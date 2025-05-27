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Меридиан-Сервис
УПОМИНАНИЯ
Меридиан-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7713 5
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 2
|Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 20 2
|DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 33 4
|Yandex N.V. - TripleTen 16 4
|VK - My.Games 71 2
|Nebius AI 13 2
|Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
|Рязанов Александр 19 6
|Чачава Александр 106 5
|Прасс Павел 17 5
|Алекперов Вагит 31 4
|Волож Аркадий 254 3
|Потанин Владимир 66 3
|Мордашов Алексей 56 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Иванов Владимир 62 1
|Абрамович Роман 46 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Савиновский Артем 9 1
|Волошин Александр 13 1
|Рашников Виктор 12 1
|Молдован Александр 1 1
|Бетин Андрей 1 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Forbes - Форбс 858 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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