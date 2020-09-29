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Космос-ТВ
Космос Телеком
Космос-ТВ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 1
|Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 1
|Microsoft Skype 1759 1
|ICQ 780 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 1
|Avaya Definity 17 1
|Вексельберг Виктор 123 5
|Мардер Наум 100 4
|Припачкин Юрий 50 3
|Рейман Леонид 978 3
|Акопьян Артур 18 2
|Ивантер Дмитрий 22 2
|Голомолзин Анатолий 73 2
|Патаркацишвили Бадри 10 2
|Горбунов Александр 44 2
|Kluge John - Клюге Джон 4 2
|Кочетков Владислав 222 2
|Жмотова Лиана 1 1
|Скляр Геннадий 26 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 18 1
|Назарбаев Нурсултан 42 1
|Джохтаберидзе Гия 3 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Шеварнадзе Эдуард 2 1
|Гудавадзе Инна 1 1
|Окруашвили Ираклий 1 1
|Савюк Виктор 30 1
|Овчинников Борис 116 1
|Сергеев Иван 71 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Шматова Елена 22 1
|Медведев Дмитрий 1479 1
|Смирнов Михаил 52 1
|Саакашвили Михаил 13 1
|Гончарук Александр 88 1
|Абрамович Роман 30 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Никифоров Николай 1130 1
|Жаров Александр 166 1
|Свердлов Денис 167 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 2
|Fortune Global 500 262 1
|Datamonitor 81 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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