные в величественности мотива уходящей в даль бесконечной дороги, мощи стволов деревьев, подпирающих небо, беспредельности небесного пространства, – с темой обыденной жизни.

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 Т2 обеспечил стабильным интернетом открытые бассейны Москвы 1
14.01.2026 Аналитика «МТС Геоэффект»: каждый десятый посетитель московских парков в новогодние праздники был иностранцем 1
19.11.2025 В новостройках Москвы началось внедрение виртуальных контроллеров 1
10.09.2025 В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90 1
26.06.2025 В «Перекрестке» появились роботы-бариста 1
10.06.2025 «Яндекс Go» начал проводить тематические Школы вождения самокатов в Москве 1
05.02.2025 «МегаФон» ускорил интернет в городе на Волге 1
20.11.2024 Исследование «МТС Геоэффект»: около полумиллиона жителей и гостей Москвы посещают столичные катки 2
20.11.2024 «МегаФон» подключил к высокоскоростному интернету ледовый дворец в Сокольниках 1
21.08.2024 Отдохнуть и поработать с бесплатным городским Wi-Fi: в парке «Сокольники» заработала инсталляция для работы на свежем воздухе 1
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Кинешме 1
11.03.2024 Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть 1
27.12.2023 Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках 1
25.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в Тынде 1
12.09.2023 Москвичи и гости столицы воспользовались городским Wi-Fi более 12,5 млн раз за лето 1
27.03.2023 К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры 1
27.02.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом новые участки Большой кольцевой линии Московского метрополитена 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
14.08.2020 Столичные абоненты Tele2 выбирают спорт на свежем воздухе 1
03.10.2018 Шаги к жизни 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
03.04.2018 В Москве пройдет крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
02.11.2017 Парк «Сокольники» сделал свои услуги высокотехнологичными 2
04.10.2017 В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond 1
14.09.2017 В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли» 1
10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» 2
19.06.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника 1
13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев 1
11.11.2015 20 ноября в Москве откроется III Ежегодная выставка робототехники Robotics Expo 2015 1
15.10.2015 Дроны доставили около тысячи SIM-карт клиентам Yota 1
02.09.2015 Yota начала доставку SIM-карт с помощью беспилотников 1
01.06.2015 Правительство Москвы разработало онлайн-сервис для поиска летних мест отдыха 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1
16.09.2014 В Москве пройдет выставка 3D Print Expo 1
21.08.2014 В Москве состоится международная конференция Business Information Security Summit’2014 1
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 2

Публикаций - 126, упоминаний - 133

Сокольники ПКиО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
МегаФон 10742 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 6
Microsoft Corporation 25775 5
Ланит - Comptek - Комптек 215 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Yandex - Яндекс 9216 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Canon 1439 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Pirit - Пирит 88 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Sipnet - Сипнет 80 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Casio 338 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
NICE Actimize 11 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 2
NaviRobot - НавиРобот 5 2
IBM Business Analytics 4 2
Тайле - Tayle 9 2
Ростелеком 10948 2
Apple Inc 13156 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Accenture plc 719 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Softline - Софтлайн 3743 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 41
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 33
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 11
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 9 6
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 6
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 3
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 3
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
iTech Capital 17 2
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 2
Государственный Дарвиновский музей 13 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
МосКино - сеть кинотеатров 12 2
Афимолл ТРЦ 31 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 2
Родник 91 2
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Аура ТРЦ 4 1
Петровский парк 4 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 6
Музеон - парк искусств 21 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Парк Зарядье 49 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы - Сады и парки Москвы 3 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
Дружественный Рунет 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Стандартизация - Standardization 2339 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 4
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
IBM Cognos Insight 3 2
Apple Power Mac 123 2
МТС Геоэффект 15 2
Apple macOS 2419 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iMac - Серия моноблоков 468 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Citrix Presentation Server 24 1
Eastman Kodak EasyShare Software 73 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
Citrix NetScaler 74 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax Optio 64 1
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 25 1
Casio Exilim 108 1
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Seiko Epson AcuLaser 25 1
Северов Дмитрий 41 3
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