ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии

ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии. Лаборатория займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных. Об этом CNews сообщили представители ТГУ.

Торжественное открытие состоялось в среду, девятого июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Новое подразделение будет использовать ИИ для разработки новых медицинских препаратов и моделирования свойств химических соединений. Например, ученые будут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств химсоединений и алгоритмы анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике, включая макроскопические квантовые эффекты. Они проведут исследования в области хемоинформатики (химическая информатика, молекулярная информатика), биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, займутся разработкой цифровых помощников и интеллектуальных систем поддержки принятия решений для химических технологий.

Заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, открывая лабораторию, отметила ее роль для продвижения новых технологий в промышленное производство.

«Целью стратегии социально-экономического региона является реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства. Открытие лаборатории на стыке науки и индустрии будет содействовать достижению этой цели», – сказала Людмила Огородова.

«Мы живем в уникальное время и видим, как технологии меняют мир, меняют жизнь. Никто не мог предположить, какую роль искусственный интеллект будет играть в нашей жизни и в формировании технологического лидерства. Сегодня Россия — это страна, которая может предложить конкурентоспособный технологический пакет для экспорта, например, в Юго-Восточную Азию», – сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Как отметил руководитель научной группы «ИИ в науках о жизни» «Института AIRI» и научный руководитель новой лаборатории Артур Кадурин, современные науки о жизни и материаловедение генерируют данные беспрецедентного объема. Задача лаборатории –– развивать и применять методы ИИ для анализа и объединения этой разнородной информации на стыке химии, биологии и физики.

«Ускорение разработки терапевтических препаратов и функциональных материалов зависит от нашей способности предсказывать сложные свойства веществ и их взаимодействия. Мы сосредоточимся на создании вычислительных подходов, которые позволят эффективно использовать потенциал технологий искусственного интеллекта для решения этих задач. В свою очередь эксперты из ТГУ возьмут на себя экспериментальную валидацию предложенных методов», – сказал Артур Кадурин.

По словам директора Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслава Гойко, внедрение ИИ в работу ученых-химиков и специалистов по молекулярной инженерии – это фундаментальное изменение самой логики научного поиска.

«Будущее за теми, кто научится использовать ИИ для ускорения научных исследований и генерации новых знаний. И это будущее сегодня создается здесь, в Томске: коллеги из «Института AIRI» – признанные лидеры в области фундаментальных и прикладных исследований по ИИ; наша команда – с большим опытом проведения исследований и прикладных разработок, реализованных на базе суперкомпьютера Cyberia; от ИХТЦ – экспертиза в области синтеза, анализа веществ и масштабирования химических процессов», – сказал Вячеслав Гойко.

Для проектов новой лаборатории будут использоваться уникальные установки ИХТЦ. Например, в настоящее время ученые центра разрабатывают первую в России ИИ-систему на реальном производстве в малотоннажной химии. ИИ внедряется в работу установки по производству тартрата натрия 2-водного квалификации ХЧ, применяемого в производстве элементов электронной аппаратуры.

«Главная цель — ускорение производственного цикла, исключение человеческого фактора для увеличения точности, безопасности процесса, в данном случае, производства тартрата натрия. ИИ позволяет спрогнозировать изменение параметров и четко проанализировать последствия изменений, что важно в непрерывном процессе наработки вещества», — сказал директор ИХТЦ, и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.