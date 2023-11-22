«Ростелеком» потребовал удалить из реестра ПО известную мобильную ОС за связь с Android. Это прямой конкурент «Авроры»

Из реестра российского ПО по инициативе «Ростелекома» может исчезнуть прямой конкурент «Авроры» – мобильная платформа «Ред ОС М». Эта платформа основана на открытой версии Android, на что и жалуется «Ростелеком», однако и сама «Аврора» имеет иностранные корни – у ее истоков стоят граждане страны, которая ввела против России многочисленные санкции.

Расчистить место для «Авроры»

Оператор связи «Ростелеком» направил в Минцифры просьбу о проведении проверки правомерности размещения в реестре российского ПО мобильной операционной системы «Ред ОС М», пишет «Коммерсант». Оператор усомнился в ее «отечественности», поскольку в основе этой системы лежит бесплатная и полностью открытая версия ОС Android – Android Open Source Project (AOSP).

«Ред ОС М» – это детище компании «Ред софт», более известной другой своей системой – настольной (и серверной) «Ред ОС». Как сообщал CNews, с осени 2023 г. реестр российского ПО базируется именно на «Ред ОС».

Интересы «Ред софт» и «Ростелекома» пересекаются – они являются конкурентами на рынке мобильных операционных систем, так в списке многочисленных активов последнего числится ОС «Аврора». Он владеет ее разработчиком – компанией «Открытая мобильная платформа».

Фото: Alexander London / Unsplash AOSP используется не только в «Ред ОС М». Если инициатива «Ростелекома» сработает, «прилететь» может и другим разработчикам

По словам источников издания, «Ростелеком» направил в Минцифры не просто просьбу, а полноценную жалобу на включение в реестр мобильной «Ред ОС М». Получателем числится экспертный совет при министерстве. В Минцифры подтвердили запрос оператора на проведение проверки, добавив, то он находится на рассмотрении.

Задержка длиною в месяц

Точная дата подачи «Ростелекомом» жалобы на присутствие «Ред ОС М» в реестре Минпромторга на момент выхода материала не раскрывалась, но известно о ней стало спустя около месяца с момента попадания этой платформы в реестр. Дата добавления – 18 октября 2023 г.

Система была внесена в реестр на основании поручения Минцифры по протоколу заседания экспертного совета №650пр от 6 октября 2023 г. Для сравнения, «Аврора» числился в реестре с 5 сентября 2016 г.

По информации «Коммерсанта», в числе участников экспертного совета был Роман Мылицын, на момент участия в совете занимавший пост главы отдела перспективных исследований в ПАО «Группа Астра», разработчике настольной ОС Astra Linux и мобильной Astra Linux Mobile.

Как сообщили CNews представители «Группы Астра», Мылицын выдал заключение, согласно которому «разработка приложений под AOSP предполагает работу с инструментами Google – Android SDK (Software Development Kit), которое можно использовать только при условии получения лицензии от американской корпорации».

«Лицензионное соглашение на Android SDK ограничивает возможность его применения за пределами экосистемы Google, так как это нарушает американское законодательство и санкционные ограничения», – заявил Роман Мылицын, подчеркнув, что «Ред ОС М» не соответствует требованиям реестра отечественного ПО ввиду того, что по его же правилам в него не могут быть включены программы, которые имеют ограничения со стороны других государств. «В этой связи необходимо удалить приложение RedOSmode (из «Ред ОС М») и изменить документацию на продукт», -- говорилось в заключении.

При этом в «Группе Астра» уточнили изданию, что представители «Ред софта» во время заседания экспертного совета доказали, что при разработке приложения RedOSmode в «Ред ОС М» не использовали Android SDK. Доказательством служила соответствующая документация.

Частичка США в российских ОС

Если разобраться, то подавляющее большинство современных настольных российских операционных систем так или иначе содержат наработки граждан и компаний из других стран мира. Примеров можно привести десятки, но все их можно обобщить всего одним словом – Linux.

Linux – это основа почти всех российских десктопных ОС, а у его истоков стоит человек, имеющий гражданство двух стран, крайне негативно настроенных против России в связи с событиями февраля 2022 г. Создатель Linux – это Линус Торвальдс (Linus Torvalds), с рождения имеющий гражданство Финляндии и с 2010 г. располагающий американским паспортом.

Над Linux трудится международное сообщество разработчиков. Код его ядра полностью открыт и совершенствуется специалистами из разных стран мира, включая Россию и США. AOSP – это тоже Open Source-инициатива, но за ней стоит не конкретный человек, как в случае с Linux, а компания Google. На базе AOSP создаются, помимо прочего, кастомные прошивки для мобильных устройств, а также полноценные операционные системы.

Немного истории

«Аврора», разрабатываемая силами компании «Открытая мобильная платформа», несмотря на ее позиционирование, не является исконно отечественной. История этой системы началась в марте 2011 г. в Финляндии, когда бывшими сотрудниками Nokia была основана компания Jolla.

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Фирма сразу приступила к разработке собственной мобильной ОС. Она получила название Sailfish OS и базировалась на другой системе – MeeGo, которая сама по себе является одним из многочисленных дистрибутивов Linux.

Позже на основе Sailfish OS была создана отечественная защищенная Sailfish OS RUS. C февраля 2019 г. Sailfish OS RUS известна как «Аврора», а Ростелеком владеет ею с марта 2018 г., когда в его собственности оказалось 75% акций «Открытой мобильной платформы».

Как сообщили CNews представители «Открытой мобильной платформы», в настоящий момент« вся разработка и сборка всех продуктов ОМП идет в России на серверах, расположенных в России, с кодом, который разработан в России».

Возможна цепная реакция

На конец ноября 2023 г. в реестре отечественного ПО было немало программ, в той или иной степени связанных с ОС Android. В первую очередь это, конечно, Android-версии российских сервисов, например, редакция CNews обнаружила в этом перечне приложения «Яндекс музыка», «Яндекс диск», «Одноклассники», антивирусы «Касперский» и Dr. Web и многое другое.

Также в реестре есть и полноценные операционные системы, базирующиеся на Android, одна из них – это ATOL OS. Она числится в реестре с 13 ноября 2023 г.

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Согласно описанию на сайте разработчика (ООО «Атол»), ATOL OS — это операционная система, которая создавалась специалистами «Атол» на основе Android специально для терминалов сбора данных (ТСД). Эта система «предназначена для того, чтобы ТСД работали стабильно и без сложных настроек поддерживали ввод с физической клавиатуры, сканирование товара и другие функции, нехарактерные для систем Android, но необходимые бизнесу», указано на сайте.

В основе ATOL OS – все тот же проект AOSP, в данном случае версий 7, 10 и 11. «Это значит, что ATOL OS использует базовые функции Android, но дополняет их своими, необходимыми для ТСД», – утверждают разработчики, добавляя, что ATOL OS – это полностью российская разработка.