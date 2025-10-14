В МФТИ учат ДНК и белки работать как транзистор неры бьются над этой проблемой, биологи предлагают свой путь — использовать для вычислений молекулы ДНК, которые уже доказали свою эффективность в медицинской диагностике. Однако главное препят

В России пошли в серию отечественные приборы для расшифровки ДНК Запуск серийного производства В России запустили производство отечественных приборов для расшифровки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), пишет ТАСС. Аппарат по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги. Массовое производство отечественного прибора для секвенирования генома — расшифровки фрагментов ДНК — нача

Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа Ученым из «Сколтеха» удалось при помощи искусственного интеллекта заполнить пробелы в данных о расстояниях между генами в ДНК. Это позволяет определять трёхмерную структуру молекул ДНК, что важно для разработки лекарств и методов диагностики генетических заболеваний. Опубликованное в журнале Scientific Repo

На рынок вышла первая в мире карта памяти на основе ДНК. Опрос, видео м не менее, как заявляет издание, это первый случай выхода на рынок накопителя информации на основе ДНК. Biomemory очень далеко по вместительности даже до уровня давно устаревших 3,5-дюймовых д

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири пещеры Окладникова. Для этого они собрали из останков зубной или костный порошок и выделили из него ДНК.В итоге удалось выявить 15 особей из Чагырской пещеры и 2 — из пещеры Окладникова. Это са

Создан первый в мире работающий процессор на основе ДНК , объявила о разработке первой в мире технологии выполнения классических вычислений на базе молекул ДНК. Свое изобретение исследователи назвали «Микрожидкостный процессор» (Microfluidic Process

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров Полимеры — это вещества, состоящие из длинных цепочек молекул (мономерных звеньев), соединенных химическими или координационными связями. Одним из ярких примеров полимеров являются ДНК и РНК, которые представляют собой множество соединенных последовательных копий нуклеотидов.Внутри организма полимеры двигаются между клетками, при этом проходя через нанометровые отверстия

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле Археологи обнаружили на острове Лолланн (Дания) остатки «жевательной резинки» возрастом 5700 лет — кусок березовой смолы, который древние люди использовали для жевания. Деготь содержал ДНК женщины, жившей на стыке позднего мезолита и раннего неолита, которая занималась охотой и собирательством. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, говорится, что ученые смог

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан Молекулы ДНК хранят генетическую информацию на протяжении нескольких поколений. Суть самой идеи хранен

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз Новая технология расшифровки ДНК Американская компания Axbio, основанная выходцем из России Игорем Ивановым, разработала н

Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК Открытие Microsoft Компания Microsoft и исследователи из Вашингтонского университета успешно автоматизировали процесс перевода цифровой информации в ДНК и обратно в биты, создав первое в своем роде полностью автоматизированное хранилище данных на базе ДНК. До этого уже проводились успешные эксперименты по записи данных в ДНК,

Ученые закодируют информацию в ДНК и отправят на Луну в 2020 году Mission в сотрудничестве с Microsoft, Вашингтонским университетом и компанией Twist Bioscience включит 10 000 изображений, текст 20 книг и другую информацию, закодированную на синтетических молекулах ДНК, в Lunar Library («Лунную библиотеку»). Миссия по отправке специальной капсулы с архивом на Луну должна состояться в 2020 году и будет выполнена частной компанией Astrobotic. Синтез ДНК<

Тысячи лет назад загадочное событие резко сократило разнообразие Y-хромосом Примерно семь-пять тысяч лет назад разнообразие Y-хромосом в мире резко сократилось. Сокращение было таким, словно на одного мужчину приходил

Ученые могут расширить сферу применения редактирования генов CRISPR-Cas9 ания генов CRISPR-Cas9 может быть доступна и при внесении изменений в РНК. Дополнительный потенциал технологии обнаружили исследователи из Вюрцбургского университета Юлиуса и Максимилиана и Института ДНК-исследований Гельмгольца (Германия), которые смогли редактировать РНК пищевого патогена кампилобактериоза (Campylobacter). Технология CRISPR-Cas9 позволяет вырезать дефектные участки ДНК

Ученые повысили точность CRISPR в десять раз го университета в Мэдисоне (США) позволит с более высокой вероятностью исправлять дефектные участки ДНК и избавлять от генетических заболеваний. Сегодня основной проблемой генного редактировани

Ученые удалили ген, вызывающий распространенную болезнь сердца Ученые в Орегонском университете науки и здоровья (США) впервые с помощью технологии CRISPR «вырезали» из человеческого эмбриона фрагмент ДНК, провоцирующий развитие генетической сердечной болезни – гипертрофической кардиомиопатии. Однако исследователи спешат предупредить: о создании «дизайнерских» детей речи нет. Международная г

Редактирование генов превратит клетки в флешки Возможность записи информации в ДНК и последующее ее извлечение с помощью технологии редактирования генов CRISPR биологи продемонстрировали на примере кишечной бактерии E.coli. Таким образом, заключают исследователи, ДНК

Кошки «одомашнили» людей, а не наоборот Проанализировав ДНК около 200 видов кошек, ученые заключили, что эти животные тысячи лет жили рядом с людьми,

Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года Ученые Microsoft Research заявили о том, что до конца десятилетия создадут прототип коммерческой ДНК-системы хранения данных в облаке. Как они полагают, имитирующие биологический материал це

Microsoft строит дата-центр из молекул ДНК л Массачусетского технологического института MitTechnologyReview со ссылкой на сотрудников Microsoft Research, цель компании — создание к концу текущего десятилетия хранилища данных на основе молекул ДНК. Ожидается, что ими заменят, в первую очередь, ленточные накопители, которые сейчас используются Microsoft для архивной информации. Как отметил ведущий ученый Semiconductor Research Corpora

Альтернативная эволюция: осьминоги умеют редактировать свои гены Ученые обнаружили в организме осьминогов необычный процесс трансформации белков без изменения ДНК. Это явление получило название «редактирование РНК» и может быть свидетельством того, что

Разработана технология хранения данных в ДНК ДНК — технология хранения данных будущего Устройство человеческой ДНК может в скором времени быть использовано учеными для создания новой технологии хранения информации. Исследование возможностей ДНК для хранения данных опубликовали в журнале Science у

Анализ ДНК позволяет обнаружить людей, побывавших в космосе и уникального эксперимента по изучению влияния космических путешествий на состояние организма. Эксперимент показал, что нахождение в космосе меняет состояние организма, в том числе некоторые элементы ДНК. В течение исследования Скотт Келли находился в космосе, а его брат-близнец Марк на Земле. Позднее ученые исследовали состояние организма каждого из участников и выявили основные параметры

Тихоходка может защитить человеческую ДНК от радиации ть воздействию экстремальных условий может быть полезна людям. Один из белков в организме тихоходки позволяет противостоять воздействию рентгеновских лучей и может защитить от радиации и человеческую ДНК. Такое заключение сделали исследователи из Токийского университета (Япония). Тихоходка — уникальное существо, которое может подарить человечеству межзвездные полеты Тихоходка давно известна

Microsoft строит живой компьютер из молекул ДНК Microsoft создает белковый компьютер Microsoft работает над созданием молекулярного компьютера, материалом для которого послужит человеческая ДНК. Размещенный внутри организма, такой компьютер сможет отслеживать патологические изменения в тканях и уничтожать пораженные клетки. Компания обещает, что этот метод позволит «решить проблем

Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака е формы лечения онкозаболеваний, получат шанс излечиться с помощью редактирования генов. Исследователи из крупнейшей в Китае больницы West China Hospital надеются с помощью инструмента редактирования ДНК под названием CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по наследству. Инструмент CRISPR/cas9 вырезает строго определенный фрагм

Microsoft записала в ДНК 200 МБ данных 200 ГБ в песчинке Исследовательская группа Microsoft при участии ученых из Вашингтонского университета поместила в цепочку ДНК в цифровом виде видеоклип This Too Shall Pass группы OK Go, Всеобщую декларацию прав человека на более 100 языках, 100 книг из общественной библиотеки «Гутенберг» и генетический банк семян

Microsoft собралась строить компьютерную память из ДНК Контракт на закупку синтетической ДНК Корпорация Microsoft собирается развивать технологии кодирования информации с помощью синтетической ДНК, которые в перспективе могут быть создания для новых систем хранения данных. П

История ДНК — новые загадки древнего человечества cs опубликовано исследование, которое раскрывает основные выводы масштабного анализа различий генов Y-хромосом более чем 1200 человек из 26 популяций по всему миру. Уникальное исследование расс

В ДНК человека найден второй спрятанный вирус Ученые из Университета Тафтса и Университета штата Мичиган проводили сложное сравнение ДНК 2,5 тыс. людей с "эталонными" образцами человеческого генома. Исследователи нашли в 50 образцах полный набор ДНК древнего эндогенного ретровируса. Это второй подобный вирус, сохранив

Создан «аналоговый жесткий диск» на основе ДНК ое-либо событие или нет. В новом эксперименте исследователям удалось записывать не только состояние, но и степень влияния события и его продолжительность. Информация записывается в последовательность ДНК бактерии. Для того чтобы поместить туда данные, исследователи заставили бактерию выработать фермент, способный осуществлять специфическую рекомбинацию ДНК на заранее указанном участк

Ученые раскрыли тайну генетического разнообразия Европы Древняя ДНК, выделенная из древних скелетов, была использована для восстановления первой подробной генетической истории современных европейцев. Исследование продемонстрировало, как менялся состав насел

Инженеры создают программу для строительства синтетической ДНК используют готовые платформы, например, Python или Java. По аналогии с этим, в ближайшее время химики смогут использовать набор алгоритмов для «написания программы», описывающей, как будет вести себя ДНК молекула в пробирке или клетке. Команда исследователей из Вашингтонского (США) разработала язык программирования для химиков, который позволит создать сеть для управления химическими реакци

Создано устройство для обнаружения ДНК в космосе того, где жизнь зародилась первой - на Марсе или на Земле. Исследователи из MIT сделали шаг в поисках признаков жизни на других планетах, в частности на Марсе. Они создали микрочип для секвенирования ДНК, который может выжить при космическом излучении Теория общих космических корней настолько привлекательна, что ученые из Массачусетского технологического института (MIT), совместно с коллега

Теперь можно установить родство сквозь тысячи лет несколько тысяч лет назад, они нашли их прямую генетическую связь с нынешними поколениями жителей Британской Колумбии (Канада). Ученые из Иллинойского университета (США) исследовали митохондриальную ДНК, которую дети наследуют только от матерей, и отследили три материнские линии от древнейших времен до наших дней. Исследователи сравнили полные митохондриальные геномы четырех древних и трех

Курение «через третьи руки» повреждает ДНК , что курение «через третьи руки» вызывает риск развития рака. Теперь ученые из Национальной лаборатории имени Лоренса Беркли (США) обнаружили еще один факт о таком курении – оно вызывает повреждения ДНК. Кроме того, доказано, что небольшое хроническое воздействие гораздо опаснее периодического сильного воздействия. Согласно проведенным исследованиям, вредное воздействие со временем только

Аспирин замедляет мутации в ДНК и борется с раком Ученые давно обнадежили мир, рассказав, что аспирин помогает в борьбе с раком. Мало кто понимал механизм этой "помощи", но теперь известно, что аспирин замедляет накопление мутаций ДНК в аномальных клетках, - об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в этом месяце в интернет-журнале PLOS Genetics. Аспирин и подобные ему нестероидные противовоспалительные

Быстрая и простая генная инженерия: можно изменить ДНК за 1 шаг вость об эксперименте, который открывает новый простой путь для создания искусственных и генно-модифицированных организмов. Новая технология, названная clonetegration, позволяет проводить модификацию ДНК за один прием, что облегчает и ускоряет работу генного инженера. Принцип работы технологии clonetegration Интеграция куска ДНК в геном бактерии является главным инструментом генной и

Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК Как известно, гены - это всего лишь 2% генома человека. Все остальное - 98% - это т.н. мусорные ДНК. Ученые годами ломают головы над тем, почему этот материал необходим в таком огромном количестве. Некодирующие ДНК встречаются у многих живых существ. Но сюрприз ученым преподнес ген