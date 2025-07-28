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Кенигсберг инвестментс
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon 1
|15.04.2024
|Ozon распрощался с американскими владельцами 1
|16.02.2024
|Путин разрешил продать Ozon 1
|04.04.2023
|Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
Кенигсберг инвестментс и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 3
|Yandex - Яндекс 7933 3
|Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
|FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 2
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
|Богуславский Леонид 37 3
|Каменский Дмитрий 13 3
|Лукьянова Екатерина 5 3
|Бабурин Дмитрий 3 3
|Логинов Максим 7 3
|Самсонов Игорь 3 3
|Путин Владимир 3276 2
|Иващенцева Елена 2 1
|Иващеева Елена 9 1
|Ивашенцева Елена 13 1
|Маврикий - Республика 45 3
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 3
|Россия - РФ - Российская федерация 151329 3
|Казахстан - Республика 5699 2
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