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Ивашенцева Елена


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon 1
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
17.04.2023 Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon 1
04.01.2023 Совладелец Ozon разделяет бизнес на российский и международный 1
31.12.2020 Андрей Кузяев приобрел 16,3% акций «ЭР-Телеком» у миноритариев 1
29.06.2020 Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга» 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
25.07.2018 Baring Vostok стал стратегическим партнером ИТ-компании Itransition 1
06.03.2015 В «ЭР-Телекоме» введена должность президента 1
27.05.2014 Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса» 1
03.10.2011 Часть "1С" купил фонд, управляющий деньгами американских пенсионеров 1
28.10.2010 Baring Vostok Capital Partners покупает 10% акций «ЭР-Телеком Холдинг» 1
24.09.2009 «Сбербанк» купил «золотую акцию» «Яндекса» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Ивашенцева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7933 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1813 3
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 2
8607 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
A1qa 7 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 48 1
Itransition Group - Belhard Group - БелХард 2 1
EPAM Vested Development 17 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 142 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1499 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 2
Kaspi Bank 29 2
ВкусВилл - Избёнка 165 2
Сафмар - Европлан - Europlan 41 1
Volga Gas 1 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Новомет ГК 4 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 49 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1717 1
Ренессанс Страхование 167 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 1
Redline Capital 2 1
Кенигсберг инвестментс 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5047 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21363 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5208 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10311 1
Управляемость - Manageability 1825 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 2
Oracle Java - язык программирования 3262 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 857 1
Apple iPhone 6 4863 1
Кузяев Андрей 67 3
Гвардейцев Сергей 2 2
Волож Аркадий 255 2
Семериков Андрей 37 2
Богуславский Леонид 37 2
Каменский Дмитрий 13 2
Calvey Michael - Калви Майкл 11 2
Демичев Алексей 1 1
Нуралиев Борис 292 1
Греф Герман 454 1
Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
Ryan Charles - Райян Чарльз 8 1
Волошин Александр 13 1
Пегушин Евгений 4 1
Костяшкин Андрей 2 1
Путин Владимир 3276 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
Лукьянова Екатерина 5 1
Бабурин Дмитрий 3 1
Логинов Максим 7 1
Самсонов Игорь 3 1
Казимуратов Габбас 1 1
Евтушенков Владимир 209 1
Евтушенков Феликс 29 1
Шульгин Александр 25 1
Евтушенкова Татьяна 11 1
Ситдеков Тагир 5 1
Евтушенкова Наталья 2 1
Ryan Charles - Райан Чарльз 9 1
Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13445 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 3
Беларусь - Белоруссия 5905 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 2
Европа Восточная 3111 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 669 2
Казахстан - Республика 5699 2
Беларусь - Минск 658 1
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Беларусь - Полоцк 10 1
Беларусь - Могилев 46 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 55 1
Нидерланды 3577 1
Украина 7705 1
Ближний Восток 2998 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Маврикий - Республика 45 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16913 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5652 2
Металлы - Золото - Gold 1167 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7116 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1001 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1513 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5423 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2447 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3470 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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