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Галактика ИТ Экспертный центр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 603 823 509 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Галактика ИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бушковский Денис 5 4
|Глекель Артем 1 1
|Алексеев Константин 6 1
|Коробенков Евгений 1 1
|Ельцин Борис. 94 1
|Артеменков Михаил 1 1
|Шер Даниил 1 1
|Репина Елена 1 1
|Костин Геннадий 1 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Морозов Алексей 57 1
|Бажинов Алексей 4 1
|Цветков Алексей 5 1
|Тазетдинов Андрей 1 1
|Мишустин Михаил 706 1
|Эскиндаров Михаил 4 1
|Чивилев Владимир 1 1
|Баженов Руслан 1 1
|Кривцов Сергей 2 1
|Шапкина Анна 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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