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Сергеев Антон


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 МТС и ВШЭ будут вместе бороться с дипфейками и научат искусственный интеллект создавать новое видео под запросы пользователей 1
11.10.2024 Академия InfoWatch запустила курс о защите ПД совместно с НИУ ВШЭ 1
22.08.2023 iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов 1
12.10.2022 PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA 1
31.08.2022 Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов 1
10.08.2016 Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа» 1
04.06.2007 "Ренова-Медиа" планирует привлечь $100 млн 2
24.05.2007 "Ренова-Медиа" выйдет на рынок цифровой телефонии для частных пользователей 1
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка 1
07.02.2007 «Ренова-Медиа» потеснит питерских интернетчиков 1
25.11.2002 Трагически погиб генеральный директор "МедиаЛингвы" 4

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Сергеев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 5
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 3
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 2
SAP SE 5362 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Eaton 70 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Медиалингва 46 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
TietoEVRY - Tieto 140 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
ЭТМ 12 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
GreenData - Гриндата 32 1
InfoWatch - Инфовотч 1054 1
Интерстрон 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 1
Музей-усадьба Архангельское 32 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2862 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4581 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5939 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9437 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5018 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16630 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5666 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 941 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1493 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9047 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6692 1
Управляемость - Manageability 1829 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 370 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1411 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2538 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7020 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7246 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 1
DevOps as a Service - Managed DevOps 10 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 794 1
DevOps - Development и Operations 982 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 898 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8269 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
iiii Tech RPA 2 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 61 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
Вексельберг Виктор 153 1
Брюквин Юрий 299 1
Кочетков Владислав 248 1
Новиков Виктор 2 1
Голубева Надежда 43 1
Стрельцов Валерий 11 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Бужинский Петр 1 1
Смыслов Владислав 4 1
Ложкин Сергей 44 1
Припачкин Юрий 67 1
Савюк Виктор 40 1
Иванова Юлия 5 1
Архипов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 2
Беларусь - Белоруссия 5913 2
Казахстан - Республика 5703 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4153 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7856 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2436 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5828 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2312 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6121 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7581 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5121 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5923 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 739 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3633 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 315 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3062 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4307 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8079 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 252 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 317 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 3
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3381 1
Juniper Research 539 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 239 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1191 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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