Индексная книга (каталог) CNews*
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Чачава Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 124, упоминаний - 142
Чачава Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Алекперов Вагит 44 26
|Прасс Павел 26 24
|Волож Аркадий 268 20
|Рязанов Александр 22 18
|Потанин Владимир 91 14
|Конусов Андрей 87 7
|Касперская Наталья 319 7
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 7
|Пильцов Сергей 7 6
|Касперский Евгений 337 6
|Парахин Михаил 17 6
|Кондрашин Михаил 22 5
|Албитов Андрей 32 5
|Шароварин Евгений 7 5
|Путин Владимир 3454 5
|Шабанов Илья 60 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Гостев Александр 84 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Попович Дмитрий 10 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Голов Андрей 53 3
|Ивашенцева Елена 15 3
|Магурян Василий 16 3
|Гайкович Владимир 40 3
|Осипов Юрий 74 3
|Гурин Олег 9 3
|Никишин Андрей 17 3
|Никольский Владимир 11 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Сачков Илья 126 3
|Егоров Александр 88 2
|Иванов Владимир 68 2
|Гудилин Олег 30 2
|Инютин Артем 89 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Масалович Андрей 23 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.