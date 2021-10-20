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Мылицын Роман


20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
02.08.2021 Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
09.07.2021 Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 1
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 3
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 1
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
31.03.2021 Подтверждена корректная работа ОС Astra Linux Special Edition на защищенных ноутбуках Panasonic Toughbook FZ-55 1
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
01.03.2021 Власти исключат из Реестра отечественного ПО софт, несовместимый с российским «железом» 1
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 1
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
14.01.2021 ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет» 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
22.12.2020 ОС Astra Linux стала платформой импортозамещения для госорганов Приморского края 1
16.12.2020 Подтверждена совместимость серверов Huawei Taishan 200 с ОС Astra Linux 1
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 1
08.10.2020 МЧС купит на 53 миллиона ПК для работы с гостайной, но на импортных процессорах 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
28.08.2020 Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 1
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux 1
28.05.2020 ОС Astra Linux совместимы с Единой цифровой платформой в здравоохранении 1
27.05.2020 Автоматизация организации воздушного движения доступна в среде ОС Astra Linux 1

Публикаций - 79, упоминаний - 91

Мылицын Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 56
Крипто-ПРО 200 5
Microsoft Corporation 11110 4
AMD - Advanced Micro Devices 1676 4
Ланит Урал 18 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 3
Intel Corporation 4186 3
Nvidia Corp 2028 2
AdAstra - АдАстра 2 2
Панорама КБ 43 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Mellanox Technologies 69 2
Базальт СПО 206 2
SAP SE 3216 2
Миранда-Медиа 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
КСК Технологии 27 1
OKI 41 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 1
Комдив 20 1
Инкома - Incoma 7 1
Deloitte - Делойт 187 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
Тензор 44 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Linux Kernel Organization 1 1
Медицина ИТ - Medicine IT 2 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 23 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 1
Автограф 8 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
Baum - Баум НПО 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Вертолеты России 114 2
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 2
Global CIO 28 1
КонсультантПлюс 41 1
Промтех ГК 6 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
УЦ Профи 2 1
Промышленные технологии 3 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Совет Министров Республики Крым - Министерство образования науки и молодежи Республики Крым 2 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство РФ 2206 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
Руссофт - Russoft 250 1
Linux Foundation 157 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
POGO pins - Пого-пины - пого-штифт или подпружиненный штифт - тип электрического соединительного механизма 3 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
DDR - Double data rate 1071 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 9 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 38
Linux OS 4265 28
Microsoft Windows 10 6652 18
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 17
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 5
Microsoft Windows 853 4
Nvidia GeForce GTX 2071 3
Google Android 10751 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Apple macOS 927 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 2
Mellanox Spectrum 5 2
Мобайл Информ MIG C - Защищенный смартфон 6 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 2
Панорама КБ Imagery Creator 4 2
AdAstra SCADA Trace Mode 2 2
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 5 2
Панорама КБ ГИС Сервер 4 2
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 2
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 3 2
Актив - Рутокен SCR 6 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Apple iOS 5742 1
Linux KDE Plasma 116 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Манцветов Константин 7 2
Смирнов Алексей 142 2
Анзимиров Лев 2 2
Золотарев Сергей 5 1
Легостаева Светлана 23 1
Коптелов Игорь 1 1
Шайков Игорь 3 1
Зайчиков Илья 12 1
Лисицкий Павел 1 1
Луцик Павел 7 1
Уздемир Сергей 6 1
Шаров Борис 45 1
Внутских Евгений 1 1
Заманов Дмитрий 6 1
Пасурин Дмитрий 3 1
Шевелев Дмитрий 2 1
Антонов Павел 7 1
Пронин Вячеслав 2 1
Морозова Екатерина 1 1
Хлебородов Денис 4 1
Логинов Артем 3 1
Прескарьян Артем 5 1
Сумманен Карл 3 1
Зискинд Леонид 6 1
Емельянов Никита 3 1
Щетинин Павел 3 1
Царегородцев Денис 1 1
Семесько Юлия 2 1
Шевченко Алексей 1 1
Василенков Александр 3 1
Пелькин Алексей 1 1
Аникин Леонид 45 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1826 1
Касперская Наталья 197 1
Глазков Александр 57 1
Евдокимов Андрей 54 1
Ахмеров Тимур 73 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Кучик Евгений 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - Смоленск 237 21
Россия - Орёл 216 16
Россия - Новороссийск 140 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Россия - Республика Крым 626 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - Севастополь 420 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Керчь 35 2
Россия - Мурманск 257 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Челябинская область 659 1
Малайзия 341 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Тульская область 752 1
Европа 3766 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Китай - Цзянсу 18 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Свердловская область 806 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Ульяновская область 350 1
Испания - Королевство 1256 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Иннополис 292 1
Ближний Восток 1475 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Япония 2792 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Восточная Европа 1682 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 5
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Налоговые льготы для ИТ-компаний 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Известия ИД 59 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763821, в очереди разбора - 667508.
Создано именных указателей - 46354.
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