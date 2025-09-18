Auto-ID Штриховой код штрихкод штрихкодирование barcode

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигации (АСН)

POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA Компания POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA. VMC BurstScanX BTA – первый беспроводной сканер российского п

Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов План выхода из «сложной ситуации» ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора груп

АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эти устройства предназначены для оптимизации бизнес-проце

«Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров Российская розничная сеть «Магнит» масштабирует применение технологии расширенного штрих-кода (РШК), который, в отличие от стандартного, содержит информацию о сроке годности то

Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux Компания Mertech, производитель торговой и банковской техники, и ГК «Астра» сообщают об успешном завершении тестирования проводных сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные скане

Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов ой эпидемиологической ситуации, ученые из Smart Engines создали технологию потокового распознавания штрих-кодов. В частности, теперь проверка QR-кодов в самолетах, поездах и магазинах, о внедре

Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды я добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих-кода, а также функции «Фокус на окне», «Преобразование

Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов CNews: Как меняется рынок сканеров штрих-кодов, применяемых в ритейле? Алексей Орехов: Технологии штрихового кодирования существ

Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М» Merlion в рамках развития направления банковского и кассового оборудования пополнила портфель прямых дистрибуций контрактом с компанией «Штрих-М», российским разработчиком и производителем высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, который является одним из пионеров отрасли автоматизации торговли в России. Дистрибьюторско

СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» «Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные реш

Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов рудничестве с российским представительством GS1. Интеграция с международной системой стандартизации штрих-кодов GS1 позволит партнерам Brandquad генерировать штрих-коды для новых продукт

Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд Сбой «Штрих-М»Фискальные регистраторы для касс «Штрих-М» испытывают сбой на территории всей России. Первыми о проблеме узнали жители Владивостока, далее она распространилась по стране по мере

В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране у

2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» «Смартфин» (бренды 2сan&ibox) объявила о снижении размера эквайринговой комиссии для всех предпринимателей, пользующихся кассовым решением «ШТРИХ-М: Кассир А» в составе «POS-конструктора ШТРИХ-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих

«Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0 «Штрих-М» объявила результаты тестирования возможности совместного использования кассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как р

«СКБ Контур» выпустил Android-приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов Компания «СКБ Контур» выпустила мобильное приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов. «Контур.Сканер» заменяет обычный 2D-сканер при работе с сервисом «Контур.ЕГАИС».

Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies одом, а в государственных – полис ОМС с существующим 2D-кодом. Причем карта может храниться в электронном виде даже в мобильном телефоне пациента, что сейчас очень модно. Наши сканеры умеют считывать штрихкод и с экрана телефонного аппарата. Пациент приходит в поликлинику и вместе с паспортом предъявляет в регистратуру карточку со штрихкодом или ее цифровой вариант. Считав штрихкод п

«Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection ных о фактически совершаемых производственных операциях Data Сollection с использованием технологии штрих-кодирования. Результатом стало снижение непроизводительных затрат времени в 4 раза, обе

Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел ехнологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с помощью мобильных устройств решается широчайший спектр задач. Однако, в сфере распознавания все ограничивается считыванием визиток или штрих-кодов, хотя очевидно, что это не предел возможностей. Еще 4-5 лет назад мобильный телефон существенно уступал по производительности любому компьютеру, но обладал неплохой видеокамерой. Мы

Ozon.ru запустил Scan It!: свой Shazam по вещам функция заключается в простом и мгновенном добавлении в корзину товаров Ozon.ru путем сканирования штрих-кода продукта. Scan It! – это фактически следующий этап развития функции поиска книг по

X5 Retail внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV Продовольственная розничная компания X5 Retail Group внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV (уведомление об отгрузке поставщика). Об этом CNews сообщили в компании E-COM, EDI-провайдере. По словам Вячеслава Поликарпова, руководителя направления EDI-проектов

Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS» Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе единого бортового комплекса. Таким образом владельцы транспорта получили новую возможность окупать приобретение тахографов. Цифровые тахографы «Штрих

TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200 Компания TSC Auto ID Technology, Ltd. (TSC), производитель и поставщик принтеров этикеток, представила новую серию термотрансферных настольных принтеров штрих-кодов TX200. Как говорится в заявлении TSC, поступившем в редакцию CNews, новая серия TSC представлена тремя моделями принтеров: TX200 (с разрешением 203 dpi), TX300 (300 dpi) и TX600 (60

«Омникомм-Сервис» будет устанавливать тахографы «Штрих-Taxo RUS» Компания «Омникомм-Сервис» стала официальным представителем завода-изготовителя «НТЦ «Измеритель» по реализации и установке цифровых тахографов «Штрих-Taxo RUS». Став партнёром завода-изготовителя, компания получила право оказывать услуги по внедрению техники и по технической поддержке клиентов. Цифровой тахограф «Штрих-Тахо RUS»

Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду» Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-коду и быстрый поиск по штрих-коду», сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчике системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». По зад

В России появился стандарт QR-кодов для платежных документов Росстандарта» рассказали о разработке, утверждении и перспективах внедрения национального стандарта штрих-кодирования (ШК) платежных реквизитов. Основная его цель — автоматизация ввода реквизит

Разработан национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов естно с некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработал национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов, который позволяет совершать платежи быстро и без ошиб

Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов В продаже появился Mc3200, который является уже третьим поколением сканеров штрих-кодов от Motorola Solutions. Устройство предлагается ритейлерам, производителям товаров

Voyager 1400g — бюджетный линейный фотосканер штрих-кодов от Honeywell Компания «Саотрон» представила бюджетный линейный фотосканер с повышенной точностью распознавания штрих-кодов от компании Honeywell. Как говорится в заявлении «Саотрон», поступившем в редакци

«Саотрон» представил новый термопринтер этикеток со штрих-кодами от Zebra Компания Zebra вывела на российский рынок новую модель термопринтера этикеток со штрих-кодами 105SLPlus. По словам специалистов «Саотрон», новое оборудование подойдет для мар

Zephyr Solutions внедрил систему штрих-кодирования на складе «Дженсер» Автоцентр Nissan на улице Добролюбова в Москве, входящий в ГК «Дженсер», запустил оптимизированную систему штрих-кодирования склада запчастей. Реализацию проекта, включая разработку программы, взяла на себя консалтинговая ИТ-компания Zephyr Solutions. Группа компаний «Дженсер» использует систему

КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты услуг по штрих-коду «КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты наиболее востребованных населением услуг по штрих-коду. Сервис реализован в мобильной версии «Платежной книжки Plat.ru». Используя мобиль

Двухмерный штрихкод становится обязательным ое время.Сегодня в России, вслед за Европой, активно набирают популярность так называемые мобильные штрихкоды. В рамках этого нового поколения программ повышения лояльности покупателям вместо т

Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования нтских данных, что предоставит ритейлерам возможность не только сканировать одномерные и двухмерные штрих-коды, но также считывать информацию со смартфонов покупателей. Сканер-весы MP6000 созда

Один из изобретателей штрих-кода умер в возрасте 91 года Один из изобретателей широко используемого в розничной торговле и логистике штрих-кода Норман Джозеф Вудленд (Norman Joseph Woodland) умер в возрасте 91 года, сообщает Associated Press. Об идеи использования закодированной информации для оплаты продуктов на кассе Вудле

Оплатить налоги в терминалах «Сбербанка» теперь можно по штрих-коду Жители Алтайского края теперь смогут оплатить налоги в банкоматах и терминалах «Сбербанка» по штрих-коду с налогового уведомления. Алтайское отделение стало первым в системе «Сибирского б

Киевляне теперь могут оплачивать коммунальные услуги по штрих-коду с помощью мобильных устройств нции КП ГИВЦ нужно просто открыть на мобильном телефоне приложение «ПриватБанка» и сфотографировать штрих-код на листе квитанции. Дальше система автоматически формирует платеж в размере задолже

Клиенты «Среднерусского банка» теперь могут оплатить кредит по штрих-коду нформационно-платежных терминалах «Среднерусского банка» реализована возможность оплаты кредитов по штрих-коду. До этого клиентам для оплаты кредитов необходимо было набрать 20 цифр номера кред