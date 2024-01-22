На рынок вышла первая в мире карта памяти на основе ДНК. Опрос, видео

Стартап Biomemory создал одноименную карту памяти, информация которой хранится в виде кода ДНК. Она выглядит как обычная банковская карта и может уместить в себе лишь 1024 байта информации. При этом стоит она на уровне iPhone 15 – далеко не самого доступного смартфона на рынке. Срок службы такой карты – 150 лет.

ДНК вместо флеш-памяти

Французская компания Biomemory показала и свой одноименный проект, представляющий собой носитель информации, выполненный в виде банковской пластиковой карты. Этот накопитель способен хранить 1024 байт или 1 КБ информации, пишет портал Tom’s Hardware, что в современном мире смехотворно мало. Пока это максимальный предел для этого устройства, и разработчики не говорят, что собираются сделать его более емким. Тем не менее, как заявляет издание, это первый случай выхода на рынок накопителя информации на основе ДНК.

Biomemory очень далеко по вместительности даже до уровня давно устаревших 3,5-дюймовых дискет, каждая из которых рассчитана на 1,4 МБ информации, а это почти в 1500 раз больше, нежели помещается в Biomemory. Но особенность французской новинки в том, что информация в ней кодируется по принципу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), являющейся основой генетики. После преобразования информация будет выглядеть как последовательность нуклеотидов – элементов составляющих эту кислоту. Это аденин (А), цитозин (С), гуанин (G) и тимин (Т).

Фото: Biomemory Карту Biomemory легко спутать с обычной кредиткой

Кодированием и расшифровкой данных, по задумке Biomemory, будет заниматься отдельная лаборатория, а длительность обоих процессов якобы не превысит восьми часов. Первые заказы на Biomemory намерена начать принимать в ближайшие дни.

Килобайт по цене iPhone

Каждая карта Biomemory стоит ровно 1000 евро или около 97,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 января 2024 г. Согласно французскому сайту Apple, примерно за эти же деньги во Франции можно приобрести базовый iPhone 15 в комплектации на 128 ГБ. Редакция CNews нашла такой же iPhone в рознице «Ситилинка» – на момент выхода материала он оценивался в 98 тыс. руб.

Какая покупка выгоднее - накопитель на 1 КБ или смартфон на 128 ГБ?

По заверениям разработчиков, карта Biomemory способна хранить информацию в течение 150 лет. Чем именно обусловлен столь длительный, но все же ограниченный срок службы изделия, они не уточняют, но едва ли все те, кто купит такую карту, смогут лично удостовериться, что с нее получится считать зашифрованные данные спустя полтора века.

Слишком оптимистичные цели

Наладить выпуск своих карт памяти Biomemory намерена в 2026 г. По мнению экспертов Tom’s Hardware, Это чересчур оптимистичный прогноз, поскольку на январь 2024 г. технология была еще очень далека от идеала.

В частности, вместо заявленных восьми часов на шифрование и дешифровку сейчас на это требуется несколько дней. Что именно Biomemory намерена предпринять, чтобы сократить затраты времени, компания не уточняет.

Очень непрозрачные условия

Своим потенциальным клиентам Biomemory почти открыто предлагает делиться с третьими лицами информацией, зашифрованной на карте памяти. Партнером компании по вопросам шифровки и дешифровки данных выступает лаборатория Eurofins Genomics – чтобы расшифровать хранящуюся в накопителе информацию, нужно отправить его в эта лабораторию, но обратно его она уже не отправит.

В Biomemory умещается смехотворно мало информации

Вместо физического носителя клиент получит электронное письмо с последовательностью нуклеотидов, которую затем нужно будет перевести при помощи специального переводчика на сайте Biomemory.

Крайне сомнительная ценность

В современном мире сложно представить, насколько емкой должна быть так или иная информация, чтобы она могла уместиться в ячейке на 1 КБ. Сейчас почти никто не экономит дисковое пространство, ведь всегда можно докупить более емкий SSD или HDD или перейти на более продвинутый тариф в облачном хранилище.

Понимая это, другой европейский стартап, на этот раз из Германии, работает над действительно емким накопителем на основе стекла со специальным керамическим покрытием. Детище компании Cerabyte способно хранить до 10 ПБ или 10 тыс. ТБ, что в триллионы раз больше, нежели умещается в творении Biomemory. Как сообщал CNews, Cerabyte намерена выйти на рынок с такими накопителями до 2030 г.

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