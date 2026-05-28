АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики

«Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей «Атол» анонсировал запуск кассового сервера Frontol Cloud — платформы для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей. Решение предназначено для удалённой настройки кас

Hybrid Platform обновила интеграции с АТОЛ, Магнитом, X5 Dialog и «МегаФоном» для повышения точности таргетинга области интернет-рекламы, расширила пул внешних источников данных в своей программатик-платформе. В рамках обновления Hybrid Platform интегрирована с решениями для автоматизации торговли разработчика АТОЛ, ритейлерами Магнит и X5 Dialog, а также оператором связи «МегаФон». Эти изменения позволяют рекламодателям дополнять базовые аудиторные сегменты данными о подтвержденных покупках и транза

«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серве

«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма вери

«Атол» назначила коммерческим директором Антона Мордвинова Компания «Атол» объявила о назначении Антона Мордвинова на должность коммерческого директора. В новой р

«Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России «Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройствами самообслуживания клиентов, в том числе терминалами «Атол». Поставки оборудования охватили более 30 регионов России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Атол». Дочерние предприятия «Роснефти» приобрели более 1 тыс. касс самообслу

«Атол» внедрила ИИ-распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания Компания «Атол» внедрила систему видеораспознавания весовых товаров в программное обеспечение для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Функциональность доступна с версии 1.3.4 и использует технологи

«Атол» добавил цифровую верификацию возраста через Max на кассы самообслуживания «Атол» реализовал функции подтверждения возраста покупателей с использованием цифрового ID в мессенджере Max в программном обеспечении для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Новая возможн

Сеть магазинов «Жизньмарт» автоматизировала более 300 торговых точек с помощью POS-терминалов «Атол» Сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», насчитывающая более 300 торговых точек в разных регионах России, завершила этап автоматизации кассовых зон с использованием POS-терминалов «Атол». Решение позволило ускорить обслуживание покупателей, повысить стабильность работы кассовых систем и улучшить визуальную привлекательность торговых точек. В рамках обновления инфраструкту

«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО «Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД н

«Атол» добавил автообновление в кассовое ПО Frontol «Атол» внедрил автоматическое обновление для кассового программного обеспечения Frontol и Frontol Mark Unit. Пользователям больше не нужно вручную отслеживать выход новых релизов, скачивать дист

«Группа Астра» и «Атол» расширяют линейку совместимых устройств для финансового сектора «Группа Астра» и «Атол» подписали новое соглашение о сотрудничестве, направленное на масштабное расширение линейки оборудования для автоматизации бизнеса, совместимого с отечественной операционной системой Astra

Сеть магазинов «Пив&Ко» автоматизировала процессы с помощью решений «Атол» Компания «Атол» объявляет об автоматизации сети магазинов разливного и бутылочного пива «Пив&Ко». В рамках проекта было внедрено программное обеспечение Frontol, что позволило компании полностью адаптиро

«Атол» Optima 8 получил сертификат совместимости с «1С:Предприятие 8» «Атол» объявляет о подтверждении совместимости нового POS-терминала «Атол» Optima 8 с системой программ «1С:Предприятие 8» в операционной системе Win 10. Сертификат, выданный по итогам те

Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах» Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность

Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах» Компания «Атол» представила новую функцию для пользователей смарт-терминалов Sigma. Теперь клиенты компании могут интегрировать онлайн-запись в свои организации с «Яндекс Картами». Новая функциональность

POS-терминалы «Атол Нео» и «Макс» получили сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» POS-терминалы «Атол Нео» 15/16 и «Атол Макс» 15/16 v2 официально признаны совместимыми с системой программ «1С:Предприятие 8» для работы в операционной системе Win 10. Об этом CNews сообщили представит

«Атол Онлайн» и «1С» запустили официальную интеграцию Сервис облачной фискализации «Атол Онлайн» и компания «1С» объявляют о запуске официальной интеграции. Теперь пользователи программ «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Розница» (релиз 3.0.9 и выше) могут подключаться к облач

«Атол Онлайн» запустил интеграцию с ГИИС ДМДК: новый шаг к соблюдению законодательства в сфере оборота драгоценных металлов «Атол Онлайн» объявил об интеграции облачных касс с Государственной интегрированной информационной системой контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Это позвол

Оборудование «Атол» помогает в обслуживании клиентов сети ресторанов «Теремок» «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, стал поставщиком оборудования сети быстрого питания «Теремок». В рамках этого проекта 150 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге бы

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» терного оборудования, ПО и решений в области информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, подтвердили совместимо

Облачные кассы «Атол Онлайн» помогают обслуживать клиентов BetBoom «Атол», разработчик решений для торговли, с радостью сообщает о внедрении 450 облачных касс «Атол Онлайн» для обслуживания клиентов известного российского букмекера BetBoom. Это стратегич

Директором «Атол Онлайн» и «Атол Pay» назначен Андрей Пелин «Атол» объявляет о назначении Андрея Пелина на должность директора бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay». Андрей обладает более чем 15-летним опытом в области стратегического уп

«Атол»: каждый четырнадцатый новогодний товар вернулся на склад Каждый четырнадцатый (7%) новогодний товар, купленный онлайн, вернули продавцу. Такие данные получили аналитики «Атол Онлайн», проанализировав возвраты товаров за ноябрь 2024 – январь 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Атол». Больше других в процентном соотношении отказывались от карнав

Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак StormWall, эксперт в области защиты бизнеса от DDoS-атак, в сотрудничестве с дата-центром и интегратором облачных решений Oxygen внедрила комплексную защиту от DDoS-атак в «Атол». Компания интегрировала новый сервис в среду разработки ПО и оборудования для торговли, которое используется на территории всей России. Об этом CNews сообщили представители StormWall. Сот

«Атол» запускает продажи нового смарт-терминала СТБ 6 собственной разработки ИТ-компания «Атол» объявила о запуске пилотных продаж нового смарт-терминала СТБ 6. Он оснащен высокопроизводительным механизмом, обеспечивающим скорость печати чека до 100 мм/с. Это позволит сократить врем

«Атол» объявил о смене акционера компании «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявил о завершении сделки по

Продан крупный российский производитель кассового оборудования «Атол» Новый собственник «Атол» Основатели и акционеры разработчика онлайн-касс и ПО для автоматизации торговли «Ато

«Атол» помогает в автоматизации торговых точек и складов сети «Дикси» «Атол», российский разработчик и производитель оборудования для автоматизации бизнеса выиграла

АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эт

«Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации

Программные обеспечения «Атол» готовы к новому этапу разрешительного режима Компания «Атол», разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает о готовности своих программных обеспечений Sigma и Frontol, а также всей линейки устройств к новом

Банк «Русский Стандарт»: клиентам «Атол» доступен прием платежей через СБП с помощью NFC-таблички Банк «Русский Стандарт» и «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, объявляют о запуске сервиса приема платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Новая функциональность доступна всем п

«Атол» обеспечивает стабильность работы своих решений в новых условиях Введенные в отношении «Атол» санкции не повлияют на бесперебойность работы и качество предоставляемых решений и сервисов компании. Все действующие обязательства перед партнерами и клиентами будут исполнены в срок. Пр

АТОЛ подготовил свои ПО к новым требованиям маркировки Компания АТОЛ, разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает

Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры Компания «Нобилис» интегрировали оборудование «Атол» в автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья. Благодаря этому стало возможным быстро проводить медицинский осмотр водителей, отправляющихся в рейс, на смену и по их заверш

Кассы самообслуживания АТОЛ помогают обслуживать клиентов сети магазинов автозапчастей «Тектор» ИТ-компания АТОЛ поставила свои кассы самообслуживания модели 4210 для сети магазинов автозапчастей «Тект

Сеть ресторанов ItalianPizza выбрала кассы самообслуживания «Атол» ИТ-компания «Атол» внедрила свои кассовые терминалы самообслуживания в сети ресторанов ItalianPizza. Внедрением работы нового оборудования на в торговых точках в сети занимался партнер «Атол» — компа

BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ ИТ-компания АТОЛ интегрировала собственное программное обеспечение SIGMA и платежную платформу «АТОЛ