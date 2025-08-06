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Галактика ИТ Экспертный центр

Галактика ИТ - Экспертный центр

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 603 823 509 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 603 823 509 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 6 414 728 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 2
04.07.2022 Цифровые закупки на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 3
11.10.2018 ВОЭК ускорила подключение к электричеству благодаря Synerdocs 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 2
26.04.2017 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo 1
13.10.2016 «Бион» перешла на ECM-платформу Directum 1
26.08.2016 Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum 1
29.07.2016 «Мэлон Фэшн Груп» автоматизирует бизнес-процессы на базе Directum 1
30.09.2014 В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum 1
15.08.2014 «Галактика ИТ» и «Доктайп» оценили результаты проекта внедрения Directum в УрФУ 1
03.07.2012 Directum внедрили в «Арктикморнефтегазразведке» 2
20.06.2012 «Полиметалл» внедряет Directum 4
23.04.2012 ЕСМ-систему Directum внедрят в общественно-деловом центре «Охта» 1
26.12.2011 Завершен первый этап внедрения Directum в «Алиди» 1
22.03.2011 СЭД Directum внедряют в «Алиди» 2
30.11.2010 «Галактика» внедряет Directum в «Русском продукте» 1
30.10.2008 «Ярсоцбанк» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
18.07.2007 «Ярсоцбанк» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 29

Галактика ИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1491 14
Directum - Директум 1140 14
8638 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Docsvision - ДоксВижн 1021 1
Галактика про 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2214 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
ФИНЭКС качество 18 1
Доктайп 1 1
АЛИДИ - ALIDI 21 2
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 2
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
Газпром нефть 648 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 34 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 76 1
АМНГР - Арктикморнефтегазразведка 1 1
Электросеть МУП 1 1
Бион 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6152 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4679 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 470 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1302 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12044 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10770 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 986 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7022 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4329 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10939 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3812 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13106 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 423 2
Электронный документ - Electronic document 1502 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1057 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11792 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9053 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5733 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3348 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5227 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11740 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2300 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7095 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17523 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2704 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 36 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 113 1
Directum СЭД - ECM-система 295 8
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 135 3
Directum Jazz 43 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5580 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 3 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Apple iPad 3893 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1465 1
Directum Solo 56 1
Галактика Управление вузом 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1402 1
Новые облачные технологии - МойОфис 834 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 784 1
НКТ - Р7-Офис 432 1
Linux OS 10536 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 505 1
Архивный фонд РФ 103 1
ЭОС Дело-web 209 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Бушковский Денис 5 4
Глекель Артем 1 1
Алексеев Константин 6 1
Коробенков Евгений 1 1
Ельцин Борис. 94 1
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Старков Дмитрий 8 1
Морозов Алексей 57 1
Бажинов Алексей 4 1
Цветков Алексей 5 1
Тазетдинов Андрей 1 1
Мишустин Михаил 706 1
Эскиндаров Михаил 4 1
Чивилев Владимир 1 1
Баженов Руслан 1 1
Кривцов Сергей 2 1
Шапкина Анна 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 13
Россия - РФ - Российская федерация 151689 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 724 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4155 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3263 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 756 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Россия - УФО - Свердловская область 1639 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 242 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 791 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 5
Образование в России 2437 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3054 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14460 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5820 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3580 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 119 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1974 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5160 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2610 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1381 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6084 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1404 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 210 1
Fashion industry - Индустрия моды 274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1194 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 2
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 577 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 71 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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