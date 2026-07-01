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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чачава Александр

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. 1
06.05.2026 Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ 1
19.03.2026 Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU 1
16.03.2026 Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса» 1
12.03.2026 Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса» 1
06.02.2026 Александр Чачава увеличил долю в «Яндексе» почти до 20% 3
23.12.2025 У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании 3
19.11.2025 Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp 1
11.11.2025 Ozon впервые в истории выплатит дивиденды 1
23.10.2025 Uber и создатель «Яндекса» вложат $375 млн в беспилотное такси 1
12.09.2025 Ozon уходит с последней иностранной биржи 1
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 1
28.07.2025 Совладелец «Яндекса» стал крупным акционером Ozon 3
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 2
27.05.2025 Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса» 1
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
14.04.2025 Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом 2
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
11.01.2023 VK вложит в российские видеоигры сотни миллиардов 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1

Публикаций - 124, упоминаний - 142

Чачава Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 282 55
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 40
Yandex - Яндекс 9216 34
ESET - ESET Software 1161 28
Microsoft Corporation 25775 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 19
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Trend Micro 651 12
АйТи 1519 12
АйТи.Развитие 13 11
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
Nvidia Corp 4002 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
InfoWatch - Инфовотч 1185 9
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 8
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
ДиалогНаука 271 7
Shopify 36 7
Меридиан-Сервис 6 6
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
HamsterSoft 12 5
Novakid - Новакид Рус 6 5
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 5
Прикладная логистика НИЦ 17 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Информзащита 941 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Google LLC 12690 4
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 4
Forcepoint - Websense 140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 49
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 26
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 24
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 15
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 13
АСК 49 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Газпром ПАО 1493 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Uber 357 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
FMR - Fidelity Managment & Research 34 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром нефть 725 3
TMT Investments 115 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
DST Global - Digital Sky Technologies 229 3
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Intel Capital 148 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Capital Research Global Investors 14 2
Lastar 4 2
BonAngels 2 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 2
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 2
Кенигсберг инвестментс 5 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 10 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 20
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Data monetization - Монетизация данных 1965 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 22
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 22
Nebius AI 23 19
VK - My.Games 81 16
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 15
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15244 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Microsoft Windows 16882 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Pixonic War Robots 21 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 3
BIT.Games Домовята 9 3
BIT.Games Гильдией Героев 6 3
Zero City - игра 8 3
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 3
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 90 3
Apple iOS 8583 3
Apple - App Store 3109 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 36 2
Mybuddy.ai 2 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
Positive Technologies - PT Sandbox 116 1
Stafory - робот Вера 377 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Badoo - Социальная сеть 46 1
Алекперов Вагит 44 26
Прасс Павел 26 24
Волож Аркадий 268 20
Рязанов Александр 22 18
Потанин Владимир 91 14
Конусов Андрей 87 7
Касперская Наталья 319 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 7
Пильцов Сергей 7 6
Касперский Евгений 337 6
Парахин Михаил 17 6
Кондрашин Михаил 22 5
Албитов Андрей 32 5
Шароварин Евгений 7 5
Путин Владимир 3454 5
Шабанов Илья 60 4
Слуцкий Александр 14 4
Гостев Александр 84 4
Мамыкин Владимир 44 4
Антимонов Сергей 11 4
Попович Дмитрий 10 4
Левашев Дмитрий 4 4
Голов Андрей 53 3
Ивашенцева Елена 15 3
Магурян Василий 16 3
Гайкович Владимир 40 3
Осипов Юрий 74 3
Гурин Олег 9 3
Никишин Андрей 17 3
Никольский Владимир 11 3
Калгин Алексей 7 3
Косичкин Роман 3 3
Шубняков Антон 3 3
Сачков Илья 126 3
Егоров Александр 88 2
Иванов Владимир 68 2
Гудилин Олег 30 2
Инютин Артем 89 2
Кочетков Владислав 248 2
Масалович Андрей 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 59
Европа 24964 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Нидерланды 3746 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Индия - Bharat 5870 9
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