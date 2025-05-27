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Индексная книга (каталог) CNews*
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Меридиан-Сервис


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса» 2
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 2
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 2
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 2
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Меридиан-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7713 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4138 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 20 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1687 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 5
Инфинитум - Специализированный депозитарий 44 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 68 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1132 3
Invesco 12 2
FMR - Fidelity Managment & Research 29 2
Capital Research Global Investors 14 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2879 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Carlsberg Group 25 1
Capital Group 74 1
Capital World Investors 9 1
Capital International Investors 6 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 154 1
Uniper 4 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 18 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1865 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1090 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 453 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 110 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
Фотобанк - Photobank 177 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 33 4
Yandex N.V. - TripleTen 16 4
VK - My.Games 71 2
Nebius AI 13 2
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Рязанов Александр 19 6
Чачава Александр 106 5
Прасс Павел 17 5
Алекперов Вагит 31 4
Волож Аркадий 254 3
Потанин Владимир 66 3
Мордашов Алексей 56 1
Кудрин Алексей 124 1
Иванов Владимир 62 1
Абрамович Роман 46 1
Яковицкий Алексей 22 1
Савиновский Артем 9 1
Волошин Александр 13 1
Рашников Виктор 12 1
Молдован Александр 1 1
Бетин Андрей 1 1
Алеперов Вагит 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 5
Финляндия - Финляндская Республика 3623 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 4
Нидерланды 3560 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 3
Европа 24384 1
Азия - Азиатский регион 5614 1
Беларусь - Белоруссия 5831 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 1
Ближний Восток 2982 1
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ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 137 5
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Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6286 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3367 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2002 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4770 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Энергетика - Energy - Energetically 5225 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1385 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 703 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 175 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 1
Forbes - Форбс 858 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1154 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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