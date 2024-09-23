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Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам

Nebius Group (бывшая Yandex) начала выпуск акций в пользу бывших владельцев своих облигаций. Договоренность о частичном погашении облигаций за счет выпуска новых акций была достигнута еще в 2022 г., однако пока Yandex работал в России, компания не могла выпускать новые акции.

Nebius Group выпустит акции в пользу бывших владельцев облигаций

Интернет-компания Nebius Group (бывшая Yandex) сообщила о начале выпуска акций в пользу бывших владельцев ее облигаций. Это стало возможным после ухода компании из России и продажи российского «Яндекса».

Исторически основным активом Yandex был российский «Яндекс». В 2020 г. Yandex выпустил конвертируемые облигации объемом $1,25 млрд со сроком погашения в 2022 г. В 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Yandex, что стало причиной для досрочного предъявления облигаций Yandex к погашению.

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Яндекс
Nebius Group (бывшая Yandex) заявила о начале выпуска акций в пользу бывших владельцев ее облигаций

Yandex не мог сразу рассчитаться с кредиторами. В связи с этим была разработана схема реструктуризации: на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. компания выплатит $140 тыс. наличными и 957 акций класса «А» (обладают одним голосом на одну ценную бумагу).

Что мешало Nebius Group ранее выпускать акции

Однако из-за санкций, введенных США против России, компания Yandex, будучи структурой с основным бизнесом в России, не могла выпускать новые акции. Соответственно, расчеты с кредиторами в полной мере не были проведены.

Но в июле 2024 г. Yandex закрыл сделку по продаже «Яндекс» и таким образом перестал работать в России. Сама компания была переименована в Nebius (по имени одного из оставшихся у нее стартапов).

Соответственно, теперь компания получила возможность выпускать новые акции и ждет соответствующих инструкций от своих акционеров. К настоящему времени соответствующие инструкции были получены в отношении 745 тыс. акций (0,2% от общего числа). Заявки будут приниматься до 15 октября 2024 г.

Как Yandex ушел из России

Решение об уходе из России Yandex принял в конце 2022 г. Российские активы компании были объединены в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс». Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый Паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый».

В ЗПИФ «Консорциум.Первый» 35% принадлежат «Фонду менеджеров», созданному топ-менджментом «Яндекса».

25% в консорциуме принадлежат основателю фонда Leta Capital Александру Чачава, по 15% - ЗПИФ «Аргонавт» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова) и АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса), 10% - бизнесмену Александру Рязанову.

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Сумма сделки составила 475 млрд руб.

Из нее наличными были выплачены 230 млрд руб., оставшаяся часть путем передачи Yandex 176 млн. акций класса «А» (49% от общего числа акций). МКПАО «Яндекс» вышла на Московскую биржу, откуда перед тем ушел Yandex.

У Yandex остались стартапы в области графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI, стартап в сфере генеративного искусственного интеллекта Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Adrive, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и др. Компания планирует возобновить торги своими акциями на Nasdaq.

Игорь Королев

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