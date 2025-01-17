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Анисимов Никита



17.01.2025 НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям 1
17.09.2024 НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ИТ-кампус «Неймарк» начнут готовить магистров в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения 2
09.09.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ проведут международную олимпиаду по ИИ для студентов 1
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 1
13.07.2022 Высшая школа экономики и «Сбер» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.07.2022 НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
17.06.2022 Высшая школа экономики и «1С» подписали соглашение о расширении сотрудничества 1
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
25.05.2022 VK будет контролировать многолетний пресс-секретарь главы «Газпрома» 1
29.04.2022 НИУ ВШЭ станет флагманским партнером новой платформы онлайн-образования VK 1
29.04.2022 VK запустит платформу онлайн-курсов для вузов 1
01.04.2022 Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK 1
31.03.2022 Совет директоров VK усилен представителями научного сообщества 1
25.01.2022 Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ в области ИИ 1
05.09.2019 «Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Анисимов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 7
Yandex - Яндекс 7339 4
Ростелеком 9699 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
МФ технологии - МФТ 34 2
Naver 20 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
8213 1
Цифра ГК 2426 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Газпром ПАО 1342 3
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 8 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Naspers - Prosus Ventures 20 2
Naspers 83 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Газпром нефть 618 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 492 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
VK - Mail.Ru Почта 349 2
My.Games 69 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс.Практикум 53 1
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Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Киберучения 92 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 171 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 14
VK Skillbox - Скилбокс 109 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 2
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
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