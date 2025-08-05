Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сергеев Антон
УПОМИНАНИЯ
Сергеев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
|Музей-усадьба Архангельское 32 1
|Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
|ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
|iiii Tech RPA 2 2
|PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
|PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 1
|CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Новиков Виктор 2 1
|Голубева Надежда 43 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Бужинский Петр 1 1
|Смыслов Владислав 4 1
|Ложкин Сергей 44 1
|Припачкин Юрий 67 1
|Савюк Виктор 40 1
|Иванова Юлия 5 1
|Архипов Андрей 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 3
|ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.