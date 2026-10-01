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Мальгин Артем

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Цифровая платформа «Атлас мировых аграрных рынков» будет выявлять сигналы рынка и оценивать сценарии его развития 1
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мальгин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5055 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2321 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14148 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23738 1
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Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Россия - РФ - Российская федерация 168246 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48031 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34260 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 316 1
Образование в России 2973 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4463 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1535 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1257 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 228 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 159 1
VK - Skillbox - Скилбокс 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476139, в очереди разбора - 724130.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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