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Космос-ТВ
Космос Телеком



29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 1
17.10.2012 Чего мы ждем от Минкомсвязи: Телекоммуникации 1
27.09.2012 Россия: передел 4G-частот отменяется 2
28.08.2012 Yota вступила в войну за свои 4G-частоты 1
15.09.2011 МТС требует компенсацию за потерю WiMAX-сети 1
09.09.2011 МТС вынуждают отключить 70 тыс. WiMAX-абонентов 1
08.09.2011 LTE-гонка в России началась: «Билайн» отстал на старте 1
07.09.2011 МТС не хочет отдавать аналоговые ТВ-частоты для 4G 1
10.08.2011 АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС 6
26.08.2010 «Связьинвест» планирует покупку «Акадо» 1
30.07.2010 В Москве нашлись LTE-частоты для МТС 3
27.03.2008 «Ренова Медиа» переходит на «Акадо» 1
09.11.2007 РТРС намерена приобрести 50% акций "Космос-ТВ" у АФК "Система" 1
19.10.2007 «Космос-ТВ» опроверг факт «фальстарта» проекта HDTV 4
09.10.2007 Операторы 009 расскажут о телепрограммах «Космос-ТВ» 2
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа» 1
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб. 1
04.04.2007 Moscow CableCom не сможет предоставить финансовые итоги за 2006 г. в срок 1
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка 1
01.03.2007 "Система Масс-медиа" увеличила долю в "Цифровом телерадиовещании" до 99,99% 1
19.01.2007 Synterra покажет «Связьинвесту» платное ТВ 1
22.11.2006 Конкурент поможет «Комстару» получить WiMax 3
28.09.2006 "Система" переведет все активы, вошедшие в "Стрим-ТВ", на единую акцию 1
24.08.2006 Владельцы "Стрима" избавились от "Комкора" 1
14.08.2006 14 сентября откроется конференция "Платные услуги в мультисервисных сетях" 1
05.06.2006 Акционеры "Ренова" консолидируют активы в рамках холдинга "Ренова-Медиа" 1
01.06.2006 "Комкор ТВ": ребрендинг себя не оправдал? 1
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 2
01.12.2005 Россия: авто-ТВ обещают сделать массовым 1
20.10.2005 "Эльдорадо" начал прием платежей через CyberPlat 1
20.05.2005 Не успели купить DVD? Купите HDD/DVD 1
02.03.2005 "36,6" начала прием платежей за услуги связи 1
12.01.2005 "Система" придёт к "Связьинвесту" через Лондон 1
28.09.2004 e-port открыла сервис пополнения счетов для абонентов "Комкор-ТВ" 1
13.05.2004 "Видео по запросу": фильм за 29 рублей - уже скоро 1
12.05.2004 "КиберПлат" и "Парнет Экспресс" расширили сеть приема абонентских платежей 1
13.02.2004 "Космос-ТВ" становится ближе к абонентам 5
26.12.2003 "Космос-ТВ" начал прием абонентских платежей через систему "КиберПлат" 2

Публикаций - 50, упоминаний - 84

Космос-ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1585 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 14
Акадо Телеком - Комкор 773 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 9
НТВ-Плюс 249 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1451 7
Yota - Скартел 625 7
Синтерра - Synterra 733 7
Ренова-Медиа 56 6
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 5
Питерская группа связистов 153 4
МегаФон ПетерСтар 285 4
Ренова - Moscow CableCom 39 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 3
Ростелеком - Связьинвест 1652 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 711 3
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
Ситроникс - Sitronics 768 2
Сонет 141 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 2
Сумма Телеком - Sumtel 125 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
Мостелеком 52 1
IBM 8299 1
Центел - Центральный телеграф 315 1
Irdeto 27 1
Sipnet 71 1
Eutelsat 115 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 1
Toshiba Corporation 2556 1
Астра Пейдж - Astra Page 4 1
Rambler Media 111 1
Квазар-Микро 135 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 5
CyberPlat - КиберПлат 326 4
MIG - Metromedia International Group 51 4
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 2
РОСНО СК 161 2
Альфа-Групп 579 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 154 2
Salford Capital Partners 1 1
Рапида НКО - платежные система 136 1
Citibank - Ситибанк 248 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 17 1
Access Industries 33 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 28 1
МОСГАЗ 11 1
ТНК-ВР Холдинг 228 1
Caucuscom Ventures 3 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Sun Capital 1 1
Белый Ветер 201 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
BP - British Petroleum 92 1
Почта России ПАО 1752 1
Почта Банк 300 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1502 1
DHL Express 107 1
X5 Group - Перекресток 246 1
Русагро Группа Компаний 170 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 542 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 49 1
UFG Private Equity 26 1
Мосэнерго ПАО 96 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
Deutsche Bank 288 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
ВТБ Банк Москвы 429 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 17 1
Black Sea Telecom 3 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1269 2
Правительство Москвы 789 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
Счётная палата РФ 547 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1741 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 11
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4061 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 2
3G - Стандарт мобильной связи 4911 2
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 112 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
ТВ-тюнер - TV tuner 394 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 27 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 353 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 594 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 93 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 656 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 1
Электроника 79 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 610 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 707 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2716 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1121 1
Gigabit Ethernet 802 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 1
Microsoft Skype 1759 1
ICQ 780 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
Avaya Definity 17 1
Вексельберг Виктор 123 5
Мардер Наум 100 4
Припачкин Юрий 50 3
Рейман Леонид 978 3
Акопьян Артур 18 2
Ивантер Дмитрий 22 2
Голомолзин Анатолий 73 2
Патаркацишвили Бадри 10 2
Горбунов Александр 44 2
Kluge John - Клюге Джон 4 2
Кочетков Владислав 222 2
Жмотова Лиана 1 1
Скляр Геннадий 26 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
Назарбаев Нурсултан 42 1
Джохтаберидзе Гия 3 1
Юсуфов Виталий 24 1
Шеварнадзе Эдуард 2 1
Гудавадзе Инна 1 1
Окруашвили Ираклий 1 1
Савюк Виктор 30 1
Овчинников Борис 116 1
Сергеев Иван 71 1
Толмачева Татьяна 28 1
Шматова Елена 22 1
Медведев Дмитрий 1479 1
Смирнов Михаил 52 1
Саакашвили Михаил 13 1
Гончарук Александр 88 1
Абрамович Роман 30 1
Шамолин Михаил 116 1
Брюквин Юрий 253 1
Дубовсков Андрей 82 1
Артемьев Игорь 78 1
Никифоров Николай 1130 1
Жаров Александр 166 1
Свердлов Денис 167 1
Щеголев Игорь 677 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 26
Россия - Российская федерация - РФ 76899 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 4
Москва - Зеленоград 49 3
Европа Восточная 2698 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 2
Грузия 981 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 225 2
Беларусь - Минск 492 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1085 1
США - Нью-Джерси 213 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 757 1
Таджикистан - Республика 688 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 1
Молдавия - Республика Молдова 619 1
США - Делавэр 118 1
Карибский бассейн - Карибы 42 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Узбекистан - Республика 1213 1
Великобритания - Лондон 1602 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 864 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 1
Беларусь - Белоруссия 2952 1
Армения - Республика 999 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 1
Россия - ЦФО - Тульская область 909 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1953 1
Европа 6508 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 1
Казахстан - Республика 3768 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 415 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 6 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 7
Говорит Москва - радиостанция 17 3
Стрим-ТВ - телекомпания 111 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 509 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
National Geographic 51 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
Fortune Global 500 262 1
Datamonitor 81 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 142 1
CSTB Telecom & Media 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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