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ЭОС Дело-web


18.03.2021 «ЭОС» представила новые опции СЭД «ДЕЛО» 1
19.09.2019 ЭОС и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость продуктов 2
19.09.2019 Подтверждена совместимость СЭД «Дело» и системы «Карма» с ОС «Альт» 1
31.07.2019 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с СЭД «Дело» и системой «Карма» 1
29.07.2019 ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС 1
21.11.2018 «КС-консалтинг» завершил первый этап внедрения СЭД «Дело» в туркомплексе «Манжерок» 1
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 1
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 2
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
13.06.2017 Администрация Владивостока расширила возможности СЭД «Дело» 1
17.05.2017 СЭД «Дело» обзавелась новыми инструментами для работы с ЭП и персонализации 2
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
02.03.2016 В единой СЭД органов исполнительной власти Алтайского края работает около 1200 пользователей 1
20.01.2016 Алтайский государственный медуниверситет автоматизирует документооборот на СЭД «Дело» 1
30.11.2015 На базе СЭД «Дело» Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России автоматизирует документооборот с нуля 1
22.10.2015 Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс 3
19.10.2015 Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело» 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
27.05.2015 В Правительстве Республики Хакасия продолжается развитие региональной СЭД 1
03.03.2015 Правильное внедрение СЭД. Опыт Правительства Карачаево-Черкессии 1
29.01.2015 Алтайский государственный университет автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 2
10.11.2014 Администрация Читы подключает к СЭД «Дело» новых пользователей 2
06.10.2014 ЭОС выпустила СЭД «Дело» версии 14.2 с дополнительными инструментами для коллективной работы 1
02.09.2014 Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки перешло на ЭДО с системой «Дело» 1
18.08.2014 Тюменская областная Дума: в СЭД «Дело» работают более 300 пользователей 1
18.06.2014 «Газстройпроект» развивает систему управления документооборотом на базе СЭД «Дело» 1
02.06.2014 «Белаэрокосмогеодезия» автоматизировала документооборот на базе СЭД «Электронное Дело» 1
10.04.2014 Международный аэропорт «Казань» увеличил число рабочих мест СЭД «Дело» 1
06.03.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 1
19.02.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание 12 лет работает с системой «Дело» 1
17.02.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в мэрии Читы 1
03.02.2014 Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело» 1
10.12.2013 СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений 3
09.12.2013 Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело» 1
31.10.2013 «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» начала работать в СЭД «Дело» 1
23.10.2013 ЭОС выпустила новую версию своей СЭД «Дело» 2
18.09.2013 СЭД Алтайского края: сотни пользователей, >1000 новых документов в день 1
12.09.2013 Система «Дело» внедрена в Минздраве Мурманской области 1
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 1

Публикаций - 128, упоминаний - 186

ЭОС Дело-web упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 987 7
Базальт СПО 206 2
СофтЭксперт 39 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
SAP SE 3215 1
3748 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
Офис-док - Office Doc 55 1
Бизнес ИТ 34 1
БизнесТехнологии 2 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 14
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 61 1
ЭОС Дело СЭД 622 124
Linux OS 4260 3
Microsoft Excel 436 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 10751 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ЭОС iEOS 21 1
ЭОС Архивное дело 80 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Aladdin JaCarta 147 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Outlook 645 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Chromium - Браузер 166 1
Ред ОС 239 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Иванова Елена 69 2
Мальков Алексей 7 2
Рустамов Рустам 169 1
Мылицын Роман 79 1
Смирнов Алексей 142 1
Васильев Владислав 39 1
Шаров Андрей 14 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
Беларусь - Белоруссия 2090 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 6
Россия - ПФО - Казань 1518 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Украина 3372 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Казахстан - Республика 2632 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - Республика Алтай 685 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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