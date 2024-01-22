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Cerabyte Ceramic Data Solutions Holding GmbH
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 6
Cerabyte и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
|Cerabyte - CeraMemory 2 2
|FreePik 1852 1
|Apple iPhone 15 187 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7634 1
|Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
|Германия - Федеративная Республика 13223 3
|Франция - Французская Республика 8178 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166481 1
|Европа 24976 1
|Земля - планета Солнечной системы 10874 1
|Tom’s Hardware 603 2
|Blocks & Files 14 1
|Ubergizmo 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.