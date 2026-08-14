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Все категории 199537
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VDC Research Group

СОБЫТИЯ


14.08.2026 «Лаборатория Касперского»: более половины производственных предприятий по всему миру готовы полностью перейти на цифру — как это влияет на кибербезопасность 1
25.09.2025 40% предприятий в мире назвали своевременное устранение уязвимостей одним из главных вызовов в промышленной кибербезопасности 1
08.07.2025 Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром 1
30.05.2025 Почти четверть промышленных предприятий за два года понесла убытки свыше $5 млн каждое в результате кибератак 1
24.04.2025 Почти 40% промышленных предприятий в мире считают обеспечение кибербезопасности ключевой задачей в условиях цифровизации 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
19.04.2019 Microsoft купила разработчика ОС, установленной на 6 миллиардах гаджетов 1
27.09.2018 Zebra Technologies представила новое поколение сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса 1
05.07.2018 Panasonic возглавила рейтинг NPS в категории производителей защищенных мобильных решений 1
09.06.2017 Panasonic увеличила долю на рынке защищенных ноутбуков в ЕМЕА до 67% 1
18.06.2014 Встраиваемые системы принесли новые вызовы для разработчиков 1
21.03.2014 Новый графический процессор AMD для встроенных систем поддерживает разрешение 4К 1
20.02.2014 Windows Embedded станет драйвером интернета вещей 1
13.06.2012 Арун Айенгар возглавил новое подразделение встраиваемых решений AMD 1
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

VDC Research Group и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 4
Microsoft Corporation 25783 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 166 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 2
AMD - Advanced Micro Devices 4647 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
TRENDnet 88 1
CoreAVI 2 1
Adder Technology 4 1
Legrand - Raritan 9 1
Grand Software Testing 1 1
ROSE Electronics 2 1
AMTS Solutions 3 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
ATEN International 23 1
SAP SE 5603 1
Dell EMC 5182 1
Qualcomm Technologies 1977 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
Intel Corporation 12817 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
HP Inc. 5885 1
Oracle Corporation 7080 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Honeywell 310 1
D-Link - Д-Линк Трейд 394 1
Data Matrix - Дата Матрикс 91 1
Zebra Technologies 159 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 229 1
DJI 96 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Belkin 57 1
Panasonic Computer Product Solutions 14 1
Google LLC 12703 1
Sphere 30 1
Silver Lake Partners - Altera 103 1
Express Logic 1 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Почта России ПАО 2372 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Yamaha - Ямаха 110 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28306 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1614 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 4
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 382 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16989 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7838 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13068 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25848 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2887 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8523 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1843 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 447 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6412 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 198 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 27 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4353 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4628 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13941 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4861 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 935 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 618 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6041 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16285 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22965 1
Google Android 15258 5
Microsoft Windows 16904 4
Microsoft Windows Embedded 208 3
Linux OS 11548 3
Microsoft Azure 1527 2
Oracle Java - язык программирования 3472 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 1
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 1
Zebra M-DNA - Zebra Mobility DNA Zebra suite 9 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Adder Technology - AdderView Secure KVM CATx 1 1
Zebra OneCare 4 1
AESP - SignaMax - кабельная система 6 1
Microsoft Windows 7 2008 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5740 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 1
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 41 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Microsoft Azure RTOS - Express Logic ThreadX - ST EXP-RTOS - Операционная система реального времени (RTOS) 6 1
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 97 1
Microsoft Azure IoT 33 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Zebra TC - сенсорные мобильные компьютеры корпоративного класса 4 1
Microsoft Azure Digital Twins 4 1
AMD Sapphire 75 1
Zebra PowerPrecision Console 1 1
AMD Radeon E - Серия видеокарт 3 1
Стрелков Андрей 12 2
Krebs David - Кребс Дэвид 2 2
Дробышевский Валерий 14 1
Кондратьев Владислав 9 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Корнилович Дмитрий 3 1
Iyengar Arun - Айенгар Арун 2 1
Гончаров Николай 8 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Кулашова Анна 73 1
Орехов Алексей 9 1
Ивентьев Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 3
Европа 24976 3
Япония 13810 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 632 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1304 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Колорадо 385 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
США - Джорджия 335 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11339 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1076 2
Энергетика - Energy - Energetically 5864 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18178 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7435 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 396 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1641 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4520 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4997 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 1
Экономический эффект 1352 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1279 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3659 1
Research and Markets 26 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 258 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2666 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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