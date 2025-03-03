Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nebius AI
Nebius AI и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 252 8
|Чачава Александр 102 8
|Рязанов Александр 16 8
|Алекперов Вагит 29 7
|Прасс Павел 14 7
|Потанин Владимир 64 2
|Савиновский Артем 9 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Путин Владимир 3196 1
|Мишустин Михаил 684 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Абрамович Роман 46 1
|Григоренко Дмитрий 94 1
|Чернин Роман 10 1
|Бедеров Игорь 57 1
|Короленко Андрей 2 1
|Рашников Виктор 12 1
|Корнева Марина 1 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Forbes - Форбс 836 1
|Bloomberg 1299 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.