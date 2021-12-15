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АТОЛ ГК Автоматизация Торговли и Логистики

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики

АТОЛ (сокр. от «Автоматизация Торговли и Логистики») – одна из технологических компаний России, предлагающих решения для автоматизации бизнеса в самых разных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, транспорт, ЖКХ и пр. 


15.12.2021 «Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина
29.11.2021 «Атол» выпустила приложение для считывания QR-кодов о вакцинации
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров
13.08.2021 Клиенты Райффайзенбанка смогут получать чеки по электронным платежам через сервис «Атол онлайн»
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»
17.12.2020 Консорциум «Вычислительная техника» и «Атол» объединяют усилия для развития радиоэлектронной промышленности
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro
10.03.2020 «Атол» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке
03.03.2020 «Атол» представил программные решения Artix с цифровым помощником Heado
27.02.2020 «Атол» и «Лаборатория маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке
21.02.2020 «Атол» запустил производство онлайн-касс для крупных ритейлеров
19.02.2020 В «Атоле» назначен исполнительный директор
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro»
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией
11.12.2019 «Атол» представила новое решение для транспорта в соответствии с 54-Ф3
10.12.2019 «Атол» предложил новое решение для транспорта
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой
08.04.2019 «Атол» предлагает переход на ПО Frontol xPOS 3.0 за 1 рубль
27.03.2019 «Атол» представила сканеры для быстрой работы с маркировкой
20.02.2019 «АТОЛ» начал применять открытый стандарт «1С» в кассовом ПО
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05
11.10.2018 1C, АТОЛ и ЦРПТ подключают к маркировке больницы
10.08.2018 «Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix
08.08.2018 «Атол» и «Казначей» готовят совместное решение для владельцев торговых автоматов
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой»
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
25.04.2018 «АТОЛ» инвестирует в разработчика облачных решений для малого бизнеса
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10
22.03.2018 «АТОЛ» представила новую онлайн-кассу «АТОЛ 92Ф»
01.03.2018 «Атол» сообщила о начале продаж первого в России ньюджера
15.02.2018 АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев
29.01.2018 «Атол» и «1С» представили кассовый комплект для мобильной торговли
07.12.2017 «Атол» и «1С» представили решение для автоматизации малых и микропредприятий

Публикаций - 188, упоминаний - 205

АТОЛ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 443 38
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 35
6072 33
1С-ИжТиСи 5461 32
Эвотор - Evotor 132 28
Softline - Софтлайн 1870 17
Штрих-М НТЦ 42 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 13
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Крок - Croc 1616 10
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 8
МойСклад - Логнекс 93 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 7
Robokassa - Робокасса 44 7
ОФД-Я - Ярус 21 7
Такском - Taxcom 201 6
СКБ Контур 745 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
RetailCRM 23 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 90 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 5
Программный продукт ГК 3960 5
Intel Corporation 11262 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 9 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Navitel - Навител Навигатор 288 5
Айтеко - iTeco 915 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Microsoft Corporation 22497 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 4
1С-Рарус 742 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
X5 Group 709 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 7
Ростех - Вертолеты России 149 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Auchan Holding - Ашан 184 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 5
X5 Group - Перекрёсток 340 5
Visa International 1809 5
Почта России ПАО 1853 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 4
ВТБ Страхование 61 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Роснефть НК 434 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 3
Дикси - Сеть магазинов 108 3
Технология здоровья 8 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Альфа-Банк 1476 3
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 2
Qiwi 878 2
Старрус - Starrys 7 2
Спортмастер 134 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 2
АвтоВАЗ 188 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 110 2
Avito - Авито 237 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 66
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
Правительство РФ 8292 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Роскачество - Российская система качества 22 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 24 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 53 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
Правительство Москвы 1640 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 69
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 22
Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 61 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 17
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 11
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 210 11
Website - Вебсайт 9736 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 10
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 385 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 9
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 28 8
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RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 8
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
АТОЛ Онлайн-кассы 56 46
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 20
Google Android 11959 17
АТОЛ Frontol 26 12
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 10
Microsoft Windows 10 11713 9
Linux OS 7669 9
Эвотор ОФД 10 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 7
1С:Бухгалтерия 647 6
Simtech CS-Cart 13 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 7 5
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 28 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 7 5
АТОЛ Frontol Xpos 6 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 5
1С:Розница 70 5
МТС Cloud - CloudMTS 158 5
Apple iOS 6422 4
1С:Мобильная касса 13 4
Apple Pay 427 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Kaspersky OS 44 3
Технология здоровья - Медкарта 24 6 3
UMI.CMS 60 3
Эвотор - серия смарт-терминалов 14 3
WordPress 194 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 48 3
1С:Касса 7 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 37 2
Модульбанк - Модулькасса 16 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 22 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Макаров Алексей 55 36
Русинова Юлия 21 21
Носова Юлия 12 11
Колчина Оксана 11 11
Романенко Андрей 85 9
Ларькин Максим 26 7
Румянцев Антон 47 6
Болмосов Эдуард 6 6
Рудычева Наталья 89 5
Бударин Андрей 9 4
Сорокин Александр 5 4
Коллегов Иван 4 4
Путин Владимир 2542 4
Харитонов Александр 53 4
Лиманский Олег 4 3
Заржецкий Александр 31 3
Емельченков Сергей 87 3
Рахимбердиев Аскар 32 3
Покровский Иван 67 3
Соколов Артем 32 3
Мишустин Михаил 376 3
Бойко Андрей 37 2
Махсон Михаил 14 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Кириллов Андрей 8 2
Скрынский Василий 3 2
Смирнов Дмитрий 67 2
Тикуркин Максим 37 2
Гузовский Денис 27 2
Казак Максим 161 2
Легостаева Светлана 30 2
Юсупов Реваз 23 2
Сыкулев Андрей 67 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Силуанов Антон 56 2
Шипов Савва 74 2
Аниканова Мария 3 2
Беляков Александр 6 2
Нинбург Александр 2 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 8
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Арктика - Арктический регион 387 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 343 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 354 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 266 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 3
Россия - ЦФО - Калужская область 767 3
Ближний Восток 2549 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 176 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 2
Европа Восточная 2927 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 73
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 65
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 20
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 18
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
Табачная промышленность - Табак 89 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
ПСН - Патентная система налогообложения 20 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
ФФД - формат фискальных документов 9 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 3
Федеральное законодательство 1944 3
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 7 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 75 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 233 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Эргономика 840 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 72 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Ведомости 375 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Российская газета 228 1
CNews TV 524 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 21
CNews Инновация года - награда 41 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 6
CNews Fast рейтинг 37 3
CNews SaaS рейтинг 22 3
Gartner - Гартнер 3301 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
CNews AWARDS - награда 347 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 79534.
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