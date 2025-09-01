Разделы

Бушковский Денис


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов 1
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 1
23.04.2012 ЕСМ-систему Directum внедрят в общественно-деловом центре «Охта» 1

Галактика - Корпорация 1493 6
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 4
Directum - Директум 1152 1
Газпром нефть 649 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6183 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12641 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4410 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13073 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16268 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3861 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6099 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10840 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1193 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1971 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7057 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12020 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3360 1
Электронный документ - Electronic document 1511 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16568 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 93 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11039 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12093 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5629 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 136 3
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 4 2
Directum СЭД - ECM-система 296 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Галактика Управление вузом 8 1
Кривцов Сергей 2 1
Баженов Руслан 1 1
Мишустин Михаил 710 1
Коробенков Евгений 1 1
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18184 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1373 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 512 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 797 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 4
Образование в России 2468 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10413 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5843 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 591 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 69 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3608 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9351 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 894 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1411 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 121 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 3
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 2
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 2
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ТГУ - Томский государственный университет 201 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1207 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 42 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 586 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
