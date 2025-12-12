Разделы

Кулашова Анна


СОБЫТИЯ


12.12.2025 «Лаборатория Касперского» разработала защитное решение для спутника-платформы RUVDS 1
Рынок ИТ: итоги 2024 1
24.11.2025 «Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак 1
10.10.2025 Россия под атакой: Число кибернападений на ИТ-инфраструктуру России за год выросло в четыре раза, а на финсектор на 13% 1
08.10.2025 Т2 и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
19.09.2025 ПАК Kaspersky NGFW зарегистрирован в реестре Минцифры России 1
17.09.2025 «Т1 Интеграция» и «Лаборатория Касперского» объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз 1
15.09.2025 Половина ИБ-специалистов сталкивались со сложностями при использовании решений от разных вендоров 1
Промышленная кибербезопасность — это больше, чем просто защита периметра 1
10.07.2025 «Почта России» станет полигоном для отработки лучших практик построения киберустойчивости 1
08.07.2025 Только около трети промышленных предприятий в мире используют ИИ — лидирует автопром 1
23.06.2025 Анна Кулашова -

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

 1
19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
05.06.2025 «Почта России» и участники рынка ИБ запускают проект построения киберустойчивости 1
14.05.2025 Wone IT завершила проект по импортозамещению сетевого оборудования для 3 гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге 1
07.04.2025 ГОСТ-шифрование доступно для пилотирования в обновленном Kaspersky SD-WAN 2.4 1
03.03.2025 В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности 1
30.01.2025 «Лаборатория Касперского»: большинство российских компаний считает существующее регулирование в области кибербезопасности уместным 1
08.11.2024 «Лаборатория Касперского» усилила проверку качества связи и добавила ГОСТ-шифрование в Kaspersky SD-WAN 2.3 1
17.07.2024 Запрещенный в США «Касперский» подарил американским пользователям полгода бесплатной подписки 1
16.07.2024 США больше не нужны. «Лаборатория Касперского» уходит из страны и увольняет персонал 1
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2024 Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке ПАК 1
22.05.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева 1
24.04.2024 В 2023 году продажи «Лаборатории Касперского» в России выросли на 36% 1
03.04.2024 Минцифры хочет создать единый центр безопасности для защиты от ИИ 1
12.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: 43% российских компаний собираются в 2024 году инвестировать в средства обнаружения киберугроз 1
14.12.2023 За последние два года почти 70% российских организаций как минимум раз сталкивались с киберинцидентами 1
14.12.2023 Kaspersky SD-WAN первым на рынке включили в реестр российского телекоммуникационного оборудования 1
01.12.2023 «Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса 1
20.11.2023 Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества 1
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
07.08.2023 «Яндекс» начал предупреждать о звонках мошенников в WhatsApp и Viber 1
11.07.2023 «Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей 1
10.07.2023 В России создают первую в стране платформу кибербезопасности транспортных средств 1
16.06.2023 «Т1 Сloud» расширяет сотрудничества с «Лабораторией Касперского» 1
18.05.2023 Университет Иннополис применит разработки «Лаборатории Касперского» для обучения специалистов по информационной безопасности 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Кулашова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 47
Microsoft Corporation 25238 13
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 9
Cisco Systems 5223 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 3
Adobe Systems 1571 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1506 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Telegram Group 2576 2
Yandex - Яндекс 8443 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
Getmobit - Гетмобит 39 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 16 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
InnoSTage - Инностейдж 193 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 30 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 100 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
НППКТ 45 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
ПрограмБанк 95 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
ХайТэк Интеграция 24 1
Яндекс Украина 17 1
Meta Platforms 138 1
Escape-M - Эскейп-М 7 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 154 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Седьмой Континент 64 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 2
Почта России ПАО 2247 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
H&M 21 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Союзпечать 6 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
Альфа-Банк 1869 1
Walt Disney Company 637 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2926 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
ГосИнформСистемы 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2717 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 946 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 256 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 483 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4485 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3511 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 347 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1762 3
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 127 3
Оповещение и уведомление - Notification 5388 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1699 3
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 8
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 21 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 6
Kaspersky OS 145 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 124 5
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 62 4
Microsoft Windows 16333 4
Новые облачные технологии - МойОфис 892 4
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 3
Microsoft Azure 1460 3
Apple iOS 8245 3
Google Android 14688 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Basis - Базис.Workplace 64 2
FreePik 1438 2
Kaspersky NGFW 8 2
Microsoft Office 3954 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 2
Linux OS 10911 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 2
Getmobit - GM-Box 16 2
Microsoft Azure Databricks 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Microsoft Azure Data Lake 4 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 28 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 87 1
Getmobit - GM Smart System 15 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 36 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 419 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 10 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 28 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Ефремов Андрей 13 3
Козлова Ирина 16 3
Алексеева Марина 25 3
Мартиросов Давид 96 3
Тихонов Андрей 43 3
Чекунов Игорь 11 3
Борщев Даниил 6 3
Гербер Михаил 7 3
Тарасов Арсений 44 3
Иванов Антон 89 3
Суворов Андрей 47 2
Волков Михаил 69 2
Прянишников Николай 311 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Халин Дмитрий 56 2
Прибочий Михаил 44 2
Касперский Евгений 330 2
Алхазов Дмитрий 15 1
Новикова Елена 104 1
Телков Алексей 37 1
Глотов Алексей 25 1
Мельников Алексей 71 1
Де-Мондерик Алексей 4 1
Каминский Максим 13 1
Черномордиков Михаил 20 1
Дуров Николай 21 1
Яцеленко Николай 25 1
Гребенников Николай 33 1
Сушкевич Антон 67 1
Тараба Дмитрий 27 1
Куликов Дмитрий 11 1
Иванников Дмитрий 44 1
Петренко Сергей 26 1
Черноволенко Сергей 34 1
Безбогов Сергей 60 1
Емельченков Сергей 141 1
Луцик Павел 13 1
Малькова Лариса 18 1
Рукавишникова Мария 22 1
Ершова Элеонора 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Европа 24639 3
Ближний Восток 3032 3
Турция - Турецкая республика 2492 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 3
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Европа Восточная 3121 2
Украина 7796 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Ирландия - Республика 1025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Африка - Африканский регион 3571 1
Казахстан - Республика 5798 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1692 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1067 1
Египет - Арабская Республика 1046 1
Америка - Американский регион 2188 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Индонезия - Республика 1008 1
Таджикистан - Республика 913 1
Малайзия 898 1
Иран - Исламская Республика Иран 1117 1
Колумбия - Республика 538 1
Монголия 365 1
Канада 4985 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Америка Южная 869 1
Чили - Республика 484 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
Аудит - аудиторский услуги 3114 5
Энергетика - Energy - Energetically 5530 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2588 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Экономический эффект 1217 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
Ведомости 1239 2
The Register - The Register Hardware 1697 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 2
Neowin 177 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
РИА Новости 984 1
BleepingComputer - Издание 413 1
Forbes - Форбс 912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
VDC Research Group 14 1
CNews Мишень 173 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Arlington Research 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
НИУ ВШЭ - ИМИ - Институт менеджмента инноваций 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
