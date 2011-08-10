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Космос-ТВ Космос Телеком
СОБЫТИЯ
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|10.08.2011
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АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС
Федеральная антимонопольная служба сообщила об одобрении ходатайства АФК «Система» на покупку 50% компании «Космос-ТВ». Сейчас «Система» через офшор Ecu Gest Holding уже владеет половиной акций «Космос-ТВ», остальное — у государственного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
|30.07.2010
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В Москве нашлись LTE-частоты для МТС
тотах для технологии беспроводной передачи данных WiMAX, которыми владеет «Комстар» (2,530 – 2,564 МГц, ширина полосы 34 МГц), и частотах для беспроводного телевидения стандарта MMDS, которые есть у «Космос-ТВ» (полоса частот шириной более 70 МГц начиная с 2,630 МГц). За исключением верхней части спектра, принадлежащего «Космос-ТВ», вышеназванные частоты пригодны для использования по
|09.11.2007
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РТРС намерена приобрести 50% акций "Космос-ТВ" у АФК "Система"
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) намерено приобрести 50-процентный пакет акций "Космос-ТВ" у АФК "Система", заявил генеральный директор РТРС Геннадий Скляр, сообщает РБК. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры, но проходят они достаточно сложно, поскольку стоит вопрос о
|19.10.2007
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«Космос-ТВ» опроверг факт «фальстарта» проекта HDTV
Компания «Космос-ТВ» заявила, что 18 октября 2008 года в новостном блоке интернет-портала ComNews.ru прошла недостоверная информация о сегодняшнем состоянии проекта HDTV в компании «Космос-ТВ». Мо
|09.10.2007
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Операторы 009 расскажут о телепрограммах «Космос-ТВ»
Московская городская телефонная сеть при поддержке московского оператора многоканального спутникового телевидения «Космос-ТВ» запускает новую услугу справочно-сервисной службы 009. Теперь пользователи могут узнать по телефону расписание телепрограмм всех каналов, которые транслирует «Космос-ТВ». В на
|13.02.2004
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"Космос-ТВ" становится ближе к абонентам
12 февраля 2004 года оператор сети платного цифрового телевидения «Космос-ТВ» представил новый коробочный продукт «Космос Сити». Презентация состоялась в рамках Международной выставки и конференции CSTB-2004, проходящей в КВЦ «Сокольники» с 10 по 13 февраля. В
|26.12.2003
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"Космос-ТВ" начал прием абонентских платежей через систему "КиберПлат"
Платежная система «КиберПлат» и телекомпания «Космос-ТВ» заключили договор, в соответствии с которым абоненты «Космос-ТВ» получили возможность оплачивать услуги телекомпании в сети приема платежей компании «КиберПлат». Пополнение ли
|05.11.2003
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"Космос-ТВ" вышел на Московскую область
Московский оператор платного цифрового телевидения "Космос-ТВ" на выставке TRBE-2003 объявил о начале предоставления собственного сигнала с телевизионным контентом операторам кабельных сетей Московской области. Новый проект по предоставлению тел
|31.10.2003
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"Космос-ТВ" можно подключить в кредит
Телекомпания "Космос-ТВ" и банк "ДельтаБанк" подписали соглашение о предоставлении потребительских кредитов на покупку оборудования и подключение к услугам "Космос-ТВ". В рамках подписанного соглашени
|31.07.2002
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"РОСНЕТ" осваивает "космическое" пространство
ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" (РОСНЕТ), один из крупнейших российских операторов связи, объявляет о начале реализации совместного проекта с телекомпанией "Космос-ТВ". В рамках этого партнерского соглашения РОСНЕТ предоставляет абонентам телекомпании "Космос-ТВ" услуги интернет-доступа по телефонной линии (dial-up). Этой услугой уже пользую
|13.09.2001
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"ПетерСтар" завершила работы по созданию операторского центра "Космос-ТВ"
"ПетерСтар" завершила работы по созданию операторского центра "Космос-ТВ" Компания "ПетерСтар" сообщила, что в сентябре 2001 года специалисты компании провели окончательные работы по выводу операторского центра московской фирмы "Космос-ТВ" на полную
|23.08.2001
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"Космос-ТВ" провела инсталляцию нового операторского центра Аvaya
Сегодня компания "Космос-ТВ" объявила о завершении инсталляции нового операторского центра на базе оборудования Avaya Definity. Общий бюджет проекта составил $250 тыс. долларов. Новый операторский центр был скон
|14.05.1999
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Computer Mechanics установила Businessphone CallCentre от Ericsson в центральном офисе телекомпании "Космос-ТВ"
Компания Computer Mechanics объявила о завершении работ по установке учрежденческой телекоммуникационной системы Businessphone-250 корпорации Ericsson в центральном офисе телекомпании "Космос-ТВ". Проект предусматривал увеличение количества пользователей и сервисных возможностей, ввод в эксплуатацию центра обработки вызовов с компьютерным приложением CCS (Call Center Supervis
Космос-ТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Вексельберг Виктор 155 7
|Припачкин Юрий 67 7
|Мардер Наум 116 5
|Степанов Андрей 38 3
|Магомедов Зиявутдин 8 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Голомолзин Анатолий 75 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Рабовский Семен 33 2
|Андросик Владимир 33 2
|Фетисов Глеб 21 2
|Березовский Борис 24 2
|Сергеев Антон 13 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Свердлов Денис 201 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Горбунов Александр 55 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Саакашвили Михаил 18 2
|Ивантер Дмитрий 36 2
|Толмачева Татьяна 35 2
|Патаркацишвили Бадри 11 2
|Kluge John - Клюге Джон 4 2
|Акопьян Артур 27 2
|Приданцев Сергей 149 2
|Овчинников Борис 129 2
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Лагутин Владимир 39 1
|Крылова Елена 27 1
|Майорец Максим 4 1
|Назарбаева Дарига 6 1
|Торгов Игорь 42 1
|Абугов Антон 37 1
|Алимбеков Сергей 29 1
|Бешев Сергей 19 1
|Чебан Юрий 14 1
|Лейвиман Александр 12 1
|Николаенко Олег 13 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Морозюк Владимир 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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