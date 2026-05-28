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АТОЛ ГК Автоматизация Торговли и Логистики
АТОЛ (сокр. от «Автоматизация Торговли и Логистики») – одна из технологических компаний России, предлагающих решения для автоматизации бизнеса в самых разных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, транспорт, ЖКХ и пр. Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр.
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СОБЫТИЯ
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|28.05.2026
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«Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей
«Атол» анонсировал запуск кассового сервера Frontol Cloud — платформы для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей. Решение предназначено для удалённой настройки кас
|22.05.2026
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Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга
области интернет-рекламы, расширила пул внешних источников данных в своей программатик-платформе. В рамках обновления Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателям дополнять базовые аудиторные сегменты данными о подтвержденных покупках и транза
|14.05.2026
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«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры
Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серве
|30.03.2026
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«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol
Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма вери
|12.03.2026
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«Атол» назначила коммерческим директором Антона Мордвинова
Компания «Атол» объявила о назначении Антона Мордвинова на должность коммерческого директора. В новой р
|20.02.2026
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«Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России
«Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройствами самообслуживания клиентов, в том числе терминалами «Атол». Поставки оборудования охватили более 30 регионов России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Атол». Дочерние предприятия «Роснефти» приобрели более 1 тыс. касс самообслу
|02.02.2026
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«Атол» внедрила ИИ-распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания
Компания «Атол» внедрила систему видеораспознавания весовых товаров в программное обеспечение для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Функциональность доступна с версии 1.3.4 и использует технологи
|21.01.2026
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«Атол» добавил цифровую верификацию возраста через Max на кассы самообслуживания
«Атол» реализовал функции подтверждения возраста покупателей с использованием цифрового ID в мессенджере Max в программном обеспечении для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Новая возможн
|05.12.2025
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Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол»
Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновления инфраструкту
|01.12.2025
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«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО
«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД н
|07.11.2025
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«Атол» добавил автообновление в кассовое ПО Frontol
«Атол» внедрил автоматическое обновление для кассового программного обеспечения Frontol и Frontol Mark Unit. Пользователям больше не нужно вручную отслеживать выход новых релизов, скачивать дист
|10.10.2025
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«Группа Астра» и «Атол» расширяют линейку совместимых устройств для финансового сектора
«Группа Астра» и «Атол» подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на масштабное расширение линейки оборудования для автоматизации бизнеса, совместимого с отечественной операционной системой Astra
|10.09.2025
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Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол»
Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптиро
|05.09.2025
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«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»
«Атол» объявляет о подтверждении совместимости нового POS-терминала «Атол» Optima 8 с системой программ «1С:Предприятие 8» в операционной системе Win 10. Сертификат, выданный по итогам те
|25.08.2025
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Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»
Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность
|25.08.2025
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Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»
Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность
|09.07.2025
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POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»
POS-терминалы «Атол Нео» 15/16 и «Атол Макс» 15/16 v2 официально признаны совместимыми с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционной системе Win 10. Об этом CNews сообщили представит
|01.07.2025
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«Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию
Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облач
|14.05.2025
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«Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов
«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позвол
|18.04.2025
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Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок»
«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге бы
|25.03.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»
терного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимо
|18.02.2025
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Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom
«Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегич
|27.01.2025
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Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин
«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического уп
|22.01.2025
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«Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад
Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол Онлайн», проанализировав возвраты товаров за ноябрь 2024 – январь 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Больше других в процентном соотношении отказывались от карнав
|20.01.2025
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Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак
StormWall, эксперт в области защиты бизнеса от DDoS-атак, в сотрудничестве с дата-центром и интегратором облачных решений Oxygen внедрила комплексную защиту от DDoS-атак в «Атол». Компания интегрировала новый сервис в среду разработки ПО и оборудования для торговли, которое используется на территории всей России. Об этом CNews сообщили представители StormWall. Сот
|25.12.2024
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«Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки
ИТ-компания «Атол» объявила о запуске пилотных продаж нового смарт-терминала СТБ 6. Он оснащен высокопроизводительным механизмом, обеспечивающим скорость печати чека до 100 мм/с. Это позволит сократить врем
|23.12.2024
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«Атол» объявил о смене акционера компании
«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявил о завершении сделки по
|23.12.2024
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Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол»
Новый собственник «Атол» Основатели и акционеры разработчика онлайн-касс и ПО для автоматизации торговли «Ато
|26.11.2024
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«Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси»
«Атол», российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации бизнеса выиграла
|07.11.2024
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АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования
АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эт
|15.10.2024
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«Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО
«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации
|14.10.2024
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Программные обеспечения «Атол» готовы к новому этапу разрешительного режима
Компания «Атол», разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает о готовности своих программных обеспечений Sigma и Frontol, а также всей линейки устройств к новом
|26.09.2024
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Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички
Банк «Русский Стандарт» и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявляют о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Новая функциональность доступна всем п
|27.08.2024
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«Атол» обеспечивает стабильность работы своих решений в новых условиях
Введенные в отношении «Атол» санкции не повлияют на бесперебойность работы и качество предоставляемых решений и сервисов компании. Все действующие обязательства перед партнерами и клиентами будут исполнены в срок. Пр
|21.08.2024
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АТОЛ подготовил свои ПО к новым требованиям маркировки
Компания АТОЛ, разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает
|02.08.2024
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Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры
Компания «Нобилис» интегрировали оборудование «Атол» в автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья. Благодаря этому стало возможным быстро проводить медицинский осмотр водителей, отправляющихся в рейс, на смену и по их заверш
|30.07.2024
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Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор»
ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тект
|26.07.2024
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Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол»
ИТ-компания «Атол» внедрила свои кассовые терминалы самообслуживания в сети ресторанов ItalianPizza. Внедрением работы нового оборудования на в торговых точках в сети занимался партнер «Атол» — компа
|22.07.2024
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BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ
ИТ-компания АТОЛ интегрировала собственное программное обеспечение SIGMA и платежную платформу «АТОЛ
|03.07.2024
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«Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов
«Атол Pay» запустил обратный эквайринг на смарт-терминалах линейки СТБ-5. Новый продукт расширит функционал и даст возможность охватывать разные сферы бизнеса. Об этом CNews сообщили представите
АТОЛ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Алексей 69 37
|Русинова Юлия 24 24
|Вааг Игорь 20 17
|Романенко Андрей 94 12
|Носова Юлия 13 12
|Колчина Оксана 11 11
|Ларькин Максим 26 8
|Лиманский Олег 8 8
|Володин Роман 32 8
|Мишустин Михаил 787 7
|Румянцев Антон 47 6
|Панов Андрей 11 6
|Покровский Иван 136 6
|Болмосов Эдуард 6 6
|Рудычева Наталья 95 6
|Краснопольский Алексей 16 6
|Харитонов Александр 69 5
|Лавров Владимир 111 5
|Тарантасов Геннадий 16 5
|Предыбайло Вячеслав 28 4
|Бударин Андрей 12 4
|Емельченков Сергей 141 4
|Коллегов Иван 4 4
|Легостаева Светлана 96 4
|Сорокин Александр 9 4
|Капацевич Сергей 4 4
|Макарова Ирина 7 4
|Путин Владимир 3454 4
|Соколов Артем 56 3
|Шпак Василий 279 3
|Заржецкий Александр 37 3
|Лебедев Андрей 13 3
|Пелин Андрей 5 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Рахимбердиев Аскар 45 3
|Исаев Дмитрий 58 3
|Зеленько Игорь 12 3
|Канин Владимир 10 3
|Востриков Анатолий 3 3
|Фокеев Михаил 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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