VK My.Games
СОБЫТИЯ
|16.12.2022
|
Бывшее игровое подразделение VK ушло из России
My.Games прощается с Россией Разработчик компьютерных игр My.Games объявил о реструктуризации своего бизнеса. Компания покидает российский рынок и передает свою российскую часть новому совместному предприятию (СП) – Astrum Entertainment. В это СП буду
|15.12.2022
|
My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов
Новый владелец My.Games Александр Чачава объявил о реструктуризации своих игровых активов, в результате которой часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отде
|28.09.2022
|
VK объявила о продаже My.Games
VK сообщила о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявила о продаже 100% компании My.Games Александру Чачава, управляющему партнеру Leta Capital. Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Стоимость сделки состав
|28.09.2022
|
VK избавился от игрового подразделения за $642 млн
VK продал My.Games Холдинг VK сообщил о продаже своего игрового подразделения My.Games. 100% компании проданы венчурному инвестору Александру Чачаве, управляющему партнеру Leta Capital. Сумма сдел
|23.08.2022
|
Российский игровой стор и сервис облачного гейминга войдут в состав VK Play
В сентябре 2022 г. сервисы MY.GAMES Store и MY.GAMES Cloud продолжат свое развитие в составе игровой площадки VK Play. <
|07.10.2021
|
My.Games Venture Capital проинвестировала $3 млн в поддержку игровых студий из СНГ
My.Games Venture Caputal, инвестиционное подразделение My.Games (входит в Mail.ru Group), проинвестировало в трех новых партнеров: Vox, Tworogue Games и Wideview Games. Общий объем инвестиций в три студии составил порядка $3 млн. В результате всех
|02.09.2021
|
MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios
MY.GAMES Venture Capital (MGVC), подразделение международного игрового бренда MY.GAMES, объявляет об инвестиции более 3,5 млн евро в The Breach Studios — игровую студию, специализирующуюся на разработке консольных и ПК-игр. MY.GAMES и The Breach Studios договорили
|06.08.2021
|
My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google
ики и Ближнего Востока. Принимаются заявки от разработчиков, чьи игры уже размещены в Google Play и находятся на этапе тестирования или MVP. Последний день подачи заявок — 18 октября 2021 г. Эксперты My.Games и Google выберут до 10 разработчиков, которые станут участниками программы Game Drive 2021. «Первая волна Game Drive показала, как много перспективных игровых студий есть в нашем регио
|29.04.2021
|
Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей
Выручка международного игрового бренда My.Games (входит в состав Mail.ru Group) в первом квартале 2021 года увеличилась на 42,2% по
|18.11.2020
|
Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков
Google и My.Games, игровой бренд Mail.ru Group, запустили совместную международную программу бизнес-акселерации Game Drive для разработчиков мобильных игр. Эксперты из Google и My.Games Venture C
|23.07.2020
|
Игровой бренд My.Games показал рекордный рост в 46% выручки во втором квартале
Выручка международного игрового бренда My.Games (входит в состав Mail.ru Group) во II квартале 2020 г. увеличилась на 46% по сравнен
|14.05.2020
|
«Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games
«Мегафон» объявил о запуске партнерства с международным игровым брендом My.Games. Пользователям портала «Мегафон игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популя
|06.12.2019
|
«Ростелеком» и My.games расширили возможности тарифного плана «Игровой»
«Ростелеком» и My.games договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана «Игровой». Ранее абонентам тарифа уже были доступны игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас он
|29.10.2019
|
«Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов
Античитеры онлайн-шутера Warface My.games и специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усилия. Компании договорились о сотрудничестве в области противодействия использованию читов в онлайн-играх, а т
|16.08.2019
|
Mail.ru запускает глобальную игровую платформу
ий холдинг Mail.ru Group сообщил о скором запуске глобальной игровой платформы под дочерним брендом My.Games. Проект получил название My.Games Store, а его официальный релиз предваритель
|30.05.2019
|
Mail.ru Group представила глобальный игровой бренд My.Games
оссии и за рубежом (выходящие под брендом Mail.ru Group и брендом My.com) в единый глобальный бренд My.Games. За последние несколько лет игровой бизнес стал одним из ключевых источников выручки
