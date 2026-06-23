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Сокольники ПКиО Парк культуры и отдыха
«Сокольники» 1990 г. Шепелев Лев Викторович (1937-2013)
«В Сокольниках», 1958 г. Эльза Давидовна Хохловкина
«Осенний день. Сокольники», 1879 год. Исаак Левитан. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Высокие, темные деревья, образующие коридор, пока не спешат расставаться с пышной листвой, красуясь буйством кроны, в отличие от молодых саженцев, которые уже успели пожелтеть и местами даже осыпаться. Листочки свои они сбрасывают неохотно, уступая место унылому осеннему пейзажу. Трава еще не успела пожухнуть, изо всех сил стараясь сохранить остатки былой зелени.
«Лесная дорога в Сокольниках», 1871 год. Саврасов Алексей. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Художник мастерски соединяет в одной картине элементы романтического мировидения, воплощенные в величественности мотива уходящей в даль бесконечной дороги, мощи стволов деревьев, подпирающих небо, беспредельности небесного пространства, – с темой обыденной жизни.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 126, упоминаний - 133
Сокольники ПКиО и организации, системы, технологии, персоны:
|Северов Дмитрий 41 3
|Касимов Николай 15 3
|Курин Вадим 12 3
|Сергунина Наталья 375 3
|Островский Александр 9 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Хайлов Михаил 5 2
|Кириллов Леонид 2 2
|Харитонов Александр 69 2
|Добрынин Владимир 35 2
|Романов Алексей 51 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Грудин Алексей 1 1
|Баранов Александр 19 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Овчинников Борис 129 1
|Клягин Максим 29 1
|Скиба Владимир 42 1
|Гершензон Владимир 23 1
|Бецков Григорий 23 1
|Степанов Андрей 38 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Мякишев Антон 11 1
|Тарасов Дмитрий 14 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Тимошенко Олег 7 1
|Рыбников Алексей 7 1
|Беспалов Евгений 6 1
|Удовенко Лина 5 1
|Батурин Денис 1 1
|Старыгин Александр 3 1
|Лавров Виктор 3 1
|Никонов Олег 3 1
|Oerting Troels - Эртинг Троэльс 1 1
|Шумаков Андрей 3 1
|Харламов Сергей 2 1
|Шереметев Сергей 1 1
|Денисов Игорь 4 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Локтев Кирилл 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.