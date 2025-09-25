Разделы

Самсонов Игорь


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Самсонов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 3
Yandex - Яндекс 8155 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 145 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1564 3
ВкусВилл - Избёнка 170 3
Кенигсберг инвестментс 5 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1749 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Kaspi Bank 29 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4722 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5117 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5731 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10911 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 190 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2039 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Nvidia Fermi 28 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
Богуславский Леонид 38 3
Логинов Максим 7 3
Лукьянова Екатерина 5 2
Каменский Дмитрий 13 2
Бабурин Дмитрий 3 2
Путин Владимир 3306 2
Иващенцева Елена 2 1
Ивашенцева Елена 14 1
Иващеева Елена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 4
Маврикий - Республика 49 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1368 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 3
Казахстан - Республика 5738 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2037 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4677 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5501 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7176 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
IT Elements 12 1
