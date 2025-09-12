Ozon уходит с последней иностранной биржи

Ozon объявил о намерении прекратить обращение своих ценных бумах на Международной бирже Астаны. Работу с данной площадкой Ozon начал в 2023 г. в рамках альтернативы Nasdaq, где до того момента обращались акции компании. Теперь же Ozon находится в процессе редомиляции в Россию.

Ozon проводит делистинг с Международной биржи Астаны

Маркетплейс Ozon сообщил, что его головная структура кипрская компания Ozon Holdings подала заявление на делистинг американских депозитных акций (ADS) с Международной биржи Астаны( AIX).

Последним днем торгов станет 30 сентября 2025 г., после чего владельцы ADS не смогут совершать с ними транзакции на AIX.

Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2022 г. В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Ozon, в 2023 г. администрация биржи приняла решение о полном делистинге акций компании.

Ozon прекращает обращение своих бумаг на Международной бирже Астаны

Ozon пыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. В рамках альтернативы Nasdaq летом 2023 г. были запущены торги акциями Ozon на AIX. Также торги акциями Ozon продолжались на Московской бирже.

Редомиляция Ozon

В конце 2024 г. акционеры Ozon приняли решение о редомиляции и переводе штаб-квартиры компании из Кипра в Россию. Теперь головной структурой Ozon станет МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Озон», зарегистрированное в специальном административном районе Калининградской области на острове Октябрьский.

Летом 2025 г. Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра утвердили данное решение. Затем внеочередное собрание акционеров Ozon одобрила ряд необходимых для редомиляции процедур.

Аналогичные процедуры прошли другие российские интернет-компании, выходившие на зарубежные фондовые рынки через иностранные штаб-квартиры. В частности, такой путь прошли VK и HeadHunter. В процессе редомиляции находится ЦИАН. Yandex продал свое российское подразделение «Яндекс», которое затем самостоятельно вышло на Московскую биржу.

Изменения среди акционеров Ozon

Длительное время основными акционерами Ozon были американский фонд Baring Vostok и АФК «Система». В конце 2022 г. Baring Vostok договорился о продаже большей части своей доли фонду «Восток Инвестиции», созданному бывшими топ-менеджерами российского отделения Baring Vostok, включая старшего партнера Елену Ивашенцеву.

Предметом сделки должны были стать 27,6% акций Ozon. Сделка предполагала платеж в размере $150 млн, который должен был быть выплачен в течение трех лет, и принятие покупателем обязательства по кредитам на общую сумму 740 млрд руб. Таким образом, в долларовом выражении сумма сделки составляла $292 млн (по курсу на конец 2022 г.).

Формальным покупателем выступила компания «Кенигсберг ивестментс», зарегистрированная на острове Октябрьский Калининградской области и принадлежащая оффшору Fermi Investments с острова Маврикий. Однако разрешение на продажу долей Baring Vostok в Ozon и компании «Ренессанс Страхование» Президент России Владимир Путин подписал лишь в начале 2024 г.

Сделка по продаже Baring Vostok своей доли в Ozon была завершена летом 2024 г. Затем доля «Кенигсберг Инвестментс» в Ozon была передана компании «О23», которую продали неназванное третьей стороне.

Летом 2025 г. стало известно, что владельцем данной компании стали структуры основателя Leta IT Capital Александра Чачава. Таким образом бизнесмен стал владельцем 27,71% акций Ozon.

В 2024 г. Чачава вошел в состав участников «Консорциум,Первый», который приобрел «Яндекс» у Yandex за 475 млрд руб. Позднее участники «Консорциум.Первый» перешли к прямому владению акциями МКПАО «Яндекс». Также в 2022 г. Чачава приобрел у холдинга VK его игровое подразделение - My.games - за $642 млн, При этом по состоянию на конец 2024 г. Чачава не погасил большую часть своей задолженности по данной сделке.