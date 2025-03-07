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ЭТМ

ЭТМ

ЭТМ - федеральный дистрибьютор инженерных систем и товаров сегмента MRO


07.03.2025 Компания ЭТМ автоматизировала кадровый документооборот с помощью HRlink 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ 2
08.12.2016 «Гэндальф» внедрил новую систему учета и управления предприятием в «Технологии света» 1
10.08.2016 Eaton и ЭТМ заключили соглашение о сотрудничестве 1
15.05.2014 Вышла новая версия программы «nanoCAD Электро» 1
18.12.2013 Решение «nanoCAD Электро» интегрируют с сервисом интернет-поддержки клиентов ЭТМ iPRO 1
23.12.2010 Kaspersky Business Space Security на защите фирмы ЭТМ 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ЭТМ и организации, системы, технологии, персоны:

Nutanix 99 2
Нанософт 101 2
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4932 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Softline - Софтлайн 2864 1
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