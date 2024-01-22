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Cerabyte Ceramic Data Solutions Holding GmbH

Cerabyte - Ceramic Data Solutions Holding GmbH

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.01.2024 На рынок вышла первая в мире карта памяти на основе ДНК. Опрос, видео 1
05.12.2023 Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет 2
11.09.2023 Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Cerabyte и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13171 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 784 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4456 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3792 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11547 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12934 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2084 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5712 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6493 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2317 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2775 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26842 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4170 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 978 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2255 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5205 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Cerabyte - CeraMemory 2 2
FreePik 1852 1
Apple iPhone 15 187 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7634 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Германия - Федеративная Республика 13223 3
Франция - Французская Республика 8178 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 1
Европа 24976 1
Земля - планета Солнечной системы 10874 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 480 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 1
Tom’s Hardware 603 2
Blocks & Files 14 1
Ubergizmo 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
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