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Чачава Александр


13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 3
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов 1
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов 1
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 3
29.01.2020 EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций 1
18.12.2019 Cerevrum научила сотрудников Burger King общаться с посетителями по-английски 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
11.12.2017 В России введут автоматическую слежку за зараженными ПК и мобильниками 1
30.03.2017 Brain4Net привлекла $1 млн инвестиций от Leta Capital 1
05.07.2016 Антивирус Eset пошел войной на Минкомсвязи 2
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy 1
22.03.2016 Российский разработчик получил 100 млн от «Ростелекома» и Leta 1
19.01.2016 Maxfield Capital и Leta Capital вложились в израильский проект viisights 1
25.12.2015 Названы самые популярные идеи стартапов в 2015 г. 1
08.12.2015 «Яндекс» поглотил разработчиков знаменитого российского антивируса 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 1
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
14.01.2014 Создатели уникального безэкранного дисплея из России отказываются от производства и сокращают разработчиков. ВИДЕО 3
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России 1
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес 1
01.07.2013 Фонды LETA Capital и TMT Investments инвестируют $1 млн в калифорнийский стартап rollApp Inc. 1
13.03.2013 Уникальный безэкранный дисплей российской разработки поступает в продажу 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1
29.05.2012 Avanpost получил инвестиции Leta на переход к новой бизнес-модели 2
23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 1
15.02.2012 «Финам» прокредитует ИТ-компании на особых условиях 1
26.01.2012 EPAM раскрыл зарплаты и бонусы своих топ-менеджеров. ЦИФРЫ 1
29.09.2011 Leta Group инвестирует в проекты участников «Сколково» $10 млн за 2 года 1
04.07.2011 Гендиректор «Информзащиты» покинул компанию из-за разногласий с акционерами 1
10.06.2011 Trend Micro перенес запись болванок в Москву и получил сертификат ФСТЭК 2
01.06.2011 Symantec удивил новой стратегией в России 1
27.05.2011 Медведев сменил главу ФСТЭК 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
24.05.2011 Leta Group будет развивать в Сколково проект «Автоматизация 2.0» 1
09.03.2011 Бесплатный антивирус заявил о лидерстве в России 1

Публикаций - 68, упоминаний - 85

Чачава Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 9
Leta IT-company 88 7
Cerevrum - Цереврум 7 3
Leta Group 204 3
Novakid 3 3
Oracle Corporation 3356 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 2
Google LLC 7161 2
DEVAR 4 2
IntelliBoard 1 1
E-Style Software House 4 1
Verysell - Верисел 91 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Double Data - Дабл Дата 7 1
Nival 25 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
inDriver 10 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Edwin 1 1
Samsung Electronics 5702 1
Huawei 2732 1
LG Electronics 1865 1
IBM 3551 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Информзащита 423 1
ESET 989 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
Wargaming 90 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Cisco Systems 2049 1
SAP SE 3216 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Leta Capital 42 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
BonAngels 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
TMT Investments 81 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Red Bull 11 1
Y Combinator 32 1
WeWork 6 1
Google Assistant Investments Program 1 1
LearnCapital 1 1
General Catalyst 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роснано 456 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
HR-Grid 2 1
Google Android 10751 3
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Avanpost IDM Access System 20 1
Brain4Net B4N SwitchOS 3 1
Brain4Net B4N Service Platform 12 1
Mybuddy.ai 1 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Avanpost SSO 6 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Pure Storage Evergreen - СХД 14 1
Avanpost Web SSO 9 1
Apple - App Store 2198 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows 854 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Microsoft Skype 1473 1
Касперская Наталья 197 2
Щапов Олег 24 2
Азаров Максим 5 2
Василевский Дмитрий 2 1
Туркот Александр 36 1
Румянков Александр 1 1
Максимов Юрий 15 1
Конусов Андрей 73 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Макаров Вячеслав 3 1
Соколова Марина 3 1
Крюков Иван 1 1
Семенов Анатолий 12 1
Путин Владимир 1828 1
Гриценко Андрей 3 1
Бадмаев Андрей 1 1
Беляков Алексей 14 1
Басов Алексей 79 1
Махновский Александр 1 1
Лукашенко Александр 41 1
Моргульчик Александр 24 1
Инютин Артем 73 1
Добкин Аркадий 54 1
Мишустин Михаил 302 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
Европа 3774 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Индия - Республика 2175 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Япония 2802 3
Восточная Европа 1682 3
Латинская Америка 725 3
Казахстан - Республика 2641 3
Европа Западная 616 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Кипр - Республика 247 2
Испания - Королевство 1257 2
Украина 3378 2
Турция - Турецкая республика 954 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Польша - Республика 831 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Азия - Азиатский регион 1520 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Польша - Краков 14 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Израиль 722 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 19 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
eMarketer 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
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