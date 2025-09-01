Разделы

СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов

«Галактика», российский разработчик ПО для автоматизации управления и учета крупных предприятий, и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), один из крупнейших и старейших вузов России, реализуют масштабный проект по цифровизации. С сентября в СПбГУ стартует поэтапный проект внедрения системы «Галактика Расписание учебных занятий» («Галактика РУЗ»). Исполнителем проекта стал экспертный центр «Галактика» по работе с вузами.

Ключевым элементом проекта является формирование расписания в информационной системе, от которого зависит эффективность использования всех ресурсов: аудиторного фонда, преподавательской и студенческой нагрузки. Эффективное управление учебным расписанием позволяет всем участникам образовательного процесса получать от него максимальный результат.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

«Развитие новых цифровых сервисов СПбГУ — это одна из ключевых стратегических задач университета сегодня. Чтобы быть флагманом отечественного образования и оставаться в авангарде, мы используем лучший передовой опыт и практики. Вместе с «Галактикой» мы хотим не просто внедрить одну из лучших систем на рынке, а создаем инновационный проект системы цифровых сервисов, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта. В планах — глубокая интеграция системы «Галактика РУЗ» как с внутренними университетскими сервисами, так и с внешними, уже используемыми в СПбГУ», — отметил Владимир Старостенко, проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ.

«Мы рады, что СПбГУ выбрал нашу систему. Работа с университетом такого уровня — это не только престижно, но и бесценно для нашего профессионального роста. Мы уверены, что данный проект обогатит нашу систему новыми возможностями и функционалом, который будет полезен и другим нашим клиентам. Наша команда готова к реализации этого сложного и интересного проекта. «Галактика» обладает более 35-летним опытом разработки и поддержки сложных информационных систем для управления бизнес-процессами, включая более 50 проектов цифровизации учебного процесса в российских вузах за последние 15 лет», — отметил Денис Бушковский, генеральный директор компании «Галактика ИТ».

