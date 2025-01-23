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MONQ Digital Lab Монк Диджитал Лаб

MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб

MONQ Digital lab – вендор и поставщик AIOps-платформы MONQ (внесен в Реестр Отечественного ПО) для моментального обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев и комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Система избавляет бизнес от рисков, финансовых и репутационных потерь, связанных с ИТ-сбоями и повышает эффективность работы ИТ команд, переходя от “ручного” управления к интеллектуальному автоматизированному процессу управления инцидентами и событиями. MONQ помогает визуализировать состояние ИТ и построить карту цифрового здоровья бизнеса, выявить слабые места и управлять инфраструктурой с помощью сбора Big Data, ML-моделей и AI.


23.01.2025 Более 60% компаний столкнулись с прямыми финансовыми потерями из-за сбоев по итогам 2024 года 1
26.12.2024 В IV квартале 2024 года количество сбоев в российских компаниях увеличилось на 32% 1
17.12.2024 Спрос на ИТ-мониторинг в России растет на фоне импортозамещения и усиления киберрисков 1
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза 1
27.08.2024 Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса» 2
26.06.2024 Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором 2
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 7
07.05.2024 Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость 2
26.01.2024 Платформа мониторинга и автоматизации Monq работает под ОС Astra Linux 3
25.01.2024 «Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение 2
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ 2
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 2
14.07.2020 «Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации 1

Публикаций - 15, упоминаний - 29

MONQ Digital Lab и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 4
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
OpenText - Micro Focus 108 2
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Broadcom - VMware 2360 1
Veeam Software 318 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Dynatrace 56 1
DataDog 7 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Интеграция 190 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 1
Telegram Group 1988 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 1
Ред Софт - Red Soft 703 1
К2Тех 131 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Фаберлик - Faberlic 93 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 6
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 4
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1160 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4007 2
DevOps - Development и Operations 865 2
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3159 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 2
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1018 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6560 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 891 1
SRE - Site Reliability Engineering 26 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10172 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1228 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 1
MONQ AIOps-платформа 14 10
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
Jenkins 44 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
MONQ Community Edition 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Linux OS 9948 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Wellink - wiSLA 18 1
Nagios 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1049 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 196 1
Ганюшкин Николай 7 6
Каменев Алексей 4 4
Акопян Алексей 10 2
Подколзин Павел 4 2
Бурин Андрей 17 1
Николаев Алексей 16 1
Тимашев Ратмир 69 1
Головко Олег 8 1
Гаврилов Олег 2 1
Налётов Станислав 2 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Тихановский Константин 3 1
Петренко Александр 8 1
Письменный Сергей 1 1
Фролов Иван 6 1
Герасимов Евгений 14 1
Унтила Дмитрий 4 1
Краснобаева Наталья 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2918 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2764 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6915 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
Ведомости 1000 1
Forbes - Форбс 817 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Allied Market Research 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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