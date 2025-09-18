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Auto-ID Штриховой код штрихкод штрихкодирование barcode

СОБЫТИЯ

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18.09.2025 АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигации (АСН)
25.02.2025 POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA

Компания POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA. VMC BurstScanX BTA – первый беспроводной сканер российского п
11.12.2024 Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов

План выхода из «сложной ситуации» ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора груп
07.11.2024 АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования

АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эти устройства предназначены для оптимизации бизнес-проце
20.06.2023 «Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров

Российская розничная сеть «Магнит» масштабирует применение технологии расширенного штрих-кода (РШК), который, в отличие от стандартного, содержит информацию о сроке годности то
19.06.2023 Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux

Компания Mertech, производитель торговой и банковской техники, и ГК «Астра» сообщают об успешном завершении тестирования проводных сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные скане
12.11.2021 Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов

ой эпидемиологической ситуации, ученые из Smart Engines создали технологию потокового распознавания штрих-кодов. В частности, теперь проверка QR-кодов в самолетах, поездах и магазинах, о внедре
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды

я добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих-кода, а также функции «Фокус на окне», «Преобразование

13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов

CNews: Как меняется рынок сканеров штрих-кодов, применяемых в ритейле? Алексей Орехов: Технологии штрихового кодирования существ
25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»

Merlion в рамках развития направления банковского и кассового оборудования пополнила портфель прямых дистрибуций контрактом с компанией «Штрих-М», российским разработчиком и производителем высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, который является одним из пионеров отрасли автоматизации торговли в России. Дистрибьюторско
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»

«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные реш
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов

рудничестве с российским представительством GS1. Интеграция с международной системой стандартизации штрих-кодов GS1 позволит партнерам Brandquad генерировать штрих-коды для новых продукт
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд

Сбой «Штрих-М»Фискальные регистраторы для касс «Штрих-М» испытывают сбой на территории всей России. Первыми о проблеме узнали жители Владивостока, далее она распространилась по стране по мере

18.09.2017 В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов

ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране у
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»

«Смартфин» (бренды 2сan&ibox) объявила о снижении размера эквайринговой комиссии для всех предпринимателей, пользующихся кассовым решением «ШТРИХ-М: Кассир А» в составе «POS-конструктора ШТРИХ-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих

23.12.2016 «Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0

«Штрих-М» объявила результаты тестирования возможности совместного использования кассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как р
20.10.2016 «СКБ Контур» выпустил Android-приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов

Компания «СКБ Контур» выпустила мобильное приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов. «Контур.Сканер» заменяет обычный 2D-сканер при работе с сервисом «Контур.ЕГАИС».
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies

одом, а в государственных – полис ОМС с существующим 2D-кодом. Причем карта может храниться в электронном виде даже в мобильном телефоне пациента, что сейчас очень модно. Наши сканеры умеют считывать штрихкод и с экрана телефонного аппарата. Пациент приходит в поликлинику и вместе с паспортом предъявляет в регистратуру карточку со штрихкодом или ее цифровой вариант. Считав штрихкод п
01.03.2016 «Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection

ных о фактически совершаемых производственных операциях Data Сollection с использованием технологии штрих-кодирования. Результатом стало снижение непроизводительных затрат времени в 4 раза, обе
10.12.2015 Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел

ехнологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с помощью мобильных устройств решается широчайший спектр задач. Однако, в сфере распознавания все ограничивается считыванием визиток или штрих-кодов, хотя очевидно, что это не предел возможностей. Еще 4-5 лет назад мобильный телефон существенно уступал по производительности любому компьютеру, но обладал неплохой видеокамерой. Мы
06.11.2015 Ozon.ru запустил Scan It!: свой Shazam по вещам

функция заключается в простом и мгновенном добавлении в корзину товаров Ozon.ru путем сканирования штрих-кода продукта. Scan It! – это фактически следующий этап развития функции поиска книг по
03.06.2015 X5 Retail внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV

Продовольственная розничная компания X5 Retail Group внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV (уведомление об отгрузке поставщика). Об этом CNews сообщили в компании E-COM, EDI-провайдере. По словам Вячеслава Поликарпова, руководителя направления EDI-проектов
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS»

Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе единого бортового комплекса. Таким образом владельцы транспорта получили новую возможность окупать приобретение тахографов. Цифровые тахографы «Штрих
15.12.2014 TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200

Компания TSC Auto ID Technology, Ltd. (TSC), производитель и поставщик принтеров этикеток, представила новую серию термотрансферных настольных принтеров штрих-кодов TX200. Как говорится в заявлении TSC, поступившем в редакцию CNews, новая серия TSC представлена тремя моделями принтеров: TX200 (с разрешением 203 dpi), TX300 (300 dpi) и TX600 (60
20.11.2014 «Омникомм-Сервис» будет устанавливать тахографы «Штрих-Taxo RUS»

Компания «Омникомм-Сервис» стала официальным представителем завода-изготовителя «НТЦ «Измеритель» по реализации и установке цифровых тахографов «Штрих-Taxo RUS». Став партнёром завода-изготовителя, компания получила право оказывать услуги по внедрению техники и по технической поддержке клиентов. Цифровой тахограф «Штрих-Тахо RUS»
09.10.2014 Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду»

Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-коду и быстрый поиск по штрих-коду», сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчике системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». По зад
06.08.2014 В России появился стандарт QR-кодов для платежных документов

Росстандарта» рассказали о разработке, утверждении и перспективах внедрения национального стандарта штрих-кодирования (ШК) платежных реквизитов. Основная его цель — автоматизация ввода реквизит
06.08.2014 Разработан национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов

естно с некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработал национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов, который позволяет совершать платежи быстро и без ошиб
03.07.2014 Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов

В продаже появился Mc3200, который является уже третьим поколением сканеров штрих-кодов от Motorola Solutions. Устройство предлагается ритейлерам, производителям товаров
26.03.2014 Voyager 1400g — бюджетный линейный фотосканер штрих-кодов от Honeywell

Компания «Саотрон» представила бюджетный линейный фотосканер с повышенной точностью распознавания штрих-кодов от компании Honeywell. Как говорится в заявлении «Саотрон», поступившем в редакци
19.09.2013 «Саотрон» представил новый термопринтер этикеток со штрих-кодами от Zebra

Компания Zebra вывела на российский рынок новую модель термопринтера этикеток со штрих-кодами 105SLPlus. По словам специалистов «Саотрон», новое оборудование подойдет для мар
29.07.2013 Zephyr Solutions внедрил систему штрих-кодирования на складе «Дженсер»

Автоцентр Nissan на улице Добролюбова в Москве, входящий в ГК «Дженсер», запустил оптимизированную систему штрих-кодирования склада запчастей. Реализацию проекта, включая разработку программы, взяла на себя консалтинговая ИТ-компания Zephyr Solutions. Группа компаний «Дженсер» использует систему

17.06.2013 КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты услуг по штрих-коду

«КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты наиболее востребованных населением услуг по штрих-коду. Сервис реализован в мобильной версии «Платежной книжки Plat.ru». Используя мобиль
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным

ое время.Сегодня в России, вслед за Европой, активно набирают популярность так называемые мобильные штрихкоды. В рамках этого нового поколения программ повышения лояльности покупателям вместо т
15.01.2013 Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования

нтских данных, что предоставит ритейлерам возможность не только сканировать одномерные и двухмерные штрих-коды, но также считывать информацию со смартфонов покупателей. Сканер-весы MP6000 созда
14.12.2012 Один из изобретателей штрих-кода умер в возрасте 91 года

Один из изобретателей широко используемого в розничной торговле и логистике штрих-кода Норман Джозеф Вудленд (Norman Joseph Woodland) умер в возрасте 91 года, сообщает Associated Press. Об идеи использования закодированной информации для оплаты продуктов на кассе Вудле
10.10.2012 Оплатить налоги в терминалах «Сбербанка» теперь можно по штрих-коду

Жители Алтайского края теперь смогут оплатить налоги в банкоматах и терминалах «Сбербанка» по штрих-коду с налогового уведомления. Алтайское отделение стало первым в системе «Сибирского б
07.09.2012 Киевляне теперь могут оплачивать коммунальные услуги по штрих-коду с помощью мобильных устройств

нции КП ГИВЦ нужно просто открыть на мобильном телефоне приложение «ПриватБанка» и сфотографировать штрих-код на листе квитанции. Дальше система автоматически формирует платеж в размере задолже
27.07.2012 Клиенты «Среднерусского банка» теперь могут оплатить кредит по штрих-коду

нформационно-платежных терминалах «Среднерусского банка» реализована возможность оплаты кредитов по штрих-коду. До этого клиентам для оплаты кредитов необходимо было набрать 20 цифр номера кред
13.06.2012 Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд

та с помощью мобильного устройства, а затем получить деньги через банкомат, отсканировав двухмерный штрих-код. NCR Mobile Cash Withdrawal ускоряет выполнение операций с использованием банкомата

Публикаций - 1540, упоминаний - 1784

Auto-ID и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 87
Lenovo Motorola 3566 55
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 46
1С-Рарус 982 45
SAP SE 5601 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 41
Intel Corporation 12811 38
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 36
Zebra Technologies 158 35
Google LLC 12688 34
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 33
Сервис Плюс 187 33
Oracle Corporation 7074 33
Directum - Директум 1268 32
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 31
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 29
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 28
Motorola Inc 1156 28
Apple Inc 13154 27
Fujitsu 2105 26
HP Inc. 5883 26
Ростелеком - Астор ВЦ 113 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 24
Yandex - Яндекс 9216 23
Motorola Solutions 113 22
Samsung Electronics 11064 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Docsvision - ДоксВижн 1060 21
АйТи 1519 21
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Эвотор - Evotor 231 20
Штрих-М НТЦ 65 20
Системы документооборота 522 20
Cisco Systems 5372 19
Toshiba Corporation 2980 19
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 18
Philips 2099 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
Почта России ПАО 2370 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 29
Walmart - Wal-Mart Stores 405 25
Visa International 1993 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 20
X5 Group - Перекрёсток 640 19
Tesco 84 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 16
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Альфа-Банк 1979 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 10
ВТБ - ВТБ24 671 10
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
United Colors of Benetton 39 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
Газпром нефть 725 8
Prada 58 8
Газпром ПАО 1493 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Michelin - Мишлен 36 7
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Связной ГК 1401 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 6
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
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ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 9
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 12
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IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 2
Galton Institute - Институт Гальтона - Британское движение по контролю за репродуктивным здоровьем общества 2 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 590
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 365
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 321
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 240
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 231
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 204
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 198
Оцифровка - Digitization 5185 188
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 178
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 171
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 170
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 167
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 163
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 162
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 160
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 153
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 149
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 142
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 137
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 124
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 123
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 121
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 120
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 119
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 118
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 116
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 116
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 111
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 109
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 104
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 104
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 94
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 92
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 91
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 90
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 90
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 89
Google Android 15243 164
Microsoft Windows 16882 90
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 81
Apple iOS 8583 70
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 52
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 51
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 50
Linux OS 11533 43
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 37
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Microsoft Office 4170 34
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 33
Microsoft Windows 2000 8678 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 31
Microsoft Dynamics 1197 29
Apple - App Store 3109 28
Honeywell Metrologic 54 26
Apple iPhone 6 4861 25
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 24
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 23
Apple iPad 4011 23
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 19
NCR RealPOS 50 18
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 16
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 15
ЭОС Дело-web 209 15
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 14
1С:Розница 110 14
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 14
Microsoft Windows Embedded 208 14
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Арлазаров Владимир 290 25
Медведев Дмитрий 1665 8
Ксенин Алекс 311 8
Сергунина Наталья 375 7
Романенко Андрей 94 7
Макаров Станислав 118 7
Степанов Антон 71 6
Попова Мария 141 5
Путин Владимир 3454 5
Евтушенко Олег 145 4
Собянин Сергей 538 4
Лысенко Эдуард 317 4
Заржецкий Александр 37 4
Мусин Владимир 6 4
Юсупов Ренат 125 4
Рудычева Наталья 95 4
Демидов Михаил 134 4
Вешняков Александр 30 4
Хижний Артем - Хижный Артем 20 4
Шадаев Максут 1210 3
Галицкий Александр 123 3
Сахненко Сергей 91 3
Иванов Сергей 405 3
Макаров Алексей 69 3
Меджитов Тимур 85 3
Казак Максим 162 3
Воронцов Алексей 15 3
Манцветов Константин 10 3
Ликсутов Максим 245 3
Косилов Михаил 17 3
Макаров Владимир 78 3
Бейлезон Олег 32 3
Емельченков Сергей 141 3
Сытин Дмитрий 60 3
Тарантасов Геннадий 16 3
Сафронов Юрий 68 3
Андреев Максим 41 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Адмиральский Сергей 39 3
Щербаков Сергей 32 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 675
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 284
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 163
Европа 24964 125
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 97
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Япония 13807 65
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 56
Франция - Французская Республика 8177 37
Казахстан - Республика 6048 35
Украина 7928 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 29
Азия - Азиатский регион 5920 27
Южная Корея - Республика 7052 25
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 24
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 18
Европа Восточная 3138 18
Африка - Африканский регион 3641 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Швеция - Королевство 3782 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
США - Нью-Йорк 3180 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
США - Калифорния 4829 13
Нидерланды 3746 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Великобритания - Лондон 2432 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 427
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 273
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 215
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 162
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 137
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 135
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 112
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 83
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 70
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 70
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 70
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 65
Паспорт - Паспортные данные 2848 63
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 58
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 55
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 51
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 51
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 51
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 49
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 48
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 48
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 46
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 44
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 44
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 41
Английский язык 7030 39
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 36
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 36
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 35
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CNews FORUM Кейсы 313 2
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MIPS Securika 10 1
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Red Dot Design Award 57 1
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Международный женский день - 8 марта 418 1
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iF Design Awards 26 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
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Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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