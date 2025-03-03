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Nebius AI


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
16.09.2024 Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
12.04.2024 В будущем владельце «Яндекса» назначен новый гендиректор 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Nebius AI и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 11
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nvidia Corp 3514 3
Меридиан-Сервис 5 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
T.Hunter 38 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 8
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 8
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Invesco 12 1
FMR - Fidelity Managment & Research 29 1
Capital Research Global Investors 13 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 111 1
Unsplash 845 1
Lastar 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 4
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1778 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 377 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 4
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Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 37 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
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My.Games 69 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
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