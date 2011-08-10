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Космос-ТВ Космос Телеком

СОБЫТИЯ

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10.08.2011 АФК “Система” нашла LTE-частоты для МТС

Федеральная антимонопольная служба сообщила об одобрении ходатайства АФК «Система» на покупку 50% компании «Космос-ТВ». Сейчас «Система» через офшор Ecu Gest Holding уже владеет половиной акций «Космос-ТВ», остальное — у государственного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная
30.07.2010 В Москве нашлись LTE-частоты для МТС

тотах для технологии беспроводной передачи данных WiMAX, которыми владеет «Комстар» (2,530 – 2,564 МГц, ширина полосы 34 МГц), и частотах для беспроводного телевидения стандарта MMDS, которые есть у «Космос-ТВ» (полоса частот шириной более 70 МГц начиная с 2,630 МГц). За исключением верхней части спектра, принадлежащего «Космос-ТВ», вышеназванные частоты пригодны для использования по
09.11.2007 РТРС намерена приобрести 50% акций "Космос-ТВ" у АФК "Система"

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) намерено приобрести 50-процентный пакет акций "Космос-ТВ" у АФК "Система", заявил генеральный директор РТРС Геннадий Скляр, сообщает РБК. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры, но проходят они достаточно сложно, поскольку стоит вопрос о
19.10.2007 «Космос-ТВ» опроверг факт «фальстарта» проекта HDTV

Компания «Космос-ТВ» заявила, что 18 октября 2008 года в новостном блоке интернет-портала ComNews.ru прошла недостоверная информация о сегодняшнем состоянии проекта HDTV в компании «Космос-ТВ». Мо
09.10.2007 Операторы 009 расскажут о телепрограммах «Космос-ТВ»

Московская городская телефонная сеть при поддержке московского оператора многоканального спутникового телевидения «Космос-ТВ» запускает новую услугу справочно-сервисной службы 009. Теперь пользователи могут узнать по телефону расписание телепрограмм всех каналов, которые транслирует «Космос-ТВ». В на
13.02.2004 "Космос-ТВ" становится ближе к абонентам

12 февраля 2004 года оператор сети платного цифрового телевидения «Космос-ТВ» представил новый коробочный продукт «Космос Сити». Презентация состоялась в рамках Международной выставки и конференции CSTB-2004, проходящей в КВЦ «Сокольники» с 10 по 13 февраля. В
26.12.2003 "Космос-ТВ" начал прием абонентских платежей через систему "КиберПлат"

Платежная система «КиберПлат» и телекомпания «Космос-ТВ» заключили договор, в соответствии с которым абоненты «Космос-ТВ» получили возможность оплачивать услуги телекомпании в сети приема платежей компании «КиберПлат». Пополнение ли
05.11.2003 "Космос-ТВ" вышел на Московскую область

Московский оператор платного цифрового телевидения "Космос-ТВ" на выставке TRBE-2003 объявил о начале предоставления собственного сигнала с телевизионным контентом операторам кабельных сетей Московской области. Новый проект по предоставлению тел
31.10.2003 "Космос-ТВ" можно подключить в кредит

Телекомпания "Космос-ТВ" и банк "ДельтаБанк" подписали соглашение о предоставлении потребительских кредитов на покупку оборудования и подключение к услугам "Космос-ТВ". В рамках подписанного соглашени
31.07.2002 "РОСНЕТ" осваивает "космическое" пространство

ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" (РОСНЕТ), один из крупнейших российских операторов связи, объявляет о начале реализации совместного проекта с телекомпанией "Космос-ТВ". В рамках этого партнерского соглашения РОСНЕТ предоставляет абонентам телекомпании "Космос-ТВ" услуги интернет-доступа по телефонной линии (dial-up). Этой услугой уже пользую
13.09.2001 "ПетерСтар" завершила работы по созданию операторского центра "Космос-ТВ"

"ПетерСтар" завершила работы по созданию операторского центра "Космос-ТВ" Компания "ПетерСтар" сообщила, что в сентябре 2001 года специалисты компании провели окончательные работы по выводу операторского центра московской фирмы "Космос-ТВ" на полную
23.08.2001 "Космос-ТВ" провела инсталляцию нового операторского центра Аvaya

Сегодня компания "Космос-ТВ" объявила о завершении инсталляции нового операторского центра на базе оборудования Avaya Definity. Общий бюджет проекта составил $250 тыс. долларов. Новый операторский центр был скон
14.05.1999 Computer Mechanics установила Businessphone CallCentre от Ericsson в центральном офисе телекомпании "Космос-ТВ"

Компания Computer Mechanics объявила о завершении работ по установке учрежденческой телекоммуникационной системы Businessphone-250 корпорации Ericsson в центральном офисе телекомпании "Космос-ТВ". Проект предусматривал увеличение количества пользователей и сервисных возможностей, ввод в эксплуатацию центра обработки вызовов с компьютерным приложением CCS (Call Center Supervis

Публикаций - 62, упоминаний - 64

Космос-ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 18
Ростелеком 10948 15
МегаФон 10742 15
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 15
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 14
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 7
МТС - Комстар ОТС - ОКС - Объединенные кабельные сети 12 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 5
Питерская группа связистов 441 4
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 4
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 4
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
Основа Телеком 71 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
МТС - Система Телеком 239 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
РТИ 155 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Сонет 173 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 2
Мостелеком 76 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
Irdeto Access B.V. 39 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 10
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 7
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Дельта Банк 17 2
Сумма - Сумма Капитал 13 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Групп 745 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Седьмой Континент 65 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
АВК Инвестментс 5 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
NGI Fund 36 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
Caucascom Ventures 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Hallmark 19 1
Телко Медиа 11 1
ICON Private Equity 15 1
АФК Система - Тема Продакшн 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
WiMAX Forum 69 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 51
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 19
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 10
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 411 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 17
Microsoft Windows 2000 8678 4
Avaya Definity УАТС 104 2
МТС WiMAX-сеть 3 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 1
Ericsson BusinessPhone 16 1
Avaya CentreVu 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux OS 11533 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
Electron - фреймворк 87 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Visa Electron 63 1
Вексельберг Виктор 155 7
Припачкин Юрий 67 7
Мардер Наум 116 5
Степанов Андрей 38 3
Магомедов Зиявутдин 8 3
Рейман Леонид 1065 3
Голомолзин Анатолий 75 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Рабовский Семен 33 2
Андросик Владимир 33 2
Фетисов Глеб 21 2
Березовский Борис 24 2
Сергеев Антон 13 2
Щеголев Игорь 699 2
Свердлов Денис 201 2
Брюквин Юрий 300 2
Горбунов Александр 55 2
Кочетков Владислав 248 2
Саакашвили Михаил 18 2
Ивантер Дмитрий 36 2
Толмачева Татьяна 35 2
Патаркацишвили Бадри 11 2
Kluge John - Клюге Джон 4 2
Акопьян Артур 27 2
Приданцев Сергей 149 2
Овчинников Борис 129 2
Бескоровайный Андрей 49 1
Лагутин Владимир 39 1
Крылова Елена 27 1
Майорец Максим 4 1
Назарбаева Дарига 6 1
Торгов Игорь 42 1
Абугов Антон 37 1
Алимбеков Сергей 29 1
Бешев Сергей 19 1
Чебан Юрий 14 1
Лейвиман Александр 12 1
Николаенко Олег 13 1
Стрельцов Валерий 11 1
Морозюк Владимир 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 4
Украина 7928 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Казахстан - Республика 6048 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 3
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Грузия 1332 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Грузия - Рустави 10 1
Маршалловы Острова 20 1
Грузия - Аджария - Батуми 13 1
Грузия - Аджария - Аджарская Автономная Республика 4 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 2
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
Стрим-ТВ - телекомпания 166 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Говорит Москва - радиостанция 23 3
National Geographic 95 3
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Euronews - телеканал 52 1
РБК Daily 91 1
Росбалт ИА 60 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
ТелеМедиум 10 1
FashionTV 16 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Алма ТВ - Alma TV 5 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Рустелеком ТК 305 2
Fortune Global 500 295 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
Datamonitor 83 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
CSTB Telecom & Media 83 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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