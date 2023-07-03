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Газпром Интергазсерт СДС система добровольной сертификации Газпромсерт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.07.2023 Вышел «Компас-3D» v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений 1
15.04.2019 Schneider Electric инвестирует в производство в России 1
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» 1
23.04.2012 ЕСМ-систему Directum внедрят в общественно-деловом центре «Охта» 1
07.10.2011 Perimetrix SafeEdge получил сертификат системы «Газпромсерт» 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
17.06.2011 «Корус Консалтинг» прошел сертификацию по системе «Газпромсерт» 1
13.07.2010 «Ямалгазинвест» выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных 1
29.12.2009 Программные продукты HP получили сертификаты ФСТЭК и «Газпромсерт» 1
18.11.2009 Антон Антич: Нас ждет полная виртуализация 1
08.09.2009 «Стэп Лоджик» прошла сертификацию по системе «Газпромсерт» 2
09.04.2009 «Крок» прошел сертификацию по системе «Газпромсерт» 1
19.03.2009 «УСП КомпьюЛинк» прошла аудит СМК по СТО Газпром 9001-2006 2
28.01.2009 НПО «Компьютер» прошло сертификацию по системе «Газпромсерт» 1
19.12.2008 InfoWatch Traffic Monitor 3.1 сертифицирован по системе «Газпромсерт» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 2
Microsoft Corporation 25728 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 202 2
Крок - Croc 1959 2
Directum - Директум 1257 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1132 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Компас 20 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Компьютер НПО 73 1
Терем 67 1
InfoTeCS Tashkent - ИнфоТеКС Ташкент 1 1
InfoTeCS offene AG 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
ЭТМ 17 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 21 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Ростелеком 10896 1
Broadcom - VMware 2599 1
Cisco Systems 5357 1
Huawei 4639 1
Apple Inc 13101 1
InfoWatch - Инфовотч 1173 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1466 1
Acronis - Акронис 488 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1749 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Citrix Systems 868 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 597 1
Schneider Electric 611 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 338 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Adobe Systems 1594 1
Галактика - Корпорация 1541 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Код Безопасности 803 1
Газпром ПАО 1488 10
Газпром нефть 718 3
Газпром трансгаз 157 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика 6 1
Ямалгазинвест 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2088 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8784 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 374 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5610 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2321 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5619 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5404 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13884 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12121 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9355 4
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 940 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4366 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13822 2
Электронный документ - Electronic document 1571 2
Сервер приложений - Application server 353 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2978 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8191 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17916 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8677 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7146 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35940 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5068 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1074 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2490 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 633 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4540 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 406 1
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 206 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2662 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 193 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 979 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2457 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5624 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Linux OS 11468 2
Microsoft Windows 16836 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1668 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 13 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 1
Perimetrix SafeEdge 7 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
InfoWatch Forensic Storage 7 1
Schneider Electric SEPAM 2 1
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 7 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 4 1
InfoTeCS - ViPNet Office 3 1
InfoTeCS - ViPNet Cluster 1 1
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 1
InfoTeCS - ViPNet Tunnel 2 1
Аскон Компас-График 42 1
HP Data Protector 17 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Аскон Компас-Электрик 8 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 4 1
Schneider Electric Easypact - автоматические выключатели 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 377 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7595 1
Apple iPad 4000 1
Google Android 15185 1
Apple iOS 8552 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6218 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 846 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 233 1
Полещук Александр 8 1
Львов Владимир 17 1
Погребной Александр 2 1
Самойленко Максим 67 1
Мякишева Марина 84 1
Антич Антон 20 1
Пащенко Денис 4 1
Волокитин Игорь 9 1
Никифоров Николай 1138 1
Семенов Александр 166 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Чапчаев Андрей 56 1
Башлыков Михаил 23 1
Преображенский Евгений 18 1
Бушковский Денис 6 1
Юсупов Ренат 125 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 27 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 1
Япония 13775 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19441 1
Германия - Федеративная Республика 13176 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 1
Россия - ПФО - Самарская область 1559 1
Узбекистан - Республика 1989 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1511 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 461 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 767 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 733 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15948 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53182 2
Энергетика - Energy - Energetically 5822 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1154 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7746 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12246 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2726 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6132 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3557 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 987 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10834 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8185 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2738 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6017 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33537 1
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PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 588 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8460 1
Инфляция 143 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1466 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1377 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2462 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 103 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4583 1
Экономический эффект 1327 1
IDC - International Data Corporation 4970 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
Короткая ссылка
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