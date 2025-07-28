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Ивашенцева Елена
УПОМИНАНИЯ
Ивашенцева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5047 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 2
|Oracle Java - язык программирования 3262 1
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 857 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 2
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 143 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3374 1
|Deloitte Technology Fast 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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