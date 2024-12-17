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Галажинский Эдуард



17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ 1
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве 1
06.06.2024 «Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров 2
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса 1
10.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
03.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
15.06.2023 В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий 1
01.06.2023 Продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
23.05.2023 До 5 июня продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных 1
28.02.2023 В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников 1
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
17.03.2022 «Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Галажинский Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Цифра ГК 2426 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Ростелеком 9701 1
ХайТэк Интеграция 20 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
АФК Система - Эталонные Концессии 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
ГосИнформСистемы 126 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1185 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 9 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI 10 1
Гойко Вячеслав 9 3
Комиссаров Алексей 20 2
Мазур Владимир 9 2
Райкевич Алексей 84 2
Голосов Павел 3 2
Кириенко Владимир 139 1
Крутов Дмитрий 18 1
Смирнов Павел 45 1
Черникова Алевтина 40 1
Анисимов Никита 15 1
Кокшаров Виктор 11 1
Мальгин Артем 1 1
Мартиросов Давид 57 1
Черных Сергей 15 1
Пожидаев Николай 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Казахстан - Республика 5526 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Северный Ледовитый океан 117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 8
Образование в России 2191 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Национальный проект - Наука и университеты 42 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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