Индексная книга CNews*
Сокольники ПКиО Парк культуры и отдыха
Публикаций - 112, упоминаний - 114
Сокольники ПКиО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касимов Николай 15 3
|Северов Дмитрий 41 3
|Сергунина Наталья 328 2
|Добрынин Владимир 34 2
|Курин Вадим 8 2
|Кириллов Леонид 2 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Хайлов Михаил 4 2
|Скиба Владимир 40 1
|Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
|Куликов Роман 12 1
|Розанова Валентина 1 1
|Тимошенко Олег 7 1
|Скворцов Алексей 10 1
|Ушакова Юлия 1 1
|Школьников Григорий 1 1
|Храмцовская Наталья 46 1
|Баранов Александр 11 1
|Клепа Евгения 1 1
|Беспалов Евгений 6 1
|Тарасов Дмитрий 9 1
|Никонов Олег 3 1
|Степанов Андрей 30 1
|Батурин Денис 1 1
|Старыгин Александр 3 1
|Полетаев Роман 1 1
|Мякишев Антон 11 1
|Лепский Виктор 1 1
|Калабин Андрей 1 1
|Шумаков Андрей 1 1
|Лавров Виктор 3 1
|Ветцель Ирина 8 1
|Харламов Сергей 2 1
|Oerting Troels - Эртинг Троэльс 1 1
|Денисов Игорь 4 1
|Удовенко Лина 5 1
|Клягин Максим 27 1
|Шереметев Сергей 1 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Матафонов Денис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.