Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет

Компания Cerabyte показала прототип разрабатываемого им стеклянного накопителя с покрытием из керамики, способным хранить до 100 ПБ данных в течение 5000 лет. По своим размерам накопитель немного схож с SSD в 2,5-дюймовом форм-факторе.

Стекло вместо микросхем

Немецкая компания Cerabyte (Ceramic Data Solutions Holding GmbH) продемонстрировала рабочий прототип своего уникального накопителя, представляющего собой, по сути, кусочек стекла, по прочности сравнимый с Gorilla Glass, с покрытием из керамики. Как пишет портал UberGizmo, один такой носитель информации способен удерживать в своей памяти до 10 ПБ информации (10 петабайт – около 10 тыс. ТБ, терабайт), которые будут доступны для считывания в течение 5000 лет.

CNews писал, что премьеру своей новой технологии Cerabyte провела в сентябре 2023 г. На тот момент это была лишь красочная презентация с угрозой похоронить современную $500-миллиардную отрасль жестких дисков и твердотельных накопителей – разработчики не уточняли, когда собираются показать прототип устройства. По сути, если новые стеклянные носители действительно станут частью современного мира, то они смогут заменить собой не только HDD и SSD, но и ленточные накопители. Они славятся не только своей вместимостью, но и надежностью, однако ни один из производителей не заверяет, что магнитную ленту можно будет прочитать и через 5000 лет.

Лучше почти во всем

Способность хранить информацию в течение сотен и даже тысяч лет – это следствие использования относительно примитивных материалов. Керамика известна с глубокой древности, и она не подвержена воздействию ни радиации, ни воды, ни огня, ни магнитных или электрических полей. Разработка Cerabyte также способна хранить информацию при температурах от +300 до -273 градусов Целься, то есть даже при абсолютном нуле. Более того, ей якобы нипочем воздействие влаги и кислот, утверждают авторы проекта.

Фото: Cerabyte Кусочек стекла, способного вместить гигантские объемы информацуии

Что касается плотности записи, то у обычных современных винчестеров она находится на уровне 0,02 ТБ на 1 кв. сантиметр. Решение Cerabyte способно уместить на такой же площади полноценный 1 ТБ на одном слое.

Сам накопитель покрыт несколькими слоями специальной керамики толщиной 300 мкм каждый. Помимо впечатляющей емкости, разработка Cerabyte, по словам представителей компании, обеспечивает скорость передачи в несколько Гбит/с.

Как все работает

Во время анонса Cerabyte рассказала о двух типах накопителей – картриджах, внутри которых стеклянные пластины с покрытием из керамики (CeraMemory) и специальных лентах CeraTape. Демонстрация работы устройств включала показ только лишь CeraMemory.

Сотрудники компании извлекли пластину из картриджа и поместили ее на специальное устройство для чтения и записи информации. Показан был только процесс записи – использовался специальный лазер, который путем прожигания поверхности наносит на нее данные, после чего специальный датчик-камера проверяет их на предмет целостности. Это напоминает процесс «прожига» оптических дисков.

При чтении лазер не используется – доступ к информации на носителе обеспечивает тот же датчик-камера.

Разработчики не уточняют, есть ли возможность перезаписи информации на его новых стеклянных накопителях. Без этой особенности разработка Cerabyte – это, скорее, аналог оптических дисков CD-R и DVD-R, нежели жестких дисков, магнитных лент или SSD.

Потенциальная замена дата-центрам

С момента анонса своей технологии в сентябре 2023 г. компания Cerabyte сделала значительный шаг вперед. Она показала не только сам накопитель, но и прототип установки для чтения и записи информации. Конструкция модульная, что позволяет собирать целую систему таких считывателей.

Фото: FreePik Когда-то и HDD , и SSD были верхом технологий хранения данных

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Пластины с информацией содержатся в специальных картриджах CeraMemory, а картриджи разработчики предлагают размещать в специальной роботизированной библиотеке, где данные записываются и считываются с участием 2 млн лазерных лучей. И хотя нынешний прототип, вероятнее всего, не превзойдет ведущие устройства хранения данных, Cerabyte планирует масштабировать свою систему хранения данных. Эта технология, как пишет UberGizmo открывает многообещающее будущее для хранения информации, потенциально делая традиционные решения для хранения устаревшими к 2030 г.

Сроки запуска CeraMemory и CeraTape в массовое производство Cerabyte не называет. Однако такие накопители очень пригодились бы уже сейчас, в период, когда жесткие диски почти остановились в своем развитии, и твердотельные накопители вот-вот подскочат в цене из-за жадности производителей чипов памяти.