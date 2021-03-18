Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭОС Дело-web
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 128, упоминаний - 186
ЭОС Дело-web упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванова Елена 69 2
|Мальков Алексей 7 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Мылицын Роман 79 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Васильев Владислав 39 1
|Шаров Андрей 14 1
|Валяева Елизавета 72 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru