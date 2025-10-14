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Биология молекулярная Нуклеиновые кислоты ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота DNA Deoxyribonucleic acid макромолекула РНК Рибонуклеиновая кислота

СОБЫТИЯ


14.10.2025 В МФТИ учат ДНК и белки работать как транзистор

неры бьются над этой проблемой, биологи предлагают свой путь — использовать для вычислений молекулы ДНК, которые уже доказали свою эффективность в медицинской диагностике. Однако главное препят
16.07.2025 В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК

Запуск серийного производства В России запустили производство отечественных приборов для расшифровки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), пишет ТАСС. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома — расшифровки фрагментов ДНК — нача
04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа

Ученым из «Сколтеха» удалось при помощи искусственного интеллекта заполнить пробелы в данных о расстояниях между генами в ДНК. Это позволяет определять трёхмерную структуру молекул ДНК, что важно для разработки лекарств и методов диагностики генетических заболеваний. Опубликованное в журнале Scientific Repo
22.01.2024 На рынок вышла первая в мире карта памяти на основе ДНК. Опрос, видео

м не менее, как заявляет издание, это первый случай выхода на рынок накопителя информации на основе ДНК. Biomemory очень далеко по вместительности даже до уровня давно устаревших 3,5-дюймовых д
16.11.2022 Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

пещеры Окладникова. Для этого они собрали из останков зубной или костный порошок и выделили из него ДНК.В итоге удалось выявить 15 особей из Чагырской пещеры и 2 — из пещеры Окладникова. Это са
17.09.2021 Создан первый в мире работающий процессор на основе ДНК

, объявила о разработке первой в мире технологии выполнения классических вычислений на базе молекул ДНК. Свое изобретение исследователи назвали «Микрожидкостный процессор» (Microfluidic Process
06.08.2021 LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

Полимеры — это вещества, состоящие из длинных цепочек молекул (мономерных звеньев), соединенных химическими или координационными связями. Одним из ярких примеров полимеров являются ДНК и РНК, которые представляют собой множество соединенных последовательных копий нуклеотидов.Внутри организма полимеры двигаются между клетками, при этом проходя через нанометровые отверстия

23.09.2020 ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Археологи обнаружили на острове Лолланн (Дания) остатки «жевательной резинки» возрастом 5700 лет — кусок березовой смолы, который древние люди использовали для жевания. Деготь содержал ДНК женщины, жившей на стыке позднего мезолита и раннего неолита, которая занималась охотой и собирательством. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, говорится, что ученые смог
24.04.2020 Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Молекулы ДНК хранят генетическую информацию на протяжении нескольких поколений. Суть самой идеи хранен
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Новая технология расшифровки ДНК Американская компания Axbio, основанная выходцем из России Игорем Ивановым, разработала н
25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК

Открытие Microsoft Компания Microsoft и исследователи из Вашингтонского университета успешно автоматизировали процесс перевода цифровой информации в ДНК и обратно в биты, создав первое в своем роде полностью автоматизированное хранилище данных на базе ДНК. До этого уже проводились успешные эксперименты по записи данных в ДНК,

10.10.2018 Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году

Mission в сотрудничестве с Microsoft, Вашингтонским университетом и компанией Twist Bioscience включит 10 000 изображений, текст 20 книг и другую информацию, закодированную на синтетических молекулах ДНК, в Lunar Library («Лунную библиотеку»). Миссия по отправке специальной капсулы с архивом на Луну должна состояться в 2020 году и будет выполнена частной компанией Astrobotic. Синтез ДНК<
30.05.2018 Тысячи лет назад загадочное событие резко сократило разнообразие Y-хромосом

Примерно семь-пять тысяч лет назад разнообразие Y-хромосом в мире резко сократилось. Сокращение было таким, словно на одного мужчину приходил
04.03.2018 Ученые могут расширить сферу применения редактирования генов CRISPR-Cas9

ания генов CRISPR-Cas9 может быть доступна и при внесении изменений в РНК. Дополнительный потенциал технологии обнаружили исследователи из Вюрцбургского университета Юлиуса и Максимилиана и Института ДНК-исследований Гельмгольца (Германия), которые смогли редактировать РНК пищевого патогена кампилобактериоза (Campylobacter). Технология CRISPR-Cas9 позволяет вырезать дефектные участки ДНК
27.11.2017 Ученые повысили точность CRISPR в десять раз

го университета в Мэдисоне (США) позволит с более высокой вероятностью исправлять дефектные участки ДНК и избавлять от генетических заболеваний. Сегодня основной проблемой генного редактировани
08.08.2017 Ученые удалили ген, вызывающий распространенную болезнь сердца

Ученые в Орегонском университете науки и здоровья (США) впервые с помощью технологии CRISPR «вырезали» из человеческого эмбриона фрагмент ДНК, провоцирующий развитие генетической сердечной болезни – гипертрофической кардиомиопатии. Однако исследователи спешат предупредить: о создании «дизайнерских» детей речи нет. Международная г
17.07.2017 Редактирование генов превратит клетки в флешки

Возможность записи информации в ДНК и последующее ее извлечение с помощью технологии редактирования генов CRISPR биологи продемонстрировали на примере кишечной бактерии E.coli. Таким образом, заключают исследователи, ДНК

26.06.2017 Кошки «одомашнили» людей, а не наоборот

Проанализировав ДНК около 200 видов кошек, ученые заключили, что эти животные тысячи лет жили рядом с людьми,
26.05.2017 Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года

Ученые Microsoft Research заявили о том, что до конца десятилетия создадут прототип коммерческой ДНК-системы хранения данных в облаке. Как они полагают, имитирующие биологический материал це
23.05.2017 Microsoft строит дата-центр из молекул ДНК

л Массачусетского технологического института MitTechnologyReview со ссылкой на сотрудников Microsoft Research, цель компании — создание к концу текущего десятилетия хранилища данных на основе молекул ДНК. Ожидается, что ими заменят, в первую очередь, ленточные накопители, которые сейчас используются Microsoft для архивной информации. Как отметил ведущий ученый Semiconductor Research Corpora
09.04.2017 Альтернативная эволюция: осьминоги умеют редактировать свои гены

Ученые обнаружили в организме осьминогов необычный процесс трансформации белков без изменения ДНК. Это явление получило название «редактирование РНК» и может быть свидетельством того, что
24.03.2017 Разработана технология хранения данных в ДНК

ДНК — технология хранения данных будущего Устройство человеческой ДНК может в скором времени быть использовано учеными для создания новой технологии хранения информации. Исследование возможностей ДНК для хранения данных опубликовали в журнале Science у
07.02.2017 Анализ ДНК позволяет обнаружить людей, побывавших в космосе

и уникального эксперимента по изучению влияния космических путешествий на состояние организма. Эксперимент показал, что нахождение в космосе меняет состояние организма, в том числе некоторые элементы ДНК.  В течение исследования Скотт Келли находился в космосе, а его брат-близнец Марк на Земле. Позднее ученые исследовали состояние организма каждого из участников и выявили основные параметры
22.09.2016 Тихоходка может защитить человеческую ДНК от радиации

ть воздействию экстремальных условий может быть полезна людям. Один из белков в организме тихоходки позволяет противостоять воздействию рентгеновских лучей и может защитить от радиации и человеческую ДНК. Такое заключение сделали исследователи из Токийского университета (Япония). Тихоходка — уникальное существо, которое может подарить человечеству межзвездные полеты Тихоходка давно известна
21.09.2016 Microsoft строит живой компьютер из молекул ДНК

Microsoft создает белковый компьютер Microsoft работает над созданием молекулярного компьютера, материалом для которого послужит человеческая ДНК. Размещенный внутри организма, такой компьютер сможет отслеживать патологические изменения в тканях и уничтожать пораженные клетки. Компания обещает, что этот метод позволит «решить проблем
26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака

е формы лечения онкозаболеваний, получат шанс излечиться с помощью редактирования генов. Исследователи из крупнейшей в Китае больницы West China Hospital надеются с помощью инструмента редактирования ДНК под названием CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по наследству. Инструмент CRISPR/cas9 вырезает строго определенный фрагм
08.07.2016 Microsoft записала в ДНК 200 МБ данных

200 ГБ в песчинке Исследовательская группа Microsoft при участии ученых из Вашингтонского университета поместила в цепочку ДНК в цифровом виде видеоклип This Too Shall Pass группы OK Go, Всеобщую декларацию прав человека на более 100 языках, 100 книг из общественной библиотеки «Гутенберг» и генетический банк семян

28.04.2016 Microsoft собралась строить компьютерную память из ДНК

Контракт на закупку синтетической ДНК Корпорация Microsoft собирается развивать технологии кодирования информации с помощью синтетической ДНК, которые в перспективе могут быть создания для новых систем хранения данных. П
25.04.2016 История ДНК — новые загадки древнего человечества

cs опубликовано исследование, которое раскрывает основные выводы масштабного анализа различий генов Y-хромосом более чем 1200 человек из 26 популяций по всему миру. Уникальное исследование расс
22.03.2016 В ДНК человека найден второй спрятанный вирус

Ученые из Университета Тафтса и Университета штата Мичиган проводили сложное сравнение ДНК 2,5 тыс. людей с "эталонными" образцами человеческого генома. Исследователи нашли в 50 образцах полный набор ДНК древнего эндогенного ретровируса. Это второй подобный вирус, сохранив
17.11.2014 Создан «аналоговый жесткий диск» на основе ДНК

ое-либо событие или нет. В новом эксперименте исследователям удалось записывать не только состояние, но и степень влияния события и его продолжительность. Информация записывается в последовательность ДНК бактерии. Для того чтобы поместить туда данные, исследователи заставили бактерию выработать фермент, способный осуществлять специфическую рекомбинацию ДНК на заранее указанном участк
16.10.2013 Ученые раскрыли тайну генетического разнообразия Европы

Древняя ДНК, выделенная из древних скелетов, была использована для восстановления первой подробной генетической истории современных европейцев. Исследование продемонстрировало, как менялся состав насел
02.10.2013 Инженеры создают программу для строительства синтетической ДНК

используют готовые платформы, например, Python или Java. По аналогии с этим, в ближайшее время химики смогут использовать набор алгоритмов для «написания программы», описывающей, как будет вести себя ДНК молекула в пробирке или клетке. Команда исследователей из Вашингтонского (США) разработала язык программирования для химиков, который позволит создать сеть для управления химическими реакци
11.07.2013 Создано устройство для обнаружения ДНК в космосе

того, где жизнь зародилась первой - на Марсе или на Земле. Исследователи из MIT сделали шаг в поисках признаков жизни на других планетах, в частности на Марсе. Они создали микрочип для секвенирования ДНК, который может выжить при космическом излучении Теория общих космических корней настолько привлекательна, что ученые из Массачусетского технологического института (MIT), совместно с коллега
09.07.2013 Теперь можно установить родство сквозь тысячи лет

несколько тысяч лет назад, они нашли их прямую генетическую связь с нынешними поколениями жителей Британской Колумбии (Канада). Ученые из Иллинойского университета (США) исследовали митохондриальную ДНК, которую дети наследуют только от матерей, и отследили три материнские линии от древнейших времен до наших дней. Исследователи сравнили полные митохондриальные геномы четырех древних и трех
24.06.2013 Курение «через третьи руки» повреждает ДНК

, что курение «через третьи руки» вызывает риск развития рака. Теперь ученые из Национальной лаборатории имени Лоренса Беркли (США) обнаружили еще один факт о таком курении – оно вызывает повреждения ДНК. Кроме того, доказано, что небольшое хроническое воздействие гораздо опаснее периодического сильного воздействия. Согласно проведенным исследованиям, вредное воздействие со временем только

19.06.2013 Аспирин замедляет мутации в ДНК и борется с раком

Ученые давно обнадежили мир, рассказав, что аспирин помогает в борьбе с раком. Мало кто понимал механизм этой "помощи", но теперь известно, что аспирин замедляет накопление мутаций ДНК в аномальных клетках, - об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в этом месяце в интернет-журнале PLOS Genetics. Аспирин и подобные ему нестероидные противовоспалительные
23.05.2013 Быстрая и простая генная инженерия: можно изменить ДНК за 1 шаг

вость об эксперименте, который открывает новый простой путь для создания искусственных и генно-модифицированных организмов. Новая технология, названная clonetegration, позволяет проводить модификацию ДНК за один прием, что облегчает и ускоряет работу генного инженера. Принцип работы технологии clonetegration Интеграция куска ДНК в геном бактерии является главным инструментом генной и
14.05.2013 Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК

Как известно, гены - это всего лишь 2% генома человека. Все остальное - 98% - это т.н. мусорные ДНК. Ученые годами ломают головы над тем, почему этот материал необходим в таком огромном количестве. Некодирующие ДНК встречаются у многих живых существ. Но сюрприз ученым преподнес ген
25.02.2013 Пентагон готовит ДНК к ядерной войне

вятся к возможной ядерной катастрофе. Оборонное научное агентство DARPA запускает новый проект по защите от радиационного поражения, в том числе и с помощью методик, воздействующих непосредственно на ДНК человека.

Публикаций - 1324, упоминаний - 1556

Биология молекулярная и организации, системы, технологии, персоны:

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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 84
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 69
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 61
Clone - Клонирование 540 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 53
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 51
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 47
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 39
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 37
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 33
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 30
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 27
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 26
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 25
Apple iPhone 6 4861 23
Microsoft Windows 2000 8678 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 13
Linux OS 11533 12
Google Android 15243 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Azure 1526 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 6
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 6
Microsoft Office 4170 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Intel Itanium 649 5
IBM Deep Blue 45 5
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
Intel Centrino Manitoba PXA 11 4
Apple iPad 4011 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Apple iOS 8583 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 4
Intel Pentium III 782 4
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 3
Роскосмос - Марс-500 - эксперимент по имитации пилотируемого полёта на Марс 38 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
Venter Craig - Вентер Крейг 18 12
Shapiro Ehud - Шапиро Эхуд 7 7
Crick Francis - Крик Фрэнсис 6 6
Brin Sergey - Сергей Брин 193 6
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 6
Wojcicki Anne - Войцицки Анне - Войжитски Анна - Войсицки Анна 19 5
Рожецкин Леонид 48 5
Шалманов Сергей 202 5
Свидиненко Юрий 14 4
Белова Наталья 7 4
Rosalind Franklin - Розалинд Франклин 4 4
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 4
Firman Keith - Фирмен Кит 4 4
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 4
Adleman Leonard - Адлеман Леонард 4 4
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 4
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 4
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 4
Vissing John - Виссинг Джон 4 4
Nanguang Yao - Наньгуан Йао 4 4
Cleland Carol - Клеланд Кэрол 4 4
Millington Julia - Миллингтон Джулия 4 4
Путин Владимир 3454 4
Blair Tony - Блэр Тони 57 4
Левкевич Михаил 59 4
Лысенко Трофим 4 3
Eschenmoser Albert - Эшенмозер Альберт 3 3
Хозяинов Борис 3 3
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 3
Boisselier Brigitte - Буаселье Брижит 5 3
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 3
Collins Francis - Коллинс Фрэнсис 4 3
Altshuler David - Альтшулер Дэвид 3 3
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 3
Krishnamurthy Ramanarayanan - Кришнамурти Раманараянан 4 3
Рожецкина Эльвира 4 3
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Adleman Leonard - Адельман Леонард 7 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 393
Россия - РФ - Российская федерация 166163 232
Земля - планета Солнечной системы 10865 166
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 146
Европа 24962 145
США - Калифорния 4828 107
Япония 13807 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 69
Германия - Федеративная Республика 13220 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 50
Франция - Французская Республика 8176 50
Африка - Африканский регион 3640 46
Азия - Азиатский регион 5920 40
Солнечная система - Solar system 2569 33
Канада 5081 32
Испания - Королевство 3839 32
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 32
Великобритания - Лондон 2432 31
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Южная Корея - Республика 7051 27
Нидерланды 3745 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 24
Ближний Восток 3154 24
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 24
Швеция - Королевство 3781 23
США - Колумбия - Вашингтон 1486 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 21
Израиль 2856 21
США - Нью-Йорк 3180 21
США - Калифорния - Беркли 286 19
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 19
Индия - Bharat 5869 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 16
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 16
США - Джорджия 335 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Дания - Королевство 1336 13
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 13
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 547
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 332
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 224
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 202
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 197
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 196
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 189
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 183
Молекула - Molecula 1102 181
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 167
Зоология - наука о животных 2887 163
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 112
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 99
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 95
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 94
Ботаника - Растения - Plantae 1167 70
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 70
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 66
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 64
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 62
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 57
Физика - Physics - область естествознания 2940 57
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 55
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 55
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 53
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 52
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 51
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 108 49
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 45
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 37
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 33
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 33
Nature 832 76
Phys.org 972 60
New Scientist 1448 59
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 48
ScienceDaily 399 28
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 27
EurekAlert 291 24
CNews RND - R&D.CNews 2274 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
AP - Associated Press 2007 14
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 13
The Guardian - Британская газета 406 10
TerraDaily 141 10
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 10
NYT - The New York Times 1099 9
Nanotechweb 92 9
Scientific American 81 9
Public Library of Science - PLOS 71 8
Медуза - Meduza 48 8
The Register - The Register Hardware 1783 7
NEWSru.com 229 7
Times 661 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 6
Nature Genetics 5 5
Ведомости 1466 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
MIT Technology Review 66 5
Optics 143 5
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Bloomberg 1627 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Future - Space.com 200 4
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 3
Silicon Strategies 45 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Telegraph 199 3
Российская газета 290 3
USA Today 153 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews Мишень 186 10
Gartner - Гартнер 3658 8
IDC - International Data Corporation 4975 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Microsoft Research 144 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IBM Research 111 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
ACG Research 8 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Gartner Magic Quadrant Digital Commerce 2 1
Gartner Magic Quadrant Configure 1 1
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 1
DWPI - Derwent World Patents Index 2 1
Insight 64 20 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
Forrester Wave 45 1
Accenture Technology Vision 3 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Privacy International 16 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
W3Techs 14 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
Gartner - Dataquest 353 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 38
РАН - Российская академия наук 2122 36
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 31
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 18
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 17
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 16
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 15
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 14
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 14
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 12
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 12
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 12
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 12
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 11
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 10
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 10
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 10
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 10
University of Oxford - Оксфордский университет 211 9
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 9
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 9
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 9
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 8
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 7
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 7
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 7
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 7
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 7
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 7
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 6
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 6
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
День молодёжи - 27 июня 1087 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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