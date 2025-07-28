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Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon

Ozon раскрыл имя своего нового акционера, купившего 27,7% акций компании, ранее принадлежавших фонду Baring Vostok. Им стал бизнесмен Александр Чачава, ранее приобретший долю в Yandex и My.Games (игровое подразделение VK).

Александр Чачава стал совладельцем Ozon

Маркетплейс Ozon сообщил о приобретении структурами ИТ-бизнесмена Александра Чачава компании АО «О23», владеющей 27,71% акций Ozon. «Александр - один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии ИТ-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании», - заявили в Ozon.

«Рынок маркетплейсов является одним из самых перспективных в России и странах СНГ, - приводится слова Чачава в пресс-релизе Ozon. - Приобретение доли в Ozon это качественная портальная инвестиция и знаковое событие в моей профессиональной деятельности. данное решение отражает уверенность потенциале роста компании и ее способности укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке».

Как Baring Vostok продавал Ozon

Длительное время основными акционерами Ozon были американский фонд Baring Vostok и АФК «Система». В конце 2022 г. Baring Vostok договорился о продаже большей части своей доли в Ozon фонду «Восток Инвестици», созданному бывшими топ-менеджерами российского отделения Baring Vostok, включая старшего партнера Елену Ивашенцеву.

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Ozon
Александр Чачава 27,7% акций Ozon

Предметом сделки должны были стать 27,6% акций Ozon. Сделка предполагала отложенный платеж в размере $150 млн, который должен был быть выплачен в течение трех лет, и принятие покупателем обязательства по кредитам на общую сумму 740 млрд руб. Таким образом, в долларовом выражении сумма сделки составляла $292 млн (по курсу на конец 2022 г.).

Формально покупателем выступала компания «Книгсберг инвестментс», зарегистрированная в специальном административном районе Калининградской области и принадлежавшая оффшору Fermi Investments с острова Маврикий. Однако завершение сделки затянулось. Лишь в начале 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал разрешение на продажу долей Baring Vostok в ozon и компании «Ренессанс Страхование».

Сделка была завершена летом 2024 г. Однако, как писал РБК со ссылкой на отчетность «Кенигсберг Инвестментс», доля компании в Ozon была передана «О23», которая затем была продана неназванное третьей стороне за 38,2 млрд руб. Источники РБК пояснил, что условием сделки по продаже Baring Vostok своей доли в Ozon «Восток Инвестиции» первоначально была перепродажа российской компании, ненаходящейся под санкции.

Чем известен Александр Чачава

Александр Чачава в середине 2000-х создал компанию Leta-IT Company, работавшую в разных направлениях ИТ-бизнеса. Среди ее активов была доля в ИБ-компании Group-IB (сейчас ее активы переданы в F6). Затем Чачава переориентировался на венчурные инвестиции и создал компанию Leta-IT Company. Среди ее активов - антивирусный разработчик Pro32.

За последние годы масштаб бизнеса Чачавы заметно вырос, причем связано это было с изменением геополитической ситуации. В 2022 г. он приобрел игровое подразделение VK - My.games. Сумма сделки, как тогда утверждалось, должна была составить $642 млн.

Однако, согласно отчету VK за 2024 г., холдинг создал резерв в отношении «прочей дебиторской задолженности» в размере 41,47 млрд руб. Причиной образовавшейся задолженности является сделка от 2022 г. по продаже My.games. То есть Чачава на момент выхода отчетности VK за 2024 г. за My.games не расплатился.

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CNews Analytics

В 2024 г. Чачава также вошел в состава участников «Консорциум.Первый», который за 475 млрд руб. выкупил российский «Яндекс» у его прежнего владельца - голландской Yandex. После выхода российского «Яндекса» на Московскую биржу доля «Консорциум.Первый» в «Яндекс» в 64,58%.

Чачава в «Консорциум.Первым» принадлежало 25%. Другими участниками консорциума были «Фонд менеджеров» (принадлежит топ-менеджерам «Яндекса»), владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор специализированного депозитами «Инфинитум» Павел Прасс и бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов. Летом 2025 г. Рязанов продал свою долю в «Консорциум.первый» структурам «Интерроса» Владимира Потанина. После этого участники «Консорциума.Первый» перешли к прямой владению акциями «Яндекса».

Александр Чачава - лидер рейтинг CNews

Александр Чачава возглавил рейтинг CNews.Миллиардеры, владеющих акциями публичных российских интернет-компаний. Стоимость его доли в «Яндексе» в мае 2025 г. составляла 259 млрд руб.

Игорь Королев

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