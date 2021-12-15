АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики

АТОЛ (сокр. от «Автоматизация Торговли и Логистики») – одна из технологических компаний России, предлагающих решения для автоматизации бизнеса в самых разных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, транспорт, ЖКХ и пр.