Федеральная антимонопольная служба сообщила об одобрении ходатайства АФК «Система» на покупку 50% компании « Космос-ТВ ». Сейчас «Система» через офшор Ecu Gest Holding уже владеет половиной акций « Космос-ТВ », остальное — у государственного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная

В Москве нашлись LTE-частоты для МТС тотах для технологии беспроводной передачи данных WiMAX, которыми владеет «Комстар» (2,530 – 2,564 МГц, ширина полосы 34 МГц), и частотах для беспроводного телевидения стандарта MMDS, которые есть у «Космос-ТВ» (полоса частот шириной более 70 МГц начиная с 2,630 МГц). За исключением верхней части спектра, принадлежащего «Космос-ТВ», вышеназванные частоты пригодны для использования по