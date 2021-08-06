Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 77841
ИКТ 7230
Организации 5319
Ведомства 1283
Ассоциации 611
Технологии 2726
Системы 15951
Персоны 25718
География 1387
Статьи 988
Пресса 815
ИАА 565
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1298
Мероприятия 790

Биология молекулярная Нуклеиновые кислоты ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота DNA Deoxyribonucleic acid макромолекула РНК Рибонуклеиновая кислота



06.08.2021 LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров
24.04.2020 Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз
26.05.2017 Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года
24.03.2017 Разработана технология хранения данных в ДНК
22.09.2016 Тихоходка может защитить человеческую ДНК от радиации
21.09.2016 Microsoft строит живой компьютер из молекул ДНК
26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака
08.07.2016 Microsoft записала в ДНК 200 МБ данных
28.04.2016 Microsoft собралась строить компьютерную память из ДНК
17.11.2014 Создан «аналоговый жесткий диск» на основе ДНК
19.06.2013 Аспирин замедляет мутации в ДНК и борется с раком
23.05.2013 Быстрая и простая генная инженерия: можно изменить ДНК за 1 шаг
14.05.2013 Плотоядное растение "выбрасывает" "мусорные" ДНК
15.02.2013 3D-принтер печатает портреты по ДНК
24.01.2013 Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов
10.12.2012 У каждого человека своя микробная ДНК
05.12.2012 Ученые увидели двойную спираль ДНК
28.11.2012 NEC готова анализировать ДНК прямо на месте преступления
21.11.2012 Клетки кожи: набор ДНК не идентичен
12.10.2012 Динозавров не возродить из ДНК
06.09.2012 80% "мусорной" ДНК управляют генами
29.06.2012 Наночастицы золота распаковывают ДНК
24.05.2012 ДНК-RW: Ученые научились перезаписывать геномную информацию
20.04.2012 Созданы альтернативные ДНК и РНК
29.03.2012 Предки коров – 80 диких туров. Результаты ДНК-анализа
28.02.2012 Смерть в ДНК: неандертальцы были обречены
20.02.2012 Идеи: на рак натравят ДНК-нанороботов
16.12.2011 Ученые узнали еще 4 правила грамматика ДНК
15.12.2011 Террориста определят по ДНК на "упаковке" бомбы
14.12.2011 Цвет глаз определят по ДНК: набор для криминалистов готов
27.10.2011 Долголетие не зависит от ДНК
29.09.2011 Дешевый тур в космос: вместо человека полетит ДНК
10.08.2011 Доказано: метеориты принесли компоненты ДНК на Землю
08.08.2011 В ответ на опасность растения увеличивают количество ДНК
03.08.2011 Самая подробная "карта" ДНК: что "раскопали" ученые?
27.07.2011 "Алфавит" ДНК расширяется: найдены новые "буквы"
12.07.2011 Алкоголь необратимо повреждает ДНК
29.06.2011 "Цинковые пальцы" отредактируют ошибки ДНК по живому
02.03.2011 Мусорная ДНК регулирует активность генов

Публикаций - 439, упоминаний - 442

Биология молекулярная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Intel Corporation 11262 6
Apple Inc 10683 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Yandex - Яндекс 5015 5
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
Google LLC 10352 3
ITRI - Industrial Technology Research Institute 21 3
Галактика - Корпорация 1077 3
Huawei 3222 3
STMicroelectronics 286 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
Oracle Corporation 6035 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Микрон - Micron 851 2
6072 2
1С-ИжТиСи 5461 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Cisco Systems 4720 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
NTT Com - NTT Communications 76 2
Технологии Будущего 123 1
Ростех - Ростехнологии 2532 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Mobileye 19 1
Nuance Communications - ScanSoft 84 1
Fanuc - Фанук 20 1
Гольфстрим 60 1
Аксистем - Axistem 25 1
Twitter 2493 1
Accenture Technology 23 1
Корус Консалтинг ГК 1014 1
Крок - Croc 1616 1
Check Point Software Technologies 694 1
ХайТэк - Hi-Tech 101 1
PayPal 634 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
LEGO 202 3
Открытие ФК 2713 3
Точка 1820 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Roche Holding - Холдинг Рош 19 2
Illumina 10 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 5 1
Яндекс.Еда 490 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Торий НПП 22 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 1
Nike 157 1
Walt Disney Company 556 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Axbio Inc 1 1
Дженерис биотех 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 9
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 4
Правительство РФ 8292 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 110 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 9
CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия 20 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 5
Сервер - Серверные платформы 10956 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 2
DDR - Double data rate 2422 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 2
ЭОС Дело СЭД 4365 6
Linux OS 7669 5
Intel Pentium III 718 4
Microsoft Windows 10 11713 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 2
IBM Watson 144 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 2
WhatsApp Messenger 745 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Intel Optane Memory 107 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Microsoft Azure 1276 2
Google Android 11959 2
Oracle CX - Oracle Customer Experience 26 2
Microsoft Skype 1940 2
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 19 2
LG V - серия смартфонов 43 1
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 1
Samsung Galaxy Note 673 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1
LG G - серия смартфонов 137 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 16 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 246 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 103 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 1
Korus Forecast 19 1
Dassault Systemes - SolidWorks 97 1
Google Cloud Platform - GCP 251 1
Microsoft Dynamics 893 1
Яндекс.Метрика 146 1
Google TensorFlow 69 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Oracle DataFox 3 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Apple iOS 6422 1
Шалманов Сергей 199 3
Козелев Михаил 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Brin Sergey - Сергей Брин 183 2
Дорошенко Мария 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Климарев Михаил 47 1
Olivan Javier - Оливан Хавьер 3 1
Каленчук Алексей 6 1
Пронин Антон 9 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Larry Page - Ларри Пейдж 181 1
Боровиков Игорь 77 1
Smith Andrew - Смит Эндрю 2 1
Bush George - Буш Джордж 301 1
Ройфман Роман 16 1
Tian Hui - Тьен Хью 1 1
Иванов Игорь 20 1
Левкевич Михаил 60 1
Чимиричкина Мария 30 1
Philips Andrew - Филипс Эндрю 1 1
Laforge Philippe - Лафордж Филипп 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 1
Kennelly Jerry M. - Кеннелли Джерри М. 5 1
Кочаров Армен 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 32
Россия - РФ - Российская федерация 108428 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
Европа 12319 15
Земля - планета Солнечной системы 7427 15
США - Калифорния 3381 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Япония 10069 12
Ближний Восток 2549 11
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Австралия - Австралийский Союз 2791 9
Канада 3319 8
Азия - Азиатский регион 3803 7
Франция - Французская Республика 5665 7
Африка - Африканский регион 2928 6
США - Нью-Йорк 2616 6
Южная Корея - Республика 4394 5
США - Джорджия 258 5
Великобритания - Кембридж 250 4
Таиланд - Королевство 671 4
Польша - Республика 1559 4
США - Калифорния - Беркли 241 3
Германия - Саксония - Лейпциг 65 3
США - Миннесота 185 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Нидерланды 2197 3
США - Джорджия - Атланта 244 3
Израиль 1756 3
Китай - Тайвань 2115 3
Испания - Королевство 2917 3
Россия - Сибирь 1579 3
США - Айова 116 3
Китай - Пекин - Beijing 870 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Средиземное море - Средиземноморье 172 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 2
Южная Корея - Сеул 320 2
Америка Северная 2650 2
Дания - Королевство 900 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 22
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 6
Физика - область естествознания 889 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Геном человека 13 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 3
Образование в России 460 3
Болезнь Альцгеймера 186 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Конституция США 61 2
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 2
Корпоративная культура 108 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
H1N1 - серотип вируса гриппа А 105 1
Химия - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 168 1
Космический туризм 7 1
Сахарный диабет - группа эндокринных заболеваний 22 1
Болезнь Паркинсона 101 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 165 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
Мошенничество - Махинации 2142 1
Человеческий фактор 1099 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
New Scientist 1447 30
Nature 770 28
Phys.org 972 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 12
EurekAlert 270 10
CNews RND - R&D.CNews 2112 8
Scientific American 80 7
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
ScienceDaily 400 5
NYT - The New York Times 956 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 2
Nanotechweb 92 2
Optics 128 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 2
EE Times 156 2
Associated Press 1975 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Los Angeles Times 69 1
CNews Мировой океан 41 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
LiveScience 153 1
NEWSru.com 221 1
Der Spiegel 143 1
Physical Review Letters 111 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
IDC - International Data Corporation 4671 5
Gartner - Гартнер 3301 2
Microsoft Research 128 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Markets&Markets Research 97 1
Forrester Wave 31 1
IBM Research 107 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 6
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 6
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 4
University of Oxford - Оксфордский университет 188 4
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
Yale University - Йельский университет 116 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 3 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 22 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 9 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 99 1
UC San Francisco - UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 8 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 5
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Показать еще

Наука

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен
Показать еще