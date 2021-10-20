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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мылицын Роман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 91
Мылицын Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Манцветов Константин 7 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Анзимиров Лев 2 2
|Золотарев Сергей 5 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Коптелов Игорь 1 1
|Шайков Игорь 3 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Луцик Павел 7 1
|Уздемир Сергей 6 1
|Шаров Борис 45 1
|Внутских Евгений 1 1
|Заманов Дмитрий 6 1
|Пасурин Дмитрий 3 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Антонов Павел 7 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Морозова Екатерина 1 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Логинов Артем 3 1
|Прескарьян Артем 5 1
|Сумманен Карл 3 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Емельянов Никита 3 1
|Щетинин Павел 3 1
|Царегородцев Денис 1 1
|Семесько Юлия 2 1
|Шевченко Алексей 1 1
|Василенков Александр 3 1
|Пелькин Алексей 1 1
|Аникин Леонид 45 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Путин Владимир 1826 1
|Касперская Наталья 197 1
|Глазков Александр 57 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Кучик Евгений 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763821, в очереди разбора - 667508.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763821, в очереди разбора - 667508.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru