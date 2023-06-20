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Auto-ID Штриховой код штрихкод штрихкодирование barcode



20.06.2023 «Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров

Российская розничная сеть «Магнит» масштабирует применение технологии расширенного штрих-кода (РШК), который, в отличие от стандартного, содержит информацию о сроке годности то
19.06.2023 Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux

Компания Mertech, производитель торговой и банковской техники, и ГК «Астра» сообщают об успешном завершении тестирования проводных сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные скане
12.11.2021 Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов

ой эпидемиологической ситуации, ученые из Smart Engines создали технологию потокового распознавания штрих-кодов. В частности, теперь проверка QR-кодов в самолетах, поездах и магазинах, о внедре
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды

я добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих-кода, а также функции «Фокус на окне», «Преобразование

13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов

CNews: Как меняется рынок сканеров штрих-кодов, применяемых в ритейле? Алексей Орехов: Технологии штрихового кодирования существ
25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»

Merlion в рамках развития направления банковского и кассового оборудования пополнила портфель прямых дистрибуций контрактом с компанией «Штрих-М», российским разработчиком и производителем высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, который является одним из пионеров отрасли автоматизации торговли в России. Дистрибьюторско
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»

«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные реш
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов

рудничестве с российским представительством GS1. Интеграция с международной системой стандартизации штрих-кодов GS1 позволит партнерам Brandquad генерировать штрих-коды для новых продукт
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд

Сбой «Штрих-М»Фискальные регистраторы для касс «Штрих-М» испытывают сбой на территории всей России. Первыми о проблеме узнали жители Владивостока, далее она распространилась по стране по мере

18.09.2017 В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов

ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране у
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»

«Смартфин» (бренды 2сan&ibox) объявила о снижении размера эквайринговой комиссии для всех предпринимателей, пользующихся кассовым решением «ШТРИХ-М: Кассир А» в составе «POS-конструктора ШТРИХ-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих

23.12.2016 «Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0

«Штрих-М» объявила результаты тестирования возможности совместного использования кассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как р
20.10.2016 «СКБ Контур» выпустил Android-приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов

Компания «СКБ Контур» выпустила мобильное приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов. «Контур.Сканер» заменяет обычный 2D-сканер при работе с сервисом «Контур.ЕГАИС».
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies

одом, а в государственных – полис ОМС с существующим 2D-кодом. Причем карта может храниться в электронном виде даже в мобильном телефоне пациента, что сейчас очень модно. Наши сканеры умеют считывать штрихкод и с экрана телефонного аппарата. Пациент приходит в поликлинику и вместе с паспортом предъявляет в регистратуру карточку со штрихкодом или ее цифровой вариант. Считав штрихкод п
01.03.2016 «Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection

ных о фактически совершаемых производственных операциях Data Сollection с использованием технологии штрих-кодирования. Результатом стало снижение непроизводительных затрат времени в 4 раза, обе
10.12.2015 Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел

ехнологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с помощью мобильных устройств решается широчайший спектр задач. Однако, в сфере распознавания все ограничивается считыванием визиток или штрих-кодов, хотя очевидно, что это не предел возможностей. Еще 4-5 лет назад мобильный телефон существенно уступал по производительности любому компьютеру, но обладал неплохой видеокамерой. Мы
06.11.2015 Ozon.ru запустил Scan It!: свой Shazam по вещам

функция заключается в простом и мгновенном добавлении в корзину товаров Ozon.ru путем сканирования штрих-кода продукта. Scan It! – это фактически следующий этап развития функции поиска книг по
03.06.2015 X5 Retail внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV

Продовольственная розничная компания X5 Retail Group внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV (уведомление об отгрузке поставщика). Об этом CNews сообщили в компании E-COM, EDI-провайдере. По словам Вячеслава Поликарпова, руководителя направления EDI-проектов
17.04.2015 Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS»

Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе единого бортового комплекса. Таким образом владельцы транспорта получили новую возможность окупать приобретение тахографов. Цифровые тахографы «Штрих
15.12.2014 TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200

Компания TSC Auto ID Technology, Ltd. (TSC), производитель и поставщик принтеров этикеток, представила новую серию термотрансферных настольных принтеров штрих-кодов TX200. Как говорится в заявлении TSC, поступившем в редакцию CNews, новая серия TSC представлена тремя моделями принтеров: TX200 (с разрешением 203 dpi), TX300 (300 dpi) и TX600 (60
20.11.2014 «Омникомм-Сервис» будет устанавливать тахографы «Штрих-Taxo RUS»

Компания «Омникомм-Сервис» стала официальным представителем завода-изготовителя «НТЦ «Измеритель» по реализации и установке цифровых тахографов «Штрих-Taxo RUS». Став партнёром завода-изготовителя, компания получила право оказывать услуги по внедрению техники и по технической поддержке клиентов. Цифровой тахограф «Штрих-Тахо RUS»
09.10.2014 Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду»

Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-коду и быстрый поиск по штрих-коду», сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчике системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». По зад
06.08.2014 В России появился стандарт QR-кодов для платежных документов

Росстандарта» рассказали о разработке, утверждении и перспективах внедрения национального стандарта штрих-кодирования (ШК) платежных реквизитов. Основная его цель — автоматизация ввода реквизит
06.08.2014 Разработан национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов

естно с некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработал национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов, который позволяет совершать платежи быстро и без ошиб
03.07.2014 Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов

В продаже появился Mc3200, который является уже третьим поколением сканеров штрих-кодов от Motorola Solutions. Устройство предлагается ритейлерам, производителям товаров
26.03.2014 Voyager 1400g — бюджетный линейный фотосканер штрих-кодов от Honeywell

Компания «Саотрон» представила бюджетный линейный фотосканер с повышенной точностью распознавания штрих-кодов от компании Honeywell. Как говорится в заявлении «Саотрон», поступившем в редакци
19.09.2013 «Саотрон» представил новый термопринтер этикеток со штрих-кодами от Zebra

Компания Zebra вывела на российский рынок новую модель термопринтера этикеток со штрих-кодами 105SLPlus. По словам специалистов «Саотрон», новое оборудование подойдет для мар
29.07.2013 Zephyr Solutions внедрил систему штрих-кодирования на складе «Дженсер»

Автоцентр Nissan на улице Добролюбова в Москве, входящий в ГК «Дженсер», запустил оптимизированную систему штрих-кодирования склада запчастей. Реализацию проекта, включая разработку программы, взяла на себя консалтинговая ИТ-компания Zephyr Solutions. Группа компаний «Дженсер» использует систему

17.06.2013 КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты услуг по штрих-коду

«КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты наиболее востребованных населением услуг по штрих-коду. Сервис реализован в мобильной версии «Платежной книжки Plat.ru». Используя мобиль
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным

ое время.Сегодня в России, вслед за Европой, активно набирают популярность так называемые мобильные штрихкоды. В рамках этого нового поколения программ повышения лояльности покупателям вместо т
15.01.2013 Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования

нтских данных, что предоставит ритейлерам возможность не только сканировать одномерные и двухмерные штрих-коды, но также считывать информацию со смартфонов покупателей. Сканер-весы MP6000 созда
14.12.2012 Один из изобретателей штрих-кода умер в возрасте 91 года

Один из изобретателей широко используемого в розничной торговле и логистике штрих-кода Норман Джозеф Вудленд (Norman Joseph Woodland) умер в возрасте 91 года, сообщает Associated Press. Об идеи использования закодированной информации для оплаты продуктов на кассе Вудле
11.10.2012 Motorola Solutions анонсировала мобильный компьютер MC67 и планшет ET1 с модулем WAN

ает возможностью WAN-соединения. Мобильный компьютер MC67 позволит выездным сотрудникам сканировать штрих-коды, осуществлять прием товара и управление запасами, а также регистрировать заказы и

10.10.2012 Оплатить налоги в терминалах «Сбербанка» теперь можно по штрих-коду

Жители Алтайского края теперь смогут оплатить налоги в банкоматах и терминалах «Сбербанка» по штрих-коду с налогового уведомления. Алтайское отделение стало первым в системе «Сибирского б
07.09.2012 Киевляне теперь могут оплачивать коммунальные услуги по штрих-коду с помощью мобильных устройств

нции КП ГИВЦ нужно просто открыть на мобильном телефоне приложение «ПриватБанка» и сфотографировать штрих-код на листе квитанции. Дальше система автоматически формирует платеж в размере задолже
27.07.2012 Клиенты «Среднерусского банка» теперь могут оплатить кредит по штрих-коду

нформационно-платежных терминалах «Среднерусского банка» реализована возможность оплаты кредитов по штрих-коду. До этого клиентам для оплаты кредитов необходимо было набрать 20 цифр номера кред
26.06.2012 Мобильные телефоны могут заменить пластиковые карты

и NatWest предлагают модель интеграции GetCash ("Получи Наличные"): мобильное приложение генерирует штрих-код, который затем нужно ввести в банкомате, чтобы получить наличные. Запрашивая снятие
13.06.2012 Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд

та с помощью мобильного устройства, а затем получить деньги через банкомат, отсканировав двухмерный штрих-код. NCR Mobile Cash Withdrawal ускоряет выполнение операций с использованием банкомата
24.05.2012 Honeywell анонсировала новый линейный сканер штрих-кодов Voyager 1250g Lite

ходящем для интенсивного ручного сканирования в розничной торговле, а также в государственном, производственном и коммерческом секторах, и при этом обеспечивает высокую скорость сканирования линейных штрих-кодов, говорится в сообщении компании. Модель Voyager 1250g Lite обеспечивает оперативное подключение и настройку благодаря поддержке нескольких интерфейсов с функцией их автоматического

26.03.2012 Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания

ур, объявила о начале поставок в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) защищенных сканеров штрих-кодов серии DS3500-ER для управления складскими запасами и других задач промышленных пр

Публикаций - 1337, упоминаний - 1561

Auto-ID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7392 183
Microsoft Corporation 23893 87
Lenovo Motorola 3506 54
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6507 51
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1151 43
IBM - International Business Machines Corp 9285 42
SAP SE 5022 40
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 712 37
1С-Рарус 827 36
Zebra - Symbol Technologies 155 36
Intel Corporation 11804 34
Сервис Плюс 182 33
Directum - Директум 970 32
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 32
Oracle Corporation 6433 31
Zebra Technologies 138 30
ЭОС - Электронные офисные системы 1157 28
Motorola Inc 1137 27
Google LLC 11228 26
HP Inc. 5598 26
Астор ВЦ 109 25
Apple Inc 11489 25
Fujitsu 2048 25
Docsvision - ДоксВижн 980 21
АйТи 1323 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 21
Samsung Electronics 9889 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10132 19
Motorola Solutions 104 19
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 166 18
Philips 2060 18
Yandex - Яндекс 6158 18
Toshiba Corporation 2905 18
Cisco Systems 4958 18
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 290 17
Dell EMC 4965 15
Штрих-М НТЦ 54 15
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 224 15
Siemens AG - Siemens Group 2560 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6229 33
Почта России ПАО 2066 31
Лента - Сеть розничной торговли 1817 28
Walmart - Wal-Mart Stores 371 25
X5 Group 878 22
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 19
Visa International 1898 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 19
Tesco 81 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6384 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6763 16
X5 Group - Перекрёсток 472 15
Auchan Holding - Ашан Ритейл 251 15
РЖД - Российские железные дороги 1706 14
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 314 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1944 13
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 375 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2543 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 10
ВТБ - ВТБ24 661 10
United Colors of Benetton 37 9
Prada 52 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 952 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 382 8
Газпром ПАО 1197 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 737 8
Роснефть НК - нефтяная компания 491 7
Связной ГК 1354 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2570 7
Россети Ленэнерго 2419 7
Альфа-Банк 1645 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1021 7
Michelin - Мишлен 30 7
Газпром нефть 533 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 6
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 482 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 353 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4781 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9900 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3984 18
Правительство Москвы 2127 17
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3122 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4723 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2510 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 15
Федеральное казначейство России 1628 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2842 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1617 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3160 14
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 363 13
Президент Российской Федерации 3941 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3125 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2896 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 732 9
Судебная власть - Judicial power 2165 9
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 695 8
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1232 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2599 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 7
Верховный суд Российской Федерации 794 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 445 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1091 5
World Bank Group - Всемирный банк 300 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 710 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 368 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 19
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1391 8
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 3
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 3
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 2
Galton Institute - Институт Гальтона - Британское движение по контролю за репродуктивным здоровьем общества 2 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 261 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Symbian Foundation 38 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 23 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 23 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 256 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27272 515
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3169 319
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56621 315
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42112 246
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5626 214
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11410 208
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10503 184
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17888 178
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22235 171
Оцифровка - Digitization 4022 165
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13849 154
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22921 148
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8481 146
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13061 142
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26891 140
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3944 139
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8987 126
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 991 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11566 124
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2049 123
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1911 119
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15385 111
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9661 110
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26131 108
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11865 106
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22965 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9751 104
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5475 99
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 456 97
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10619 97
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1307 97
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11357 91
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2988 87
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3948 83
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13546 82
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14001 80
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5772 80
Маркировка - Marking 855 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9480 74
Google Android 13086 138
Microsoft Windows 14832 86
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2136 75
Apple iOS 7138 61
Microsoft Windows 2000 12911 56
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 419 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4413 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1833 39
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 37
Google Play - Google Store - Android Market 3085 34
Apple iPhone - серия смартфонов 6782 34
Apple iPhone 6 6343 32
Microsoft Office 3546 31
Linux OS 8714 31
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 31
Microsoft Dynamics 1178 29
Honeywell Metrologic 52 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4396 25
Apple - App Store 2712 25
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 231 24
Apple iPad 3778 23
Сервис Плюс - СуперМаг 71 21
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 892 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 21
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 277 19
NCR RealPOS 49 18
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 16
Microsoft SQL Server 1507 15
Microsoft Office Excel 1112 15
Астор Торговая сеть 44 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1147 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 656 14
1С:WMS Логистика. Управление складом 64 13
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 13
ЭОС Дело-web 204 13
1С:Розница 93 13
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 411 12
Directum СЭД - ECM-система 285 12
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 12
Арлазаров Владимир 187 12
Ксенин Алекс 314 8
Медведев Дмитрий 1637 8
Сергунина Наталья 328 7
Макаров Станислав 117 7
Степанов Антон 62 6
Романенко Андрей 91 5
Попова Мария 140 5
Юсупов Ренат 114 4
Демидов Михаил 133 4
Лысенко Эдуард 286 4
Вешняков Александр 30 4
Мусин Владимир 6 4
Рудычева Наталья 93 4
Евтушенко Олег 142 4
Хаустов Андрей 10 3
Бейлезон Олег 32 3
Галкин Андрей 19 3
Петров Алексей 32 3
Макаров Владимир 70 3
Комягин Сергей 21 3
Воронцов Алексей 16 3
Емельченков Сергей 115 3
Сытин Дмитрий 56 3
Меджитов Тимур 85 3
Казак Максим 161 3
Сафронов Юрий 67 3
Иншаков Дмитрий 42 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Андреев Максим 36 3
Косилов Михаил 14 3
Адмиральский Сергей 39 3
Путин Владимир 2853 3
Замашкина Наиля 23 3
Заржецкий Александр 32 3
Галицкий Александр 103 3
Иванов Сергей 373 3
Шалманов Сергей 201 3
Кириенко Владимир 137 2
Шубин Филипп 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 128811 554
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40478 251
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50917 147
Европа 21579 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13499 95
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15849 90
Германия - Федеративная Республика 12318 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 61
Япония 13064 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13895 55
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6635 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15661 44
Франция - Французская Республика 7647 34
Украина 7416 31
Азия - Азиатский регион 5220 24
Казахстан - Республика 5147 24
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 23
Южная Корея - Республика 6389 22
Россия - УФО - Екатеринбург 3479 21
Земля - планета Солнечной системы 10046 18
Европа Восточная 3026 18
Беларусь - Белоруссия 4728 18
Африка - Африканский регион 3341 17
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2458 17
Россия - СФО - Новосибирск 3877 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2498 16
Италия - Итальянская Республика 4262 15
Финляндия - Финляндская Республика 3514 14
Швеция - Королевство 3559 14
США - Нью-Йорк 3107 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2413 13
США - Калифорния 4694 13
Нидерланды 3361 13
Америка Северная 3134 12
Россия - Сибирь 2191 12
Канада 4757 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2711 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2643 12
Великобритания - Лондон 2388 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21642 376
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43739 228
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46465 174
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15959 119
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5435 116
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5797 96
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4423 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25466 80
Регистратор 1393 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11434 71
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8753 69
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7266 68
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9717 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11520 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6396 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9117 50
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1965 50
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4905 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7370 46
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5713 46
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3172 46
Паспорт - Паспортные данные 2193 44
Инвентаризация - Пересортица 425 43
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4296 43
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3907 43
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 545 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4892 41
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1512 40
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10263 39
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5328 39
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6818 38
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2991 37
Кредитование - Сrediting - Заём 6215 35
Английский язык 6284 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 5361 34
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1371 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14621 33
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5177 32
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2534 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6752 32
CNews - ZOOM.CNews 1816 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5811 11
AP - Associated Press 1994 7
Silicon.com 364 7
FT - Financial Times 1183 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11061 6
Phys.org 973 5
New Scientist 1447 4
Ведомости 677 4
allNetDevices 160 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1428 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 530 3
Newsbytes News Network 379 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 737 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 3
ZDnet 598 3
Мобильные системы 116 3
Optics Express 10 2
San Francisco Chronicle 29 2
Юность - радиостанция 33 2
MacWorld 136 2
Silicon 511 2
Space Daily 528 2
Times 658 2
NE Asia Online 313 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 2
TechRadar 90 2
NYT - The New York Times 1011 2
Optics 141 2
РИА Новости 833 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Казахстан Сегодня 308 1
Computer Weekly 373 1
Total Telecom 613 1
Известия ИД 519 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Cellular News 234 1
Commercial Times 93 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7635 52
Gartner - Гартнер 3507 19
IDC - International Data Corporation 4877 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2525 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 275 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 4
Strategy Analytics 283 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 555 4
Juniper Research 511 3
Fortune Global 500 284 3
Forrester Research 815 3
Gartner - AMR Research 48 2
Photizo Group 9 2
VDC Research 6 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
Markets&Markets Research 106 2
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SmartMarketing 73 1
Piper Jaffray 101 1
NPD DisplaySearch 282 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
Data Insight - Исследовательское агентство 106 1
Vanson Bourne 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Synergy Research Group 41 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Privacy International 15 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
HFS Research 46 1
IBM Research 107 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
Research and Markets 23 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 24 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 765 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 72 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 56 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1337 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
РГБ - Российская государственная библиотека 88 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 21 1
Правительство Москвы - МосАП - Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы 2 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 15 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 49 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 188 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 27 1
ФТС РФ - Российская таможенная академия 7 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 299 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 509 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 177 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11994 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2180 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 945 6
CeBIT 461 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1855 4
Docflow 146 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1114 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
День молодёжи - 27 июня 714 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 53 2
CNews AWARDS - награда 444 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
Электронное государство XXI века 32 1
ЭОС Осенний документооборот 22 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 1
Infosecurity - выставка 63 1
Связь-Экспокомм 94 1
iF Design Awards 25 1
Red Dot Design Award 54 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
MIPS Securika 4 1
Правительство РФ - Государственные премии 21 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Fujitsu Forum 8 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 1
CNews FORUM Кейсы 157 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Единый день голосования 100 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 243 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
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