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Кенигсберг инвестментс


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кенигсберг инвестментс и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 3
Yandex - Яндекс 7933 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 142 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 3
ВкусВилл - Избёнка 165 3
Kaspi Bank 29 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 2
Ренессанс Страхование 167 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1717 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 3
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 2
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Иващеева Елена 9 1
Ивашенцева Елена 13 1
Маврикий - Республика 45 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 3
Россия - РФ - Российская федерация 151329 3
Казахстан - Республика 5699 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3590 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6923 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16913 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4574 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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