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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173698
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Шаров Илья



29.04.2025 «Яндекс» открыл фонд технологических инициатив 1
29.05.2023 Благотворительный фонд «Яндекса» направил более 300 млн руб. на поддержку НКО 1
27.10.2022 В «Яндекс заправках» появилась возможность округлять чеки в помощь благотворительным фондам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шаров Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7636 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1812 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52276 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1592 1
Яндекс.Заправки 28 2
Яндекс Помощь рядом 25 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 604 1
Яндекс.Лавка 241 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 524 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43958 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 430 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 889 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19069 1
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 181 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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