Nebius N.V. Nebius Group Yandex N.V. Toloka AI Яндекс.Толока

Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока

решения по обработке данных для GenAI и разработки больших языковых моделей

УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки 1
10.09.2025 Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft 2
11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании 2
12.05.2025 Основатель «Яндекса» потерял контроль над своим стартапом. В него вложились основатель Amazon и бывший топ-менеджер Microsoft 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
19.04.2022 Система распознавания документов Correct вошла в реестр российского программного обеспечения 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
25.11.2020 Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет 2
23.11.2020 Google предложила владельцам смартфонов легкий заработок, «украв» идею у «Яндекса» 6
20.08.2020 «Яндекс» открыл «Лабораторию Толоки» для быстрой обработки данных 3
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
15.07.2020 В «Яндекс.Взгляде» появилась возможность проводить UX-тесты 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
26.02.2020 «Яндекс.справочник» ускорил модерацию данных с помощью машинного обучения 1
05.12.2019 «Яндекс» опубликовал первый русскоязычный видеоучебник по краудсорсингу 5
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
06.08.2019 В «Яндекс.толоке» появились первые сертифицированные партнеры 4
08.04.2019 В «Яндекс.Толоке» появятся сертифицированные подрядчики 5
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео 1

Публикаций - 36, упоминаний - 58

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8227 33
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 69 15
АйТи.Развитие 13 9
АйТи 1430 9
Nvidia Corp 3688 7
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 22 5
Меридиан-Сервис 6 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 954 3
Microsoft Corporation 25153 3
SAP SE 5409 2
Oracle Corporation 6838 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 2
Яндекс.Технологии 5 1
Huawei 4167 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 247 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
8828 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 413 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Telegram Group 2454 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 219 1
McKinsey & Company Int 260 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
Цифра ГК 136 1
Biocad - Биокад 83 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Yandex Go - Yango 27 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Google LLC 12153 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
Kofax 57 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 800 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 16 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 104 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Amazon Inc - Amazon.com 3100 1
Google DeepMind 58 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 501 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2757 16
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 13
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 13
Инфинитум - Специализированный депозитарий 49 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1767 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1338 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 80 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 281 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1209 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1587 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 585 3
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 221 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 278 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 163 2
Яндекс.Лавка 271 2
Capital Research Global Investors 14 2
FMR - Fidelity Managment & Research 33 2
Lastar 4 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Газпром нефть 661 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 507 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
РусВинил 4 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 142 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
BPO Invest 1 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4738 9
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 19 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1037 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5154 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3086 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3326 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1176 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5716 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2235 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 18
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1183 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1989 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 13
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 659 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5748 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4078 9
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 5
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8535 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 3
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 44 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4833 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2651 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3248 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14272 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 25 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17698 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3034 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2681 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3685 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5781 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 940 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 696 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 62 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 19 19
Nebius AI 16 15
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 86 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 191 4
Google Play - Google Store - Android Market 3406 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 783 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 299 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 672 3
Nvidia Blackwell 30 2
Google Android 14550 2
Apple iOS 8165 2
Apple - App Store 2981 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1126 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 582 2
VK - My.Games 79 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 584 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 2
Yandex.Tasks - Яндекс Задания 2 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 32 1
Nebius GPU 1 1
Яндекс Про 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Linux OS 10734 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 219 1
Microsoft Windows 16197 1
Nvidia Tesla GPU 185 1
Huawei Mate - серия смартфонов 381 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 325 1
Яндекс.Навигатор 108 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5724 1
Huawei AppGallery 314 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 460 1
Apple iPhone 6 4861 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 226 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
VK - Яндекс.Дзен 219 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Чачава Александр 112 15
Волож Аркадий 258 14
Прасс Павел 21 14
Рязанов Александр 21 14
Алекперов Вагит 35 12
Савиновский Артем 9 4
Худавердян Тигран 91 3
Потанин Владимир 73 3
Путин Владимир 3314 2
Мегорская Ольга 2 2
Boynton John - Бойнтон Джон 9 2
Рязанцев Александр 1 1
Молдован Александр 1 1
Готманов Александр 1 1
Корнева Марина 1 1
Бетин Андрей 2 1
Алеперов Вагит 1 1
Маргорская Ольга 1 1
Колесов Александр 60 1
Арлазаров Владимир 258 1
Сушко Андрей 6 1
Сыкулев Андрей 84 1
Годунов Николай 12 1
Мордашов Алексей 58 1
Кудрин Алексей 124 1
Бардинцев Игорь 11 1
Абрамович Роман 46 1
Друца Алексей 1 1
Стыскин Андрей 9 1
Папшев Андрей 4 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Карбасов Дмитрий 7 1
Белоусов Олег 4 1
Королев Сергей 44 1
Гулевич Руслан 32 1
Львова Галина 4 1
Федорова Валентина 1 1
Барболина Елена 5 1
Кузин Вадим 36 1
Башкеев Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 21
Нидерланды 3611 16
Финляндия - Финляндская Республика 3655 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 12
Европа 24560 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1376 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2529 3
Ближний Восток 3018 3
Израиль 2778 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 3
Азия - Азиатский регион 5705 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3028 2
Индия - Bharat 5637 2
Франция - Французская Республика 7959 2
Украина 7757 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 1
Америка - Американский регион 2184 1
Германия - Федеративная Республика 12895 1
Италия - Итальянская Республика 4417 1
Турция - Турецкая республика 2467 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1210 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 241 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 208 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Беларусь - Белоруссия 5983 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Нидерланды - Амстердам 615 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1389 1
Казахстан - Республика 5759 1
Армения - Республика 2362 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Бразилия - Федеративная Республика 2434 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 21
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 152 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2564 13
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 12
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2321 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2046 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 7
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1007 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4276 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6589 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6256 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10418 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6281 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2907 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1891 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4894 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1691 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8257 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 129 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2654 2
Вахтовый метод 124 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4197 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7245 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2882 1
Forbes - Форбс 900 4
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
9to5Google 54 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 124 1
Bloomberg 1376 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1619 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 24 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 592 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 507 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 111 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 425 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 8 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
