Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чачава Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 85
Чачава Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 2
|Щапов Олег 24 2
|Азаров Максим 5 2
|Василевский Дмитрий 2 1
|Туркот Александр 36 1
|Румянков Александр 1 1
|Максимов Юрий 15 1
|Конусов Андрей 73 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Соколова Марина 3 1
|Крюков Иван 1 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Путин Владимир 1828 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Бадмаев Андрей 1 1
|Беляков Алексей 14 1
|Басов Алексей 79 1
|Махновский Александр 1 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Моргульчик Александр 24 1
|Инютин Артем 73 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|The Bell - Издание 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766569, в очереди разбора - 670254.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru