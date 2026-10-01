Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мальгин Артем
СОБЫТИЯ
|01.10.2026
|Цифровая платформа «Атлас мировых аграрных рынков» будет выявлять сигналы рынка и оценивать сценарии его развития 1
|15.06.2022
|VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мальгин Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисимов Никита 16 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Черникова Алевтина 52 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Галажинский Эдуард 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476139, в очереди разбора - 724130.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476139, в очереди разбора - 724130.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.