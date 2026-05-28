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АТОЛ ГК Автоматизация Торговли и Логистики

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики

АТОЛ (сокр. от «Автоматизация Торговли и Логистики») – одна из технологических компаний России, предлагающих решения для автоматизации бизнеса в самых разных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, транспорт, ЖКХ и пр.  Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр.

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в качестве ответчика (2) на сумму 64 369 183 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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28.05.2026 «Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей

«Атол» анонсировал запуск кассового сервера Frontol Cloud — платформы для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей. Решение предназначено для удалённой настройки кас
22.05.2026 Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга

области интернет-рекламы, расширила пул внешних источников данных в своей программатик-платформе. В рамках обновления Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателям дополнять базовые аудиторные сегменты данными о подтвержденных покупках и транза
14.05.2026 «Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры

Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серве
30.03.2026 «Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol

Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма вери
12.03.2026 «Атол» назначила коммерческим директором Антона Мордвинова

Компания «Атол» объявила о назначении Антона Мордвинова на должность коммерческого директора. В новой р
20.02.2026 «Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России

«Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройствами самообслуживания клиентов, в том числе терминалами «Атол». Поставки оборудования охватили более 30 регионов России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Атол». Дочерние предприятия «Роснефти» приобрели более 1 тыс. касс самообслу
02.02.2026 «Атол» внедрила ИИ-распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания

Компания «Атол» внедрила систему видеораспознавания весовых товаров в программное обеспечение для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Функциональность доступна с версии 1.3.4 и использует технологи
21.01.2026 «Атол» добавил цифровую верификацию возраста через Max на кассы самообслуживания

«Атол» реализовал функции подтверждения возраста покупателей с использованием цифрового ID в мессенджере Max в программном обеспечении для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Новая возможн
05.12.2025 Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол»

Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновления инфраструкту
01.12.2025 «Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО

«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД н
07.11.2025 «Атол» добавил автообновление в кассовое ПО Frontol

«Атол» внедрил автоматическое обновление для кассового программного обеспечения Frontol и Frontol Mark Unit. Пользователям больше не нужно вручную отслеживать выход новых релизов, скачивать дист
10.10.2025 «Группа Астра» и «Атол» расширяют линейку совместимых устройств для финансового сектора

«Группа Астра» и «Атол» подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на масштабное расширение линейки оборудования для автоматизации бизнеса, совместимого с отечественной операционной системой Astra
10.09.2025 Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол»

Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптиро
05.09.2025 «Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8»

«Атол» объявляет о подтверждении совместимости нового POS-терминала «Атол» Optima 8 с системой программ «1С:Предприятие 8» в операционной системе Win 10. Сертификат, выданный по итогам те
25.08.2025 Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»

Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность
25.08.2025 Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»

Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность
09.07.2025 POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8»

POS-терминалы «Атол Нео» 15/16 и «Атол Макс» 15/16 v2 официально признаны совместимыми с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционной системе Win 10. Об этом CNews сообщили представит
01.07.2025 «Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию

Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облач
14.05.2025 «Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов

«Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позвол
18.04.2025 Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок»

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге бы
25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»

терного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимо
18.02.2025 Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom

«Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегич
27.01.2025 Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин

«Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического уп
22.01.2025 «Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад

Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол Онлайн», проанализировав возвраты товаров за ноябрь 2024 – январь 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Больше других в процентном соотношении отказывались от карнав
20.01.2025 Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак

StormWall, эксперт в области защиты бизнеса от DDoS-атак, в сотрудничестве с дата-центром и интегратором облачных решений Oxygen внедрила комплексную защиту от DDoS-атак в «Атол». Компания интегрировала новый сервис в среду разработки ПО и оборудования для торговли, которое используется на территории всей России. Об этом CNews сообщили представители StormWall. Сот
25.12.2024 «Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки

ИТ-компания «Атол» объявила о запуске пилотных продаж нового смарт-терминала СТБ 6. Он оснащен высокопроизводительным механизмом, обеспечивающим скорость печати чека до 100 мм/с. Это позволит сократить врем
23.12.2024 «Атол» объявил о смене акционера компании

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявил о завершении сделки по

23.12.2024 Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол»

Новый собственник «Атол» Основатели и акционеры разработчика онлайн-касс и ПО для автоматизации торговли «Ато
26.11.2024 «Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси»

«Атол», российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации бизнеса выиграла
07.11.2024 АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования

АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эт
15.10.2024 «Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации
14.10.2024 Программные обеспечения «Атол» готовы к новому этапу разрешительного режима

Компания «Атол», разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает о готовности своих программных обеспечений Sigma и Frontol, а также всей линейки устройств к новом
26.09.2024 Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички

Банк «Русский Стандарт» и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявляют о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Новая функциональность доступна всем п
27.08.2024 «Атол» обеспечивает стабильность работы своих решений в новых условиях

Введенные в отношении «Атол» санкции не повлияют на бесперебойность работы и качество предоставляемых решений и сервисов компании. Все действующие обязательства перед партнерами и клиентами будут исполнены в срок. Пр
21.08.2024 АТОЛ подготовил свои ПО к новым требованиям маркировки

Компания АТОЛ, разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает
02.08.2024 Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры

Компания «Нобилис» интегрировали оборудование «Атол» в автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья. Благодаря этому стало возможным быстро проводить медицинский осмотр водителей, отправляющихся в рейс, на смену и по их заверш
30.07.2024 Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор»

ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тект
26.07.2024 Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол»

ИТ-компания «Атол» внедрила свои кассовые терминалы самообслуживания в сети ресторанов ItalianPizza. Внедрением работы нового оборудования на в торговых точках в сети занимался партнер «Атол» — компа
22.07.2024 BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ

ИТ-компания АТОЛ интегрировала собственное программное обеспечение SIGMA и платежную платформу «АТОЛ

03.07.2024 «Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов

«Атол Pay» запустил обратный эквайринг на смарт-терминалах линейки СТБ-5. Новый продукт расширит функционал и даст возможность охватывать разные сферы бизнеса. Об этом CNews сообщили представите

Публикаций - 321, упоминаний - 397

АТОЛ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 56
9594 52
Эвотор - Evotor 231 51
Softline - Софтлайн 3743 33
Штрих-М НТЦ 65 25
Ростелеком 10948 24
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 20
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
iiko - айко 62 14
Крок - Croc 1964 13
1С-Битрикс - Bitrix 675 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Такском - Taxcom 256 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Тензор 173 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
МойСклад - Логнекс 124 9
Yandex - Яндекс 9215 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 8
Robokassa - Робокасса 54 8
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 7
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 7
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 7
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 7
АТОЛ девайс 7 7
Microsoft Corporation 25774 7
Intel Corporation 12811 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 42
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Ростех - Вертолеты России 180 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
X5 Group - Перекрёсток 640 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 7
Почта России ПАО 2370 7
Альфа-Банк 1979 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 5
Visa International 1993 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ВТБ Страхование 61 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Мария РА ТС - торговая сеть 26 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 147
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 119
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 80
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 71
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 51
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 45
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 42
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
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АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 87
АТОЛ Frontol 65 43
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 35
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 25
Google Android 15243 24
Linux OS 11533 19
Microsoft Windows 2000 8678 17
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 15 15
Microsoft Windows 16882 15
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 8
UCS R-Keeper 73 8
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 8
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 8
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 8
1С:Розница 110 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 7
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 7 7
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 7
АТОЛ - АТОЛ ОС ATOL OS 6 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 5
Simtech CS-Cart CMS 14 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
Apple Pay 519 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Qsoft - amoCRM 154 4
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 4
Макаров Алексей 69 37
Русинова Юлия 24 24
Вааг Игорь 20 17
Романенко Андрей 94 12
Носова Юлия 13 12
Колчина Оксана 11 11
Ларькин Максим 26 8
Лиманский Олег 8 8
Володин Роман 32 8
Мишустин Михаил 787 7
Румянцев Антон 47 6
Панов Андрей 11 6
Покровский Иван 136 6
Болмосов Эдуард 6 6
Рудычева Наталья 95 6
Краснопольский Алексей 16 6
Харитонов Александр 69 5
Лавров Владимир 111 5
Тарантасов Геннадий 16 5
Предыбайло Вячеслав 28 4
Бударин Андрей 12 4
Емельченков Сергей 141 4
Коллегов Иван 4 4
Легостаева Светлана 96 4
Сорокин Александр 9 4
Капацевич Сергей 4 4
Макарова Ирина 7 4
Путин Владимир 3454 4
Соколов Артем 56 3
Шпак Василий 279 3
Заржецкий Александр 37 3
Лебедев Андрей 13 3
Пелин Андрей 5 3
Боровиков Игорь 137 3
Рахимбердиев Аскар 45 3
Исаев Дмитрий 58 3
Зеленько Игорь 12 3
Канин Владимир 10 3
Востриков Анатолий 3 3
Фокеев Михаил 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Казахстан - Республика 6047 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Европа 24962 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 205
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 61
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 54
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1127 27
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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