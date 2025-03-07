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ЭТМ
ЭТМ - федеральный дистрибьютор инженерных систем и товаров сегмента MRO
ЭТМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
|Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
|ФК Пульс - фармдистрибьютор 4 1
|КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
|Никитин Александр 18 2
|Орлов Алексей 20 2
|Ходжаев Александр 2 2
|Воробьев Александр 34 1
|Новиков Виктор 2 1
|Романов Илья 32 1
|Сергеев Антон 11 1
|Бондаренко Роман 2 1
|Щуров Дмитрий 1 1
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Шутов Алексей 1 1
|Щербань Вячеслав 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Дианова Валентина 1 1
|Бутырский Денис 1 1
|Беспалов Александр 12 1
|Сатторова Юлия 1 1
|Волокитин Игорь 9 1
|Жиренкина Ольга 1 1
|Чесноков Александр 6 1
|Тищенко Дмитрий 2 1
|Ильин Роман 3 1
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