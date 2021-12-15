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АТОЛ ГК Автоматизация Торговли и Логистики
АТОЛ (сокр. от «Автоматизация Торговли и Логистики») – одна из технологических компаний России, предлагающих решения для автоматизации бизнеса в самых разных отраслях экономики, включая розничную торговлю, e-commerce, логистику, транспорт, ЖКХ и пр.
АТОЛ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 55 36
|Русинова Юлия 21 21
|Носова Юлия 12 11
|Колчина Оксана 11 11
|Романенко Андрей 85 9
|Ларькин Максим 26 7
|Румянцев Антон 47 6
|Болмосов Эдуард 6 6
|Рудычева Наталья 89 5
|Бударин Андрей 9 4
|Сорокин Александр 5 4
|Коллегов Иван 4 4
|Путин Владимир 2542 4
|Харитонов Александр 53 4
|Лиманский Олег 4 3
|Заржецкий Александр 31 3
|Емельченков Сергей 87 3
|Рахимбердиев Аскар 32 3
|Покровский Иван 67 3
|Соколов Артем 32 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Бойко Андрей 37 2
|Махсон Михаил 14 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Кириллов Андрей 8 2
|Скрынский Василий 3 2
|Смирнов Дмитрий 67 2
|Тикуркин Максим 37 2
|Гузовский Денис 27 2
|Казак Максим 161 2
|Легостаева Светлана 30 2
|Юсупов Реваз 23 2
|Сыкулев Андрей 67 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Силуанов Антон 56 2
|Шипов Савва 74 2
|Аниканова Мария 3 2
|Беляков Александр 6 2
|Нинбург Александр 2 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Ведомости 375 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Российская газета 228 1
|CNews TV 524 1
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