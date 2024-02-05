«Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл»

Yandex договорился о продаже своего российского подразделения за 475 млрд руб. В консорциум покупателей войдут менеджмент компании, «Лукойл» и ИТ-бизнесмен Александр Чачава. Часть сделки будет оплачена акциями Yandex, которая у его российских акционеров будет выкуплена за юани.

Yandex продает МКАО «Яндекс» с 50% дисконтом

Голландская компания Yandex объявила о продаже своих российских активов консорциуму покупателей. Недавно они были объединены в МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированную в специальном административном районе Калининградской области.

Как сообщили CNews представители компании, сумма сделки составит 475 млрд руб. Эта сумма учитывает 50% дисконт, который применяется для Правительственной комиссией по иностранным инвестициям при одобрении сделок по продаже иностранцами российских активов.

Исходя из средневзвешенной цены акций Yandex на Московской бирже за последние три месяца, капитализация Yandex составляет 918 млрд руб. ($10,2 млрд). При этом на продаваемые активы приходится 95% от выручки Yandex за 2023 г., а также 95% активов компании и ее сотрудников.

Кто стоит за консорциумом покупателей «Яндекса»

Интересы новых владельцев МКАО «Яндекс» будет представлять ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум. Первый». Он будет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекса».

Основным владельцем ЗПИФ «Консорциум. Первый» станет «Фонд менеджеров», в который войдут порядка 50 существующих менеджеров «Яндекса». Ни у кого из них не будет доли более чем 5% в МКАО «Яндекс». «Фонд менеджеров» будет иметь специальные права и право вето на принятие особых вопросов советом директоров и собранием акционеров МКАО «Яндекс» (реорганизация, крупные сделки, одобрение бюджета, изменения в уставе). Гендиректором МКАО «Яндекс» останется гендиректор ООО «Яндекс» (российской «дочки» Yandex) Артем Савиновский.

Долями в ЗПИФ «Консорциум. Первый» также будут владеть нефтяная компания «Лукойл» (основной владелец – Вагит Алекперов, его интересы будет представлять ЗПИФ «Аргонаут»), структуры гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса (через IT.Elaboration), структуры многопрофильного инвестора Александра Рязанова (ранее он работал в нефтяной сфере, сейчас в сельскохозяйственной, долю получит через «Меридиан-Сервис») и основатель фонда Leta Capital Александр Чачава (через «Инфинити Менеджмент»).

В 2022 г. Чачава уже приобрел у холдинга VK его игровое подразделение My.games за $642 млн.

В ЗПИФ «Консорицум. Первый» ни у кого не будет контрольной доли. Никто из покупателей не является субъектом санкций США, ЕС, Великобритании или Швейцарии. Покупатели обязуются не продавать доли в МКАО «Яндекс» в течение года после завершения сделки.

Чем займется Yandex после ухода из России

У Yandex останется ряд международных проектов: европейская облачная платформа для графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI; платформа Toloka AI в сфере генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей; разработчик беспилотного транспорта Avride; образовательная платформа TripleTen; дата-центр в Финляндии и миноритарные инвестиции в другие бизнесы.

Таким образом, Yandex сфокусируется на развитии решений в сфере искусственного интеллекта в странах Европы, Ближнего Востока, Азии и США. При этом Yandex прекратит использование существующего бренда. В компании будет работать 1,3 тыс. человек.

Выкуп акций Yandex у россиян за юани

Примерно половина от суммы сделки 230 млрд руб. будет оплачена наличными. Оставшаяся часть будет оплачена ценными бумагами: консорциум покупателем передаст Yandex 176 млн его же акций класса «А» (49% от общего числа акций). Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и подлежат свободной продаже.

Также у Yandex есть акции класса «B»: они обладают десятью голосами на одну ценную бумагу, но не подлежат свободной продаже. Их главным владельцем является основатель «Яндекс» Аркадий Волож.

Консорциум покупателей будет выкупать акции Yandex у существующих акционеров из России. Расчеты с ними будут происходить в китайских юанях за пределами России.

Вырученные денежные средства Yandex планирует направить на финансирование оставшихся у него международных проектов, а также на выкуп акций у существующих акционеров. Полученные акции класса «А» будут погашены.

Когда планируется закрыть сделку

Первая часть сделки должна быть закрыта до конца первого полугодия 2024 г. Она потребует получения регуляторных разрешений и одобрений от собрания владельцев акций класса «А» и отдельно внеочередного собрания акционеров Yandex. Также необходимо, чтобы в течение этого периода никто из покупателей не попал под санкции.

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В рамках данной части Yandex продаст 68% в МКАО «Яндекс» за 230 млрд руб. и 67,8 млн акций класса «А» (18% от общего числа акций). Вторая часть сделки должна быть закрыта в течение семи недель после закрытия первой части. Yandex полностью выйдет из капитала МКАО «Яндекс».

Yandex также проведет делистинг своих акций с Московской бирже. У компании также был листинг на американской бирже Nasdaq, но весной 2022 г. он был приостановлен.

Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации Yandex и его ухода из России, после чего торги акциями компании могут быть возобновлены.

МКАО «Яндекс», со своей стороны, намерена получить листинг на Московской бирже. Существующим держателем акций Yandex класса «А» будут предложены различные позиции в ценных бумагах МКАО «Яндекс».

Кто еще хотел купить «Яндекс»

Решение о разделе бизнеса Yandex на российский и международный было принято в ноябре 2022 г. Тогда предполагалось, что долю в российском «Яндексе» получит Алексей Кудрин. Он в тот момент времени как раз ушел с поста главы Счетной палаты и занял пост советника гендиректора «Яндекса». Однако впоследствии он попал под санкции США.

Также в числе потенциальных инвесторов «Яндекса» рассматривались владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, миллиардер Роман Абрамович (уже является миноритарным акционером Yandex), владелец ММК Виктор Рашников, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и госбанк ВТБ.