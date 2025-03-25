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АТОЛ девайс


25.03.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» 1
15.10.2024 «Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО 1
02.08.2024 Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры 1
23.04.2024 Оборудование «Атол» совместимо с программными продуктами СБИС (SABY) 1
17.01.2024 Рыбной рынок «Москва — на волне» выбирает АТОЛ 1
26.09.2023 Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

АТОЛ девайс и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 6
MediaTek - Ralink 531 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1967 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Тензор 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1930 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 2
Моноблок - Monoblock PC 971 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9418 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20970 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 526 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8682 1
Маркировка - Marking 1090 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 505 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6202 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1222 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 967 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 1
Google Android 14130 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 10096 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 160 1
АТОЛ Jazz 2 1
АТОЛ Optima 1 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 22 1
UCS R-Keeper 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 203 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 1
Черкашин Петр 1 1
Атюшкин Василий 1 1
Разумовская Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5078 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4414 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1681 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1283 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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