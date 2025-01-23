MONQ Digital Lab Монк Диджитал Лаб
MONQ Digital lab – вендор и поставщик AIOps-платформы MONQ (внесен в Реестр Отечественного ПО) для моментального обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев и комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Система избавляет бизнес от рисков, финансовых и репутационных потерь, связанных с ИТ-сбоями и повышает эффективность работы ИТ команд, переходя от “ручного” управления к интеллектуальному автоматизированному процессу управления инцидентами и событиями. MONQ помогает визуализировать состояние ИТ и построить карту цифрового здоровья бизнеса, выявить слабые места и управлять инфраструктурой с помощью сбора Big Data, ML-моделей и AI.
MONQ Digital Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Ганюшкин Николай 7 6
|Каменев Алексей 4 4
|Акопян Алексей 10 2
|Подколзин Павел 4 2
|Бурин Андрей 17 1
|Николаев Алексей 16 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Головко Олег 8 1
|Гаврилов Олег 2 1
|Налётов Станислав 2 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Тихановский Константин 3 1
|Петренко Александр 8 1
|Письменный Сергей 1 1
|Фролов Иван 6 1
|Герасимов Евгений 14 1
|Унтила Дмитрий 4 1
|Краснобаева Наталья 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
|Ведомости 1000 1
|Forbes - Форбс 817 1
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