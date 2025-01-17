Анисимов Никита
Анисимов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Кириенко Владимир 139 5
|Айвазов Александр 31 3
|Яковлева Наталья 5 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Гордин Михаил 10 3
|Гришин Дмитрий 208 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Устинов Антон 8 2
|Антонова Ульяна 2 2
|Куприянов Сергей 8 2
|Чудаков Дмитрий 2 2
|van der Merwe Jaco - ван дер Мерве Джако 5 2
|Козлова Дарья 30 2
|Ляпунов Игорь 121 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Белевцев Андрей 63 1
|Греф Герман 419 1
|Путин Владимир 3171 1
|Зыбина Мария 4 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Миллер Алексей 21 1
|Крутов Дмитрий 18 1
|Мальгин Артем 1 1
|Черникова Алевтина 40 1
|Добродеев Борис 95 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Кумпилов Мурат 2 1
|Галажинский Эдуард 12 1
|Добродеев Олег 16 1
|Мамаев Александр 15 1
|Толстик Алексей 4 1
|Соколов Евгений 14 1
|Деркач Денис 1 1
|Кантонистова Елена 1 1
|Hammond Matthew - Хаммонд Мэтью 5 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Никитин Глеб 37 1
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