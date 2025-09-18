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Auto-ID Штриховой код штрихкод штрихкодирование barcode
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.09.2025
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АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте
АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигации (АСН)
|25.02.2025
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POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA
Компания POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA. VMC BurstScanX BTA – первый беспроводной сканер российского п
|11.12.2024
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Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов
План выхода из «сложной ситуации» ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора груп
|07.11.2024
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АТОЛ разработал новую линейку оборудования для сканирования
АТОЛ объявил о запуске продаж новых моделей оборудования для сканирования штрихкодов, включая терминал сбора данных «АТОЛ Smart T31», потоковый сканер штрихкодов «АТОЛ SB4100 D», сканеры штрихкодов «АТОЛ SB5100» (проводной и беспроводной), «АТОЛ SB3100 BT» и «АТОЛ SB4000 D». Все эти устройства предназначены для оптимизации бизнес-проце
|20.06.2023
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«Магнит» масштабирует технологию расширенного штрих-кода для контроля сроков годности товаров
Российская розничная сеть «Магнит» масштабирует применение технологии расширенного штрих-кода (РШК), который, в отличие от стандартного, содержит информацию о сроке годности то
|19.06.2023
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Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux
Компания Mertech, производитель торговой и банковской техники, и ГК «Астра» сообщают об успешном завершении тестирования проводных сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные скане
|12.11.2021
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Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов
ой эпидемиологической ситуации, ученые из Smart Engines создали технологию потокового распознавания штрих-кодов. В частности, теперь проверка QR-кодов в самолетах, поездах и магазинах, о внедре
|29.07.2021
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Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды
я добавлено пять новых сервисов для пользователей Mac и четыре новые функции под Windows. Генератор штрих-кода и считыватель штрих-кода, а также функции «Фокус на окне», «Преобразование
|13.05.2021
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Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов
CNews: Как меняется рынок сканеров штрих-кодов, применяемых в ритейле? Алексей Орехов: Технологии штрихового кодирования существ
|25.02.2021
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Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»
Merlion в рамках развития направления банковского и кассового оборудования пополнила портфель прямых дистрибуций контрактом с компанией «Штрих-М», российским разработчиком и производителем высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, который является одним из пионеров отрасли автоматизации торговли в России. Дистрибьюторско
|28.01.2021
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СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М»
«Тензор» сообщила о том, что к январю 2021 года интеграционное решение ЦОР «Штрих-М» и СБИС ЭДО могут использовать сотни тысяч точек розничной торговли по всей России. «Тензор» совместно с ЦОР «Штрих-М» еще осенью 2019 года встроили сервис СБИС ЭДО в учетные реш
|25.06.2019
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Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов
рудничестве с российским представительством GS1. Интеграция с международной системой стандартизации штрих-кодов GS1 позволит партнерам Brandquad генерировать штрих-коды для новых продукт
|20.12.2017
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Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд
Сбой «Штрих-М»Фискальные регистраторы для касс «Штрих-М» испытывают сбой на территории всей России. Первыми о проблеме узнали жители Владивостока, далее она распространилась по стране по мере
|18.09.2017
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В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов
ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране у
|10.05.2017
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2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»
«Смартфин» (бренды 2сan&ibox) объявила о снижении размера эквайринговой комиссии для всех предпринимателей, пользующихся кассовым решением «ШТРИХ-М: Кассир А» в составе «POS-конструктора ШТРИХ-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих
|23.12.2016
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«Штрих-М» подтвердил совместимость своего ПО для ЕГАИС с крипто-ключами Рутокен ЭЦП 2.0
«Штрих-М» объявила результаты тестирования возможности совместного использования кассового и товароучётного программного обеспечения с крипто-ключом Рутокен ЭЦП 2.0 при работе с УТМ ЕГАИС. Как р
|20.10.2016
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«СКБ Контур» выпустил Android-приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов
Компания «СКБ Контур» выпустила мобильное приложение для сканирования акцизных марок и штрих-кодов. «Контур.Сканер» заменяет обычный 2D-сканер при работе с сервисом «Контур.ЕГАИС».
|12.09.2016
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Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies
одом, а в государственных – полис ОМС с существующим 2D-кодом. Причем карта может храниться в электронном виде даже в мобильном телефоне пациента, что сейчас очень модно. Наши сканеры умеют считывать штрихкод и с экрана телефонного аппарата. Пациент приходит в поликлинику и вместе с паспортом предъявляет в регистратуру карточку со штрихкодом или ее цифровой вариант. Считав штрихкод п
|01.03.2016
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«Буревестник» с помощью «Фронтстеп СНГ» внедрил систему сбора данных о производственных операциях Data Сollection
ных о фактически совершаемых производственных операциях Data Сollection с использованием технологии штрих-кодирования. Результатом стало снижение непроизводительных затрат времени в 4 раза, обе
|10.12.2015
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Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел
ехнологии распознавания с помощью мобильного телефона. Сегодня с помощью мобильных устройств решается широчайший спектр задач. Однако, в сфере распознавания все ограничивается считыванием визиток или штрих-кодов, хотя очевидно, что это не предел возможностей. Еще 4-5 лет назад мобильный телефон существенно уступал по производительности любому компьютеру, но обладал неплохой видеокамерой. Мы
|06.11.2015
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Ozon.ru запустил Scan It!: свой Shazam по вещам
функция заключается в простом и мгновенном добавлении в корзину товаров Ozon.ru путем сканирования штрих-кода продукта. Scan It! – это фактически следующий этап развития функции поиска книг по
|03.06.2015
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X5 Retail внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV
Продовольственная розничная компания X5 Retail Group внедрила новую технологию сверки поставки по штрих-коду накладной DESADV (уведомление об отгрузке поставщика). Об этом CNews сообщили в компании E-COM, EDI-провайдере. По словам Вячеслава Поликарпова, руководителя направления EDI-проектов
|17.04.2015
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Система «Скаут» интегрирована с тахографами «Штрих-Тахо RUS»
Система спутникового мониторинга транспорта «Скаут» и тахографическое оборудование компании «Штрих-М» теперь могут работать в составе единого бортового комплекса. Таким образом владельцы транспорта получили новую возможность окупать приобретение тахографов. Цифровые тахографы «Штрих
|15.12.2014
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TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200
Компания TSC Auto ID Technology, Ltd. (TSC), производитель и поставщик принтеров этикеток, представила новую серию термотрансферных настольных принтеров штрих-кодов TX200. Как говорится в заявлении TSC, поступившем в редакцию CNews, новая серия TSC представлена тремя моделями принтеров: TX200 (с разрешением 203 dpi), TX300 (300 dpi) и TX600 (60
|20.11.2014
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«Омникомм-Сервис» будет устанавливать тахографы «Штрих-Taxo RUS»
Компания «Омникомм-Сервис» стала официальным представителем завода-изготовителя «НТЦ «Измеритель» по реализации и установке цифровых тахографов «Штрих-Taxo RUS». Став партнёром завода-изготовителя, компания получила право оказывать услуги по внедрению техники и по технической поддержке клиентов. Цифровой тахограф «Штрих-Тахо RUS»
|09.10.2014
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Cognitive Technologies представила функцию «Ввод документов по штрих коду и быстрый поиск по штрих коду»
Компания Cognitive Technologies выпустила обновление версии «Е1 Евфрат». Ее отличительной особенностью является наличие функции «Ввод документов по штрих-коду и быстрый поиск по штрих-коду», сообщили CNews в Cognitive Technologies, разработчике системы автоматизации бизнес-процессов и оптимизации документооборота «Е1 Евфрат». По зад
|06.08.2014
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В России появился стандарт QR-кодов для платежных документов
Росстандарта» рассказали о разработке, утверждении и перспективах внедрения национального стандарта штрих-кодирования (ШК) платежных реквизитов. Основная его цель — автоматизация ввода реквизит
|06.08.2014
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Разработан национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов
естно с некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработал национальный стандарт штрих-кодирования платежных реквизитов, который позволяет совершать платежи быстро и без ошиб
|03.07.2014
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Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов
В продаже появился Mc3200, который является уже третьим поколением сканеров штрих-кодов от Motorola Solutions. Устройство предлагается ритейлерам, производителям товаров
|26.03.2014
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Voyager 1400g — бюджетный линейный фотосканер штрих-кодов от Honeywell
Компания «Саотрон» представила бюджетный линейный фотосканер с повышенной точностью распознавания штрих-кодов от компании Honeywell. Как говорится в заявлении «Саотрон», поступившем в редакци
|19.09.2013
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«Саотрон» представил новый термопринтер этикеток со штрих-кодами от Zebra
Компания Zebra вывела на российский рынок новую модель термопринтера этикеток со штрих-кодами 105SLPlus. По словам специалистов «Саотрон», новое оборудование подойдет для мар
|29.07.2013
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Zephyr Solutions внедрил систему штрих-кодирования на складе «Дженсер»
Автоцентр Nissan на улице Добролюбова в Москве, входящий в ГК «Дженсер», запустил оптимизированную систему штрих-кодирования склада запчастей. Реализацию проекта, включая разработку программы, взяла на себя консалтинговая ИТ-компания Zephyr Solutions. Группа компаний «Дженсер» использует систему
|17.06.2013
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КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты услуг по штрих-коду
«КиберПлат» представила новый сервис мгновенной оплаты наиболее востребованных населением услуг по штрих-коду. Сервис реализован в мобильной версии «Платежной книжки Plat.ru». Используя мобиль
|22.03.2013
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Двухмерный штрихкод становится обязательным
ое время.Сегодня в России, вслед за Европой, активно набирают популярность так называемые мобильные штрихкоды. В рамках этого нового поколения программ повышения лояльности покупателям вместо т
|15.01.2013
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Motorola Solutions представила сканер-весы на основе технологии имидж-сканирования
нтских данных, что предоставит ритейлерам возможность не только сканировать одномерные и двухмерные штрих-коды, но также считывать информацию со смартфонов покупателей. Сканер-весы MP6000 созда
|14.12.2012
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Один из изобретателей штрих-кода умер в возрасте 91 года
Один из изобретателей широко используемого в розничной торговле и логистике штрих-кода Норман Джозеф Вудленд (Norman Joseph Woodland) умер в возрасте 91 года, сообщает Associated Press. Об идеи использования закодированной информации для оплаты продуктов на кассе Вудле
|10.10.2012
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Оплатить налоги в терминалах «Сбербанка» теперь можно по штрих-коду
Жители Алтайского края теперь смогут оплатить налоги в банкоматах и терминалах «Сбербанка» по штрих-коду с налогового уведомления. Алтайское отделение стало первым в системе «Сибирского б
|07.09.2012
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Киевляне теперь могут оплачивать коммунальные услуги по штрих-коду с помощью мобильных устройств
нции КП ГИВЦ нужно просто открыть на мобильном телефоне приложение «ПриватБанка» и сфотографировать штрих-код на листе квитанции. Дальше система автоматически формирует платеж в размере задолже
|27.07.2012
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Клиенты «Среднерусского банка» теперь могут оплатить кредит по штрих-коду
нформационно-платежных терминалах «Среднерусского банка» реализована возможность оплаты кредитов по штрих-коду. До этого клиентам для оплаты кредитов необходимо было набрать 20 цифр номера кред
|13.06.2012
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Новое ПО NCR позволяет снять деньги в банкомате с помощью мобильного устройства за 10 секунд
та с помощью мобильного устройства, а затем получить деньги через банкомат, отсканировав двухмерный штрих-код. NCR Mobile Cash Withdrawal ускоряет выполнение операций с использованием банкомата
Auto-ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 25
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Ксенин Алекс 311 8
|Сергунина Наталья 375 7
|Романенко Андрей 94 7
|Макаров Станислав 118 7
|Степанов Антон 71 6
|Попова Мария 141 5
|Путин Владимир 3454 5
|Евтушенко Олег 145 4
|Собянин Сергей 538 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Заржецкий Александр 37 4
|Мусин Владимир 6 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Демидов Михаил 134 4
|Вешняков Александр 30 4
|Хижний Артем - Хижный Артем 20 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Галицкий Александр 123 3
|Сахненко Сергей 91 3
|Иванов Сергей 405 3
|Макаров Алексей 69 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Казак Максим 162 3
|Воронцов Алексей 15 3
|Манцветов Константин 10 3
|Ликсутов Максим 245 3
|Косилов Михаил 17 3
|Макаров Владимир 78 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Емельченков Сергей 141 3
|Сытин Дмитрий 60 3
|Тарантасов Геннадий 16 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Андреев Максим 41 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Щербаков Сергей 32 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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